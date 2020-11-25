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Koronavirüs Bilim Kurulu 17:00'de toplanacak, Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak
Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'nın 19.00 sıralarında basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'nın 19.00 sıralarında basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Danıştay saldırısının faili Arslan'a verilen ceza onandı
Yargıtay 16.Ceza Dairesi, Danıştay'a 2006'da düzenlenen saldırının faili Alparslan Aslan'a verilen ağırlaştırılmış müebbet ve 72 yıl hapis cezasını onadı.
Danıştay 2. Daire Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin'in yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralandığı saldırı 17 Mayıs 2006'da Alparslan Aslan tarafından düzenlenmişti.
İlk yargılamayı yapan Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Alparslan Arslan hakkında, ''cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya, yerine yeni bir düzen getirmeye, fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek'' suçundan ve ''Danıştay 2. Dairesi Başkanı Mustafa Yücel Özbilgin'i, tasarlayarak ve yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek'' suçundan ayrı ayrı 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
Mahkeme, sanıklar Osman Yıldırım, Erhan Timuroğlu ve İsmail Sağır'ı ise "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya, yerine yeni bir düzen getirmeye, fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek'' suçundan müebbet hapisle cezalandırdı.
Temyiz aşamasında Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesince verilen kararı oy birliğiyle bozdu.
'Ergenekon davası'yla birleştirildi
Daire, "dosya kapsamına göre sanıkların mensubu bulundukları iddia edilen örgütün niteliği, atılı suçların vasfının belirlenmesi ve delillerin birlikte değerlendirilmesi yönünden İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine açılan Ergenekon davası ile bu dava arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğunun iddia edilmiş olması karşısında, öncelikle davaların birleştirilmesinde zorunluluk bulunduğu" yönünde karar verdi.
Karar sonrası, Danıştay saldırısı davası, Ergenekon davasının görüldüğü İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.
Mahkeme, Ergenekon ana davası ile birleşen dosyada kararını 5 Ağustos 2013'te açıkladı.
Yargıtay yeniden bozdu
Davanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 16. Ceza Dairesi, bu kez Danıştay saldırısı davası ile Ergenekon davası arasındaki hukuki ve fiili irtibatın somut delillerle gösterilememesini bozma nedeni yaparak, yerel mahkeme kararını bozdu.
Yargıtayın bozma kararına uyan İstanbul'daki mahkeme, "terör örgütü kurmak, yönetmek, üye olmak, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve nitelikli kasten öldürme" gibi suçlardan yargılanan tutuklu sanık Alparslan Arslan ile Osman Yıldırım, Erhan Timuroğlu, Aykut Metin Şükre, Salih Kurter, Süleyman Esen, İsmail Sağır ve Tekin İrşi, silah temin ettikleri iddia edilen sanıklar Kenan Özay, Selçuk Özkan, Erkan Akyıldız ve Mahmut Güzel hakkındaki dosyayla ilgili görevsizlik kararı vererek dosyanın Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesini kararlaştırmıştı.
Koronavirüs Bilim Kurulu 17:00'de toplanacak, Bakan Koca açıklama yapacak
Saat 17.00'de başlayacak Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'nın 19.00 sıralarında basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
24 Ekim'de açıklanan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 7 bin 381 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayısı 4 bin 543'e yükselirken, koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı da 161 oldu.
Meteoroloji kar, karla karışık yağmur ve sağanak yağış uyarısı yaptı
Meteoroloji'den alınan bilgilere göre Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hatay, Sinop ve Şırnak çevrelerinde bugün hafif yağmur ve sağanak, Gümüşhane, Ardahan ve Hakkari çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
İç ve Doğu kesimlerde ise yer yer buzlanma ve don olayı öngörülüyor.
Sıcaklıkların İç Ege ve İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde 2 ile 5 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Dolar/TL kuru neden tekrar 8'i geçti?
Türk Lirası, ekonomi yönetiminde yapılan değişiklikler ile ekonomi ve yargı sisteminde yapılması vaat edilen reform açıklamalarının ardından değer kazanmaya başlamıştı. Ancak bu hafta TL, dolar karşısında tekrar değer kaybetti; kur 8 seviyesinin üzerine çıktı.Daha fazla bilgi
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1953 yılında Gaziantep'te doğan tiyatro ve sinema oyuncusu Muhittin Korkmaz, hayatını kaybetti.
Korkmaz'ın hayatını kaybettiğini G.O.R.A ve A.R.O.G gibi filmlerde beraber rol aldığı Can ve Cem Yılmaz kardeşler duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda Dağlık Karabağ hakkında görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dün telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacminin artırılması başta olmak üzere iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ile Dağlık Karabağ, Suriye ve Libya'daki gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Dağlık Karabağ'daki sorunu çözmeye ve bölgeye istikrar getirmeye dönük atılan adım kapsamında, gözlem ve denetleme amacıyla Türkiye'nin Rusya ile kuracağı ortak merkezin en kısa zamanda faaliyete geçmesi gerektiğini ifade etti.
Azerbaycan'ın “topraklarının bütünüyle iadesine ilişkin hassasiyete” işaret eden Erdoğan, Ermenistan’ın anlaşmaya ilişkin sorumluluklarından kaçmasına izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.
Erdoğan, Minsk Grubu'nun diğer eş başkanlarının, “barış çabalarını eleştirmelerini anlamanın mümkün olmadığını” dile getirdi.
Suriye'deki ihtilafın sona erdirilmesi için Dağlık Karabağ'da olduğu gibi, hızlı ve somut adımların gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, Libya'nın birlik ve bütünlüğünü korumak için de hem siyasi hem askeri görüşmelerde Türkiye ve Rusya arasındaki işbirliğinin sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.