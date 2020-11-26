Akıncı Üssü davasında 4 sivil ve 10’dan fazla eski askere 79’ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Quote Message: Yurt içindeki terörist sayısı 320'ye düşürülmüş, bu yılki operasyonlarda 809 teröristin etkisiz hale getirilmiştir. FETÖ ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı'ndan bugüne kadar 42 bin kişi ihraç edilmiş, 14 bin kişi görevden uzaklaştırılmış ve 13 bin kişi de görevlerine iade edilmiştir. Bu yıl 76'sı büyük, 307'si orta; 99 bini kırsal ve 2900'ü şehirlerde olmak üzere toplam 102 bin iç güvenlik operasyonu yapıldı. FETÖ operasyonlarında bugüne kadar 292 bin kişi gözaltına alındı, 96 bin kişi de tutuklandı." from Süleyman Soylu İçişleri Bakanı

Yurt içindeki terörist sayısı 320'ye düşürülmüş, bu yılki operasyonlarda 809 teröristin etkisiz hale getirilmiştir. FETÖ ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı'ndan bugüne kadar 42 bin kişi ihraç edilmiş, 14 bin kişi görevden uzaklaştırılmış ve 13 bin kişi de görevlerine iade edilmiştir. Bu yıl 76'sı büyük, 307'si orta; 99 bini kırsal ve 2900'ü şehirlerde olmak üzere toplam 102 bin iç güvenlik operasyonu yapıldı. FETÖ operasyonlarında bugüne kadar 292 bin kişi gözaltına alındı, 96 bin kişi de tutuklandı."