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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, iş dünyası ile görüşmelerine bugün başlıyor
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile birlikte iş dünyası temsilcileri ile yapılacak görüşmeler serisine bugün başlıyor. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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SPK, 27 kuruma açığa satış nedeniyle para cezası verdi
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 27 kuruma açığa satış nedeniyle ceza para cezası uygulandığını açıkladı.
Bloomberg HT'nin haberina göre SPK yayımladığı bültende, aşağıda isimleri bulunan 27 kuruma açığa satış nedeniyle toplam 5.659.965 TL para cezası uygulandığını açıkladı:
Açığa satış nedir?
Açığa satış işlemi, sahip olunmayan sermaye piyasası araçlarının satılmasını ya da satışına ilişkin emrin verilmesini ifade eder.
Satışa ilişkin takas yükümlülüğünün ödünç alınan sermaye piyasası araçları ile yerine getirilmesi de açığa satış sayılır.
Yatırım ürünlerinin değer kazanmasını hedefleyen yatırımcılar, portföye eklenecek olan ürünlerinin ileri tarihte değerinin yükselmesini bekler; ancak bu beklenti her zaman gerçekleşmediği gibi, yükseliş yerine düşüşler de meydana geldiğinde kâr edilmek üzere açığa satış işlemi geliştirilmiştir.
Merkez Bankası, bankaların tabi olduğu zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) zorunlu karşılık hamlesi geldi.
Bankaların topladıkları mevduatlar karşılığında TCMB nezdinde bulundurmaları gereken mevduat oranında değişiklik yapıldı.
Banka zorunlu karşılık oranlarını Türk Lirası ve yabancı para cinsi kısa vadeli mevduatlarda 2 puan artırdı.
Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türk Lirası zorunlu karşılık oranı vadesiz, 1 ay ve 3 aya kadar vadeli hesaplar için yüzde 4'ten yüzde 6'ya çıkarıldı.
6 aya kadar vadeli hesaplar için zorunlu karşılık oranı yüzde 4'te, 1 yıla kadar vadeli hesaplar için yüzde 2'de, 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli hesaplar için yüzde 1'de tutuldu.
Yabancı para zorunlu karşılık oranı ise vadesiz, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 17'den yüzde 19'a çıkarıldı.
1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli hesaplar için yüzde 13'te tutuldu.
TCMB dün yayımladığı Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin özette de zorunlu karşılık düzenlemesinde değişiklik ihtiyacı olduğunun değerlendirildiğini belirtmişti.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, iş dünyası ile görüşmelerine bugün başlıyor
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile birlikte iş dünyası temsilcileri ile yapılacak görüşmeler serisine bugün başlıyor.
Bakanlar bugün 09:30'da TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği) Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya gelecekler.
Cumartesi günü TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) ile görüşme gerçekleştirilecek.
TOBB ile yapılacak görüşmeye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da katılacak.
Dolmabahçe'de yapılacak olan görüşmeler basına kapalı olacak.
Toplantılar önümüzdeki günlerde iş dünyasının diğer temsilcileri ve STK'lar ile devam edecek.