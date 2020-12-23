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Kısa çalışma ödeneği başvuru süresi uzatıldı
Koronavirüsle mücadele kapsamında yürürlüğe konulan kısa çalışma ödeneği uygulamasının başvuru süresi uzatıldı. Güncel gelişmeler canlı sayfamızda.
Koronavirüsle mücadele kapsamında yürürlüğe konulan kısa çalışma ödeneği uygulamasının başvuru süresi uzatıldı. Güncel gelişmeler canlı sayfamızda.
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Kaftancıoğlu: Mafya bozuntusu tehdit ettiğinde Seval Hanım çıkıp genel başkanımıza desteğini açıkladı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP'ye Seval Türkeş ziyaretine ilişkin yöneltilen eleştirilere cevap verdi.
Gazeteci Mehveş Evin'in 'Kısa Dalga Podcast' isimli podcast kanalına katılan Kaftancıoğlu ziyarete ilişkin, "Benim kayınpederim Ümit Kaftancıoğlu öldürülmeden iki gün önce Alpaslan Türkeş,‘Aramızda Ümit Kaftancıoğlu gibi vatan hainleri var’demişti. Ben siyaseti, acıları yarıştırarak değil, acıları ortaklaştırıp barıştırarak, bir daha kimse bunları yaşamasın diye yapıyorum. Dolayısıyla acılar üzerinden ortaklaşılacak her türlü siyaseti yaparım. Bu haliyle kişisel bir rahatsızlık duymuyorum" diye konuştu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alaattin Çakıcı tarafından tehdit edildiğinde Seval Türkeş'in Kılıçdaroğlu'na destek verdiğini hatırlatan Kaftancıoğlu şöyle devam etti:
Ziyaretin Maraş Katliamı'nın yıl dönümüne denk gelmesi tepki çekmişti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş'i ziyaret etmişti.
Ziyarette CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik etti.
Ziyaretin Maraş Katliamı'nın yıl dönümüne denk gelmesi ise tepki çekti.
Ortak bir açıklama yayımlayan Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Alevi Bektaşi Federasyonu, Alevi Dernekleri Federasyonu, Alevi Vakıfları Federasyonu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Alevi Kültür Dernekleri ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, CHP yönetimini açıklama yapmaya çağırmıştı.
Kısa çalışma ödeneği başvuru süresi uzatıldı
Koronavirüs salgınında hayata geçen kısa çalışma ödeneği uygulamasının başvuru süresi uzatıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanarak karara göre, kısa çalışma talebi başvuru süresi 31 Ocak 2021'e, kısa çalışma ödeneği ise 28 Şubat 2021'e kadar uzatıldı.
Kısa çalışma ödeneği uygulaması 26 Mart 2020'de pandeminin ekonomi üzerindeki etkilerinin gözlemlenmeye başlanması ile devreye sokulmuştu.
Kısa çalışma ödeneği nedir?
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kısa çalışma ödeneğini şu şekilde tanımlıyor:
Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulama.
Kısa çalışma ödeneği nasıl hesaplanıyor?
Kısa çalışma ödeneği tutarı; sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ı olarak belirleniyor. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği tutarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçemiyor.
Bu kapsamda, işçilerin çalışmadıkları günler için ödeme yapılıyor, tamamen faaliyetin durdurulması halinde yapılan ödemeler her halükarda üst sınır olan 4380,99 TL'yi aşamıyor.
Son 12 ay asgari ücret alanlar için kısa çalışma ödeneği brüt kazancın yüzde 60'ı. Yani günde 53, ayda 1593 lira. Binde 7,59 damga vergisi kesintisi sonrası asgari ücretlinin hesabına yatan net kısa çalışma ödeneği günde 52,60, ayda 1580 lira oluyor.
İşçi kısa çalışma ödeneğinden nasıl yararlanıyor?