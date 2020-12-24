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Ceyhan Belediyesi'nde yürütülen soruşturmada eski Başkan Aydar'la birlikte 5 kişi tutuklandı
Aralarında eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın da bulunduğu 5 kişi , 'kaçak yapılara göz yumulduğu ve iskanı olmayan binalara iskan verildiği' iddiasıyla başlatılan soruşturmada tutuklandı. Güncel haberler canlı sayfamızda.
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İzmir Mizah Festivali'ndeki 'Dünya Karikatüründe Toplumsal Eleştiri ve Mizah' başlıklı oturum tepkilerin ardından programdan kaldırıldı
16-25 Aralık tarihleri arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası İzmir Mizah Festivali'nde bugün yapılması planlanan "Dünya Karikatüründe Toplumsal Eleştiri ve Mizah" başlıklı oturum programdan çıkarıldı.
İzel Rozenthal moderatörlüğündeki oturuma ABD'den Daryl Cagle, Tunus'tan Nadia Khiari, İsrail'den Michel Kichka Japonya'dan Norio Yamanoi, Hollanda'dan Tjeerd Royaards, Burkina Faso'dan Damien Glez, İtalya'dan Marilena Nardi, Fransa'dan Plantu, Tayland'tan Mor Thiwawat Pattaragulwanit ve Etiyopya'dan da Yemi Yetneberk'in katılması planlanıyordu.
Ancak oturum, karikatüristler Jean Plantu ile Michel Kichka'nın "İslam karşıtı çizimler yaptığı" iddialarıyla tepki toplamıştı.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Çarşamba akşamı Twitter'da yaptığı açıklamada oturumun iptal edildiğini duyurdu.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada da, bazı siyasetçilerin şoven-popülist söylemlerinin de etkisiyle estirilmeye çalışılan hava hoşgörü ve huzur ortamını baltaladığı belirtilerek, Festival Moderatörü ve Festival Yönetmeni’nin 24 Aralık etkinliklerini yayından çekme talebinin kabul edildiği bildirildi.
'Bazı siyasetçiler tarafından estirilmeye çalışılan hava hoşgörü ve huzur ortamını baltalamıştır'
Belediye tarafından yapılan açıklama şöyle:
'Mizah festivali mi? İhanet festivali mi?'
Eski Ekonomi Bakanı ve 31 Mart 2019 seçimlerinde AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Tunç Soyer bu festival mizah festivali mi? İhanet festivali mi?" diye sormuştu.
AKP İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ise etkinliğin kaldırılması hakkında, "Türk ve İslam düşmanı karikatüristleri festival adı altında misafir etmekte kararlı olan Soyer, onca 'ihanet etme' çağrısına bir zahmet ve son anda icabet etmiş! Ama her zaman ki gibi kendini aklayıp tepki gösterenleri karalayarak! Niyetini muhafaza ettiği ortada!" dedi
Ceyhan Belediyesi'nde yürütülen soruşturmada eski Başkan Aydar'la birlikte 5 kişi tutuklandı
Aralarında eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın da bulunduğu 5 kişi , 'kaçak yapılara göz yumulduğu ve iskanı olmayan binalara iskan verildiği' iddiasıyla başlatılan soruşturmada tutuklandı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 kişi serbest bırakılırken 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada şüphelilere 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve irtikap' suçlamaları yöneltiliyordu.
Aydar’ın başkanlık mazbatası Yüksek Seçim Kurulu (YSK) geçtiğimiz mart ayında iptal edilmişti.