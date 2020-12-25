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Vale hizmetlerine yeni düzenleme getirildi
Türkiye'de işletmeler ve işyerlerinde sunulan araç park (vale) hizmetlerine düzenleme getirildi. Yeni uygulamalar 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Güncel gelişmeler canlı sayfamızda.
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F1'de Türkiye Grand Prix'si 2020 sezonunun en iyi yarışı seçildi
Formula 1'de 2020 sezonunun en iyi yarışı üzerine yapılan oylamanın sonucu belli oldu.
İzleyici oyları ile belli olan anketin sonucuna göre Mercedes'in İngiliz sürücüsü Lewis Hamilton'ın galip geldiği ve şampiyonluğunu ilan ettiği Türkiye Grand Prix'si sezonun en iyi yarışı seçildi.
Türkiye Grand Prix'si sezonun 14. yarışı idi. Yarışta Mercedes takımı pilotu Lewis Hamilton 1. oldu. Hamilton, böylece 7. şampiyonluğuna ulaştı ve F1'in efsane pilotlarından Michael Schumacher ile şampiyonluk sayılarını eşitledi.
Anketin diğer sonuçları ise şöyle:
Pisti eleştirmişti
Geçen yılın F1 şampiyonu olan Mercedes pilotu Lewis Hamilton, piste yapılan yeni asfalt kaplamanın "para israfı" olduğunu söyleyerek pisti eleştirmişti.
Hamilton, İstanbul Park pistine yapılan yeni asfaltın "boşa harcanmış para" olduğunu söylemişti.
Eksiden "heyecan verici" bulduğu pistin, yeni kaplamayla birlikte korkutucu bir deneyime dönüştüğünü belirten Hamilton şöyle konuşmuştu:
"Bu pist, turlaması çok keyifli bir pistti. Ama zemini yeniden asfaltlamak için neden milyonlar harcadıklarını gerçekten anlayamıyorum. O parayı harcamak yerine belki sadece temizleyebilirlerdi."
Pirelli de pistin yeniden asfaltlandığının kendilerine bildirilmediğini belirterek "yanlış lastiklerle İstanbul'a geldiklerini" açıklamıştı.
OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun görev süresi 1 yıl daha uzatıldı
Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresi 1 yıl daha uzatıldı.
Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.
Vale hizmetlerine yeni düzenleme getirildi
Türkiye’de işletmeler ve işyerlerinde sunulan araç park (vale) hizmetlerine düzenleme getirildi.
Resmi Gazete’de yayımlanan ve 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan yeni düzenlemede şu uygulamalar yer alıyor: