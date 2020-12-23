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Kısa çalışma ödeneği başvuru süresi uzatıldı

Koronavirüsle mücadele kapsamında yürürlüğe konulan kısa çalışma ödeneği uygulamasının başvuru süresi uzatıldı. Güncel gelişmeler canlı sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. Kaftancıoğlu: Mafya bozuntusu tehdit ettiğinde Seval Hanım çıkıp genel başkanımıza desteğini açıkladı

    Ziyaret fotoğrafı
    Copyright: CHP

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP'ye Seval Türkeş ziyaretine ilişkin yöneltilen eleştirilere cevap verdi.

    Gazeteci Mehveş Evin'in 'Kısa Dalga Podcast' isimli podcast kanalına katılan Kaftancıoğlu ziyarete ilişkin, "Benim kayınpederim Ümit Kaftancıoğlu öldürülmeden iki gün önce Alpaslan Türkeş,‘Aramızda Ümit Kaftancıoğlu gibi vatan hainleri var’demişti. Ben siyaseti, acıları yarıştırarak değil, acıları ortaklaştırıp barıştırarak, bir daha kimse bunları yaşamasın diye yapıyorum. Dolayısıyla acılar üzerinden ortaklaşılacak her türlü siyaseti yaparım. Bu haliyle kişisel bir rahatsızlık duymuyorum" diye konuştu.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alaattin Çakıcı tarafından tehdit edildiğinde Seval Türkeş'in Kılıçdaroğlu'na destek verdiğini hatırlatan Kaftancıoğlu şöyle devam etti:

    Quote Message: Alevi vatandaşlarımızın, aslında hepimiz için, Maraş katliamında yaşananların, o travmanın tekrar yaşanmaması gerektiğini, bir sağaltma ihtiyacının olduğunu biliyorum. Öyle bir güne denk gelmesindeki Alevi vatandaşların hassasiyetlerini anlıyorum. Genel başkanımızın da ifade ettiği gibi nefreti körükleyen değil, toplumsal olarak barışacak, uzlaşacak bir siyasi iklim yaratmamız gerektiğini düşünüyorum. Daha önemlisi, mafya bozuntusu tehdit ettiğinde Seval Hanım çıkıp genel başkanımıza desteğini açıkladı. Bu çok kıymetli bir şeydir.

    Ziyaretin Maraş Katliamı'nın yıl dönümüne denk gelmesi tepki çekmişti

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş'i ziyaret etmişti.

    Ziyarette CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik etti.

    Ziyaretin Maraş Katliamı'nın yıl dönümüne denk gelmesi ise tepki çekti.

    Ortak bir açıklama yayımlayan Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Alevi Bektaşi Federasyonu, Alevi Dernekleri Federasyonu, Alevi Vakıfları Federasyonu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Alevi Kültür Dernekleri ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, CHP yönetimini açıklama yapmaya çağırmıştı.

  2. Kısa çalışma ödeneği başvuru süresi uzatıldı

    Türk Lirası
    Copyright: Getty Images

    Koronavirüs salgınında hayata geçen kısa çalışma ödeneği uygulamasının başvuru süresi uzatıldı.

    Resmi Gazete'de yayımlanarak karara göre, kısa çalışma talebi başvuru süresi 31 Ocak 2021'e, kısa çalışma ödeneği ise 28 Şubat 2021'e kadar uzatıldı.

    Kısa çalışma ödeneği uygulaması 26 Mart 2020'de pandeminin ekonomi üzerindeki etkilerinin gözlemlenmeye başlanması ile devreye sokulmuştu.

    Kısa çalışma ödeneği nedir?

    Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kısa çalışma ödeneğini şu şekilde tanımlıyor:

    Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulama.

    Kısa çalışma ödeneği nasıl hesaplanıyor?

    Kısa çalışma ödeneği tutarı; sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ı olarak belirleniyor. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği tutarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçemiyor.

    Bu kapsamda, işçilerin çalışmadıkları günler için ödeme yapılıyor, tamamen faaliyetin durdurulması halinde yapılan ödemeler her halükarda üst sınır olan 4380,99 TL'yi aşamıyor.

    Son 12 ay asgari ücret alanlar için kısa çalışma ödeneği brüt kazancın yüzde 60'ı. Yani günde 53, ayda 1593 lira. Binde 7,59 damga vergisi kesintisi sonrası asgari ücretlinin hesabına yatan net kısa çalışma ödeneği günde 52,60, ayda 1580 lira oluyor.

    İşçi kısa çalışma ödeneğinden nasıl yararlanıyor?

    • İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması
    • Kısa çalışmaya tabi tutulan işçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte çalışma sürelerini ve prim ödeme şartlarını sağlamış olması (Covid-19 etkisiyle yapılan kısa çalışma başvurularında, son 60 gün hizmet akdine tabi olmak kaydıyla son 3 yıl içinde 450 gün prim ödemiş olması)
    • İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması halinde;
    • Prim ödeme şartını sağlamadığı için kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayanların daha önce çeşitli nedenlerle kesilmiş (yeni işe başlama vs.) son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden varsa kalan süre kısa çalışma süresini geçmemek üzere kısa çalışma ödeneği olarak ödeniyor.
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