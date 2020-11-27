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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, iş dünyası ile görüşmelerine bugün başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile birlikte iş dünyası temsilcileri ile yapılacak görüşmeler serisine bugün başlıyor. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. SPK, 27 kuruma açığa satış nedeniyle para cezası verdi

    Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 27 kuruma açığa satış nedeniyle ceza para cezası uygulandığını açıkladı.

    Bloomberg HT'nin haberina göre SPK yayımladığı bültende, aşağıda isimleri bulunan 27 kuruma açığa satış nedeniyle toplam 5.659.965 TL para cezası uygulandığını açıkladı:

    • Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
    • Global Menkul Değerler A.Ş.
    • İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
    • Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
    • Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
    • Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
    • Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
    • Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
    • Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
    • Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
    • Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
    • İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
    • Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
    • Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
    • Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
    • Acar Menkul Değerler A.Ş.
    • Bizim Menkul Değerler A.Ş.
    • ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
    • Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
    • Sanko Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
    • Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
    • Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
    • Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
    • Citi Menkul Değerler A.Ş.
    • QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
    • Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
    • Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş

    Açığa satış nedir?

    Açığa satış işlemi, sahip olunmayan sermaye piyasası araçlarının satılmasını ya da satışına ilişkin emrin verilmesini ifade eder.

    Satışa ilişkin takas yükümlülüğünün ödünç alınan sermaye piyasası araçları ile yerine getirilmesi de açığa satış sayılır.

    Yatırım ürünlerinin değer kazanmasını hedefleyen yatırımcılar, portföye eklenecek olan ürünlerinin ileri tarihte değerinin yükselmesini bekler; ancak bu beklenti her zaman gerçekleşmediği gibi, yükseliş yerine düşüşler de meydana geldiğinde kâr edilmek üzere açığa satış işlemi geliştirilmiştir.

    SPK, 27 kuruma açığa satış nedeniyle para cezası verdi
    Copyright: Getty Images

  2. Merkez Bankası, bankaların tabi olduğu zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) zorunlu karşılık hamlesi geldi.

    Bankaların topladıkları mevduatlar karşılığında TCMB nezdinde bulundurmaları gereken mevduat oranında değişiklik yapıldı.

    Banka zorunlu karşılık oranlarını Türk Lirası ve yabancı para cinsi kısa vadeli mevduatlarda 2 puan artırdı.

    Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Türk Lirası zorunlu karşılık oranı vadesiz, 1 ay ve 3 aya kadar vadeli hesaplar için yüzde 4'ten yüzde 6'ya çıkarıldı.

    6 aya kadar vadeli hesaplar için zorunlu karşılık oranı yüzde 4'te, 1 yıla kadar vadeli hesaplar için yüzde 2'de, 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli hesaplar için yüzde 1'de tutuldu.

    Yabancı para zorunlu karşılık oranı ise vadesiz, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 17'den yüzde 19'a çıkarıldı.

    1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli hesaplar için yüzde 13'te tutuldu.

    TCMB dün yayımladığı Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin özette de zorunlu karşılık düzenlemesinde değişiklik ihtiyacı olduğunun değerlendirildiğini belirtmişti.

    Merkez Bankası, bankaların tabi olduğu zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti
    Copyright: EPA

  3. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, iş dünyası ile görüşmelerine bugün başlıyor

    Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile birlikte iş dünyası temsilcileri ile yapılacak görüşmeler serisine bugün başlıyor.

    Bakanlar bugün 09:30'da TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği) Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya gelecekler.

    Cumartesi günü TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) ile görüşme gerçekleştirilecek.

    TOBB ile yapılacak görüşmeye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da katılacak.

    Dolmabahçe'de yapılacak olan görüşmeler basına kapalı olacak.

    Toplantılar önümüzdeki günlerde iş dünyasının diğer temsilcileri ve STK'lar ile devam edecek.

    Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül
    Copyright: Getty Images
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