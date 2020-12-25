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Vale hizmetlerine yeni düzenleme getirildi

Türkiye'de işletmeler ve işyerlerinde sunulan araç park (vale) hizmetlerine düzenleme getirildi. Yeni uygulamalar 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Güncel gelişmeler canlı sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. F1'de Türkiye Grand Prix'si 2020 sezonunun en iyi yarışı seçildi

    Lewis Hamilton
    Copyright: Getty Images

    Formula 1'de 2020 sezonunun en iyi yarışı üzerine yapılan oylamanın sonucu belli oldu.

    İzleyici oyları ile belli olan anketin sonucuna göre Mercedes'in İngiliz sürücüsü Lewis Hamilton'ın galip geldiği ve şampiyonluğunu ilan ettiği Türkiye Grand Prix'si sezonun en iyi yarışı seçildi.

    Türkiye Grand Prix'si sezonun 14. yarışı idi. Yarışta Mercedes takımı pilotu Lewis Hamilton 1. oldu. Hamilton, böylece 7. şampiyonluğuna ulaştı ve F1'in efsane pilotlarından Michael Schumacher ile şampiyonluk sayılarını eşitledi.

    Anketin diğer sonuçları ise şöyle:

    • Türkiye GP, yüzde 33
    • İtalya GP, yüzde 25
    • Sakhir GP, yüzde 18
    • Avusturya GP, yüzde 5
    • Toskana GP, yüzde 4

    Pisti eleştirmişti

    Geçen yılın F1 şampiyonu olan Mercedes pilotu Lewis Hamilton, piste yapılan yeni asfalt kaplamanın "para israfı" olduğunu söyleyerek pisti eleştirmişti.

    Hamilton, İstanbul Park pistine yapılan yeni asfaltın "boşa harcanmış para" olduğunu söylemişti.

    Eksiden "heyecan verici" bulduğu pistin, yeni kaplamayla birlikte korkutucu bir deneyime dönüştüğünü belirten Hamilton şöyle konuşmuştu:

    "Bu pist, turlaması çok keyifli bir pistti. Ama zemini yeniden asfaltlamak için neden milyonlar harcadıklarını gerçekten anlayamıyorum. O parayı harcamak yerine belki sadece temizleyebilirlerdi."

    Pirelli de pistin yeniden asfaltlandığının kendilerine bildirilmediğini belirterek "yanlış lastiklerle İstanbul'a geldiklerini" açıklamıştı.

  2. OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun görev süresi 1 yıl daha uzatıldı

    OHAL Komisyonu
    Copyright: DHA

    Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresi 1 yıl daha uzatıldı.

    Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

  3. Vale hizmetlerine yeni düzenleme getirildi

    Otopark
    Copyright: Getty Images

    Türkiye’de işletmeler ve işyerlerinde sunulan araç park (vale) hizmetlerine düzenleme getirildi.

    Resmi Gazete’de yayımlanan ve 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan yeni düzenlemede şu uygulamalar yer alıyor:

    • Vale hizmeti vermek isteyen işyerleri, vale hizmetini ruhsatına tali faaliyet olarak işletecek.
    • Ruhsatına vale hizmetini işletmeyen işyerleri, vale hizmeti sunamayacak.
    • Sunulan vale hizmetiyse en fazla 3 kilometre yarıçapı içerisinde karşılanacak.
    • Hizmet bedeli, işletmecinin esnaf veya tacir sıfatına bağlı olarak mevzuatı çerçevesinde ilgili oda tarafından belirlenen fiyat tarifesini geçemeyecek.
    • Vale hizmeti sunan işyerleri, bu hizmeti veren işletmeye kendi mülkiyeti içinde veya kiralayacağı otopark alanında yer göstermek zorunda olacak.
    • Müşteri vale hizmeti almaya zorlanamayacak.
    • Vale noktalarında; vale hizmeti almanın zorunlu olmadığını belirten levha bulundurmak zorunlu olacak.
    • Kendi parseli içerisinde otoparkı olan işletmeler, ücretsiz otopark alanlarına sürücüyü yönlendirmek için yönlendirme işaretleri kullanacak.
    • Vale hizmeti kapsamında kullanılan otopark alanlarında, güvenlik kamerası zorunlu olacak.
    • Ücretsiz otopark alanları içerisinde, karayollarında ve halkın kullanımına açık alanlarda vale hizmeti için özel alan ayrılamayacak.
    • Hizmet süresi içinde ortaya çıkan araç hasarlarını, trafik cezalarını ve araç çekme bedellerini karşılayacak.
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