Ceyhan Belediyesi'nde yürütülen soruşturmada eski Başkan Aydar'la birlikte 5 kişi tutuklandı

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16-25 Aralık tarihleri arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası İzmir Mizah Festivali 'nde bugün yapılması planlanan "Dünya Karikatüründe Toplumsal Eleştiri ve Mizah" başlıklı oturum programdan çıkarıldı.

İzel Rozenthal moderatörlüğündeki oturuma ABD'den Daryl Cagle, Tunus'tan Nadia Khiari, İsrail'den Michel Kichka Japonya'dan Norio Yamanoi, Hollanda'dan Tjeerd Royaards, Burkina Faso'dan Damien Glez, İtalya'dan Marilena Nardi, Fransa'dan Plantu, Tayland'tan Mor Thiwawat Pattaragulwanit ve Etiyopya'dan da Yemi Yetneberk'in katılması planlanıyordu.

Ancak oturum, karikatüristler Jean Plantu ile Michel Kichka'nın "İslam karşıtı çizimler yaptığı" iddialarıyla tepki toplamıştı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Çarşamba akşamı Twitter'da yaptığı açıklamada oturumun iptal edildiğini duyurdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada da, bazı siyasetçilerin şoven-popülist söylemlerinin de etkisiyle estirilmeye çalışılan hava hoşgörü ve huzur ortamını baltaladığı belirtilerek, Festival Moderatörü ve Festival Yönetmeni’nin 24 Aralık etkinliklerini yayından çekme talebinin kabul edildiği bildirildi.

'Bazı siyasetçiler tarafından estirilmeye çalışılan hava hoşgörü ve huzur ortamını baltalamıştır'

Belediye tarafından yapılan açıklama şöyle:

Quote Message: Bu yıl ilk kez uluslararası boyutta düzenlenen ve pandemi koşulları nedeniyle uzaktan katılımla 16-25 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen İzmir Mizah Festivali’nin katılımcıları ile ilgili gerçek dışı iddialar üzerine bir açıklama yapma gereği doğmuştur. Öncelikle belirtmeliyiz ki, Charlie Hebdo dergisinden herhangi bir karikatürist İzmir Uluslararası Mizah Festivali’ne davet edilmemiştir. Bu kapsamda ortaya atılan iddialar tamamen gerçek dışıdır. Bu yıl ilk kez uluslararası boyutta düzenlenen ve pandemi koşulları nedeniyle uzaktan katılımla 16-25 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen İzmir Mizah Festivali’nin katılımcıları ile ilgili gerçek dışı iddialar üzerine bir açıklama yapma gereği doğmuştur. Öncelikle belirtmeliyiz ki, Charlie Hebdo dergisinden herhangi bir karikatürist İzmir Uluslararası Mizah Festivali’ne davet edilmemiştir. Bu kapsamda ortaya atılan iddialar tamamen gerçek dışıdır.

Quote Message: Bununla birlikte etkinliğe katılan karikatür ve mizahçılar içinden iki ismin aleyhinde bazı olumsuz açıklama ve yayınlar yapıldığı görülmektedir. Festival etkinliğindeki konuşmacılar arasında yer alan şimdi kışkırtıcı yayınlara konu edilen dünyaca ünlü iki karikatürist Kichka ve Plantu ise önceki yıllarda ülkemizi ziyaret ederek bakan ve Başbakan Yardımcısı düzeyinde kabul görmüş, üst düzey tebrik ve takdirlere mazhar olmuş isimlerdir. Bununla birlikte etkinliğe katılan karikatür ve mizahçılar içinden iki ismin aleyhinde bazı olumsuz açıklama ve yayınlar yapıldığı görülmektedir. Festival etkinliğindeki konuşmacılar arasında yer alan şimdi kışkırtıcı yayınlara konu edilen dünyaca ünlü iki karikatürist Kichka ve Plantu ise önceki yıllarda ülkemizi ziyaret ederek bakan ve Başbakan Yardımcısı düzeyinde kabul görmüş, üst düzey tebrik ve takdirlere mazhar olmuş isimlerdir.

Quote Message: 24 Aralık tarihinde yayınlanması planlanan “Dünya Karikatüründe Toplumsal Eleştiri ve Mizah” başlıklı oturumlara katılan 10 karikatürist dahil hiçbir katılımcıya ücret ödenmemiştir. Festival içeriğinin çekimleri yayın tarihi öncesinde dijital ortamda tamamlanmıştır. 24 Aralık tarihinde yayınlanması planlanan “Dünya Karikatüründe Toplumsal Eleştiri ve Mizah” başlıklı oturumlara katılan 10 karikatürist dahil hiçbir katılımcıya ücret ödenmemiştir. Festival içeriğinin çekimleri yayın tarihi öncesinde dijital ortamda tamamlanmıştır.

Quote Message: Ancak bazı siyasetçilerin şoven-popülist söylemlerinin de etkisiyle estirilmeye çalışılan hava hoşgörü ve huzur ortamını baltalamıştır. Festival Moderatörü ve Festival Yönetmeni’nin tarafımıza yazılı yaptığı 24 Aralık etkinliklerini yayından çekme talebi kabul edilmiştir. Saygılarımızla kamuoyunun değerlendirmesine sunarız. Ancak bazı siyasetçilerin şoven-popülist söylemlerinin de etkisiyle estirilmeye çalışılan hava hoşgörü ve huzur ortamını baltalamıştır. Festival Moderatörü ve Festival Yönetmeni’nin tarafımıza yazılı yaptığı 24 Aralık etkinliklerini yayından çekme talebi kabul edilmiştir. Saygılarımızla kamuoyunun değerlendirmesine sunarız.

'Mizah festivali mi? İhanet festivali mi?'

Eski Ekonomi Bakanı ve 31 Mart 2019 seçimlerinde AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Tunç Soyer bu festival mizah festivali mi? İhanet festivali mi?" diye sormuştu.

AKP İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ise etkinliğin kaldırılması hakkında, "Türk ve İslam düşmanı karikatüristleri festival adı altında misafir etmekte kararlı olan Soyer, onca 'ihanet etme' çağrısına bir zahmet ve son anda icabet etmiş! Ama her zaman ki gibi kendini aklayıp tepki gösterenleri karalayarak! Niyetini muhafaza ettiği ortada!" dedi