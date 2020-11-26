Akıncı Üssü davasında 4 sivil ve 10’dan fazla eski askere 79’ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ana karargahı olarak kullanıldığı iddia edilen Akıncı Üssü ile ilgili açılan davada karar çıktı. Darbe girişimini yönettiği öne sürülen dört sivil ile 10'dan fazla eski askere 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Akıncı Üssü davasında 4 sivil ve 10’dan fazla eski askere 79’ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
15 Temmuz 2016'daki darbe girişimiyle ilgili açılan davalardan biri olan Akıncı Üssü davasında karar çıktı.
İddianamede, Akıncı Üssü'nün Fethullah Yapılanması tarafından darbe girişimi sırasında ana karargah olarak kullanıldığı iddia ediliyor.
Buradan darbe girişimini yönettiği iddiasıyla yargılanan siviller Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş, 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Ayrıca, buradan kalkan uçaklarla yapılan bombardımanı gerçekleştirdiği ya da yardım ettiği gerekçesiyle çoğu eski Hava Kuvvetleri mensubu 10'dan fazla eski asker hakkında da birden fazla kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Akıncı Üssü davasında karar bekleniyor
15 Temmuz 2016'daki başarısız darbe girişimiyle ilgili açılan davalardan Akıncı Üssü davasında bugün karar duruşması yapılacak.
Davada 365'i tutuklu 475 sanık yargılanıyor. Altı sanık hakkında da yakalama kararı bulunuyor.
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen davanın karar duruşması, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki 1800 kişilik salonda görülüyor.
Davanın iddianamesi, 4 bin 658 sayfa ve 570 ek klasörden oluşuyor.
Hazırlanan iddianamede, Akıncı Üssü'nün darbe girişimini planlamak ve gerçekleştirmekle suçlanan Fethullah Gülen Yapılanması tarafından ana karargah olduğu öne sürülüyor.
İddianamede, 25 pilotun bu üsten kalkan F-16'lar ile bombalama eylemlerine katıldıkları ve bu uçakların düzenlediği saldırılar sonucunda 68 kişinin yaşamını yitirdiği, 222 kişinin de yaralandığı belirtiliyor.
İddianamede, 25'i general rütbesinde, 10'u da sivil olmak üzere 481 şüpheli yer alıyor.
Şüphelilere yöneltilen suçlamalar şunlar:
TCMB swap ihaleleri limitini artırdı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, swap ihaleleri limitini yüzde 50'den yüzde 60'a çıkardı.
Bloomberg HT'nin haberine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 22 Mayıs tarihli talimatıyla yüzde 40'tan yüzde 50'ye yükselttiği TCMB swap ihaleleri limitini bir kez daha artırdı.
Banka, geleneksel ihale yöntemiyle gerçekleştirilen döviz karşılığı Türk Lirası swap ihalelerinde limitini yüzde 50'den yüzde 60'a yükseltti.
TCMB kasım toplantısında politika faizini 475 baz puanla yüzde 15 seviyesine çekmiş, takiben haftalık swap işlemlerinde kullanılan Türk Lirası faizini de yüzde 15 seviyesine yükseltmişti.
Swap faizlerinin yükselmesiyle buradaki stokta azalma eğilimi görülürken, TCMB işlemlerdeki limiti artırdı.
Sahil Güvenlik ekipleri, Mersin'de batmak üzere olan botta bulunan 19 kişiyi kurtardı
Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında batmak üzere olan bir tekne içerisinde bulunan 19 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
DHA'nın haberine göre teknede bulunan ve ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan iki şüpheli yakalandı.
Anamur ilçesine bağlı Yakacık açıklarında göçmenlerin bulunduğu teknenin yakıtının bitmesi nedeniyle sürüklenerek su aldığı ve yardım talebinde bulunduğu belirtildi.
Bilgiyi alan Sahil Güvenlik Komutanlığı botu, bölgeye doğru hareket etti.
Yakalanan göçmenler karaya çıkartıldı.
İstanbul'da PKK/KCK üyesi olduğu iddia edilen 26 şüphelinin yakalanması için gece operasyon düzenlendi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, PKK/KCK üyesi olduğu iddia edilen 26 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.
DHA'nın habeine göre operasyon kapsamında önceden belirlenen 28 adreste arama yapan polis ekipleri çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.
Operasyon kapsamında Fatih'de bulunan 5 katlı bir binanın en üst katındaki bir derneğe de giren polis ekipleri arama yaptı.
Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Gözaltına alınanlar Haseki Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.