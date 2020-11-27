Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, iş dünyası ile görüşmelerine bugün başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile birlikte iş dünyası temsilcileri ile yapılacak görüşmeler serisine bugün başlıyor.

Bakanlar bugün 09:30'da TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği) Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya gelecekler.

Cumartesi günü TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) ile görüşme gerçekleştirilecek.

TOBB ile yapılacak görüşmeye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da katılacak.

Dolmabahçe'de yapılacak olan görüşmeler basına kapalı olacak.

Toplantılar önümüzdeki günlerde iş dünyasının diğer temsilcileri ve STK'lar ile devam edecek.