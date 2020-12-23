Kısa çalışma ödeneği başvuru süresi uzatıldı

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP'ye Seval Türkeş ziyaretine ilişkin yöneltilen eleştirilere cevap verdi.

Gazeteci Mehveş Evin'in 'Kısa Dalga Podcast ' isimli podcast kanalına katılan Kaftancıoğlu ziyarete ilişkin, "Benim kayınpederim Ümit Kaftancıoğlu öldürülmeden iki gün önce Alpaslan Türkeş,‘Aramızda Ümit Kaftancıoğlu gibi vatan hainleri var’demişti. Ben siyaseti, acıları yarıştırarak değil, acıları ortaklaştırıp barıştırarak, bir daha kimse bunları yaşamasın diye yapıyorum. Dolayısıyla acılar üzerinden ortaklaşılacak her türlü siyaseti yaparım. Bu haliyle kişisel bir rahatsızlık duymuyorum" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alaattin Çakıcı tarafından tehdit edildiğinde Seval Türkeş'in Kılıçdaroğlu'na destek verdiğini hatırlatan Kaftancıoğlu şöyle devam etti:

Quote Message: Alevi vatandaşlarımızın, aslında hepimiz için, Maraş katliamında yaşananların, o travmanın tekrar yaşanmaması gerektiğini, bir sağaltma ihtiyacının olduğunu biliyorum. Öyle bir güne denk gelmesindeki Alevi vatandaşların hassasiyetlerini anlıyorum. Genel başkanımızın da ifade ettiği gibi nefreti körükleyen değil, toplumsal olarak barışacak, uzlaşacak bir siyasi iklim yaratmamız gerektiğini düşünüyorum. Daha önemlisi, mafya bozuntusu tehdit ettiğinde Seval Hanım çıkıp genel başkanımıza desteğini açıkladı. Bu çok kıymetli bir şeydir. Alevi vatandaşlarımızın, aslında hepimiz için, Maraş katliamında yaşananların, o travmanın tekrar yaşanmaması gerektiğini, bir sağaltma ihtiyacının olduğunu biliyorum. Öyle bir güne denk gelmesindeki Alevi vatandaşların hassasiyetlerini anlıyorum. Genel başkanımızın da ifade ettiği gibi nefreti körükleyen değil, toplumsal olarak barışacak, uzlaşacak bir siyasi iklim yaratmamız gerektiğini düşünüyorum. Daha önemlisi, mafya bozuntusu tehdit ettiğinde Seval Hanım çıkıp genel başkanımıza desteğini açıkladı. Bu çok kıymetli bir şeydir.

Ziyaretin Maraş Katliamı'nın yıl dönümüne denk gelmesi tepki çekmişti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş'i ziyaret etmişti.

Ziyarette CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik etti.

Ziyaretin Maraş Katliamı'nın yıl dönümüne denk gelmesi ise tepki çekti.

Ortak bir açıklama yayımlayan Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Alevi Bektaşi Federasyonu, Alevi Dernekleri Federasyonu, Alevi Vakıfları Federasyonu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Alevi Kültür Dernekleri ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, CHP yönetimini açıklama yapmaya çağırmıştı.