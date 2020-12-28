Türkiye genelinde 56 saat süren sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Sağlık Bakanı Koca: Toplumu aşının gerekliliğine ikna etmeye çalışacağız, zorlama olmayacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşının gerekliliğini bilim insanlarımızla toplumumuza anlatarak ikna etme çabası içinde olacağız. Bunun dışında bir uygulama söz konusu olmayacak" dedi.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aşıların zorunlu olmayacağına ilişkin daha önce yaptığı açıklamaları anımsattı ve "Aşılama programımız hazır. Vatandaşımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak. Aşının gerekliliğini bilim insanlarımızla toplumumuza anlatarak ikna etme çabası içinde olacağız. Bunun dışında bir uygulama söz konusu olmayacak" diye konuştu.
Koca daha önce yine Twitter'dan yaptığı açıklamada ise, , "Pekin'deki Covid-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen Covid-19 vakası sebebiyle aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir" demişti.
Türkiye'de 56 saat süren sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
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Türkiye genelinde hafta sonu 56 saatlik kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncüsü bu hafta gerçekleşti.
Bu kapsamda, 25 Aralık Cuma saat 21.00'de başlayan ve hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.
81 ilde görevliler dışında kalan milyonlarca kişi, hafta sonunu evinde geçirdi.
Haftasonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması önümüzdeki hafta içi yılbaşı akşamını da kapsayacak şekilde 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar uygulanacak.
Canlı anlatım
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Sağlık Bakanı Koca: Toplumu aşının gerekliliğine ikna etmeye çalışacağız, zorlama olmayacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşının gerekliliğini bilim insanlarımızla toplumumuza anlatarak ikna etme çabası içinde olacağız. Bunun dışında bir uygulama söz konusu olmayacak" dedi.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aşıların zorunlu olmayacağına ilişkin daha önce yaptığı açıklamaları anımsattı ve "Aşılama programımız hazır. Vatandaşımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak. Aşının gerekliliğini bilim insanlarımızla toplumumuza anlatarak ikna etme çabası içinde olacağız. Bunun dışında bir uygulama söz konusu olmayacak" diye konuştu.
Koca daha önce yine Twitter'dan yaptığı açıklamada ise, , "Pekin'deki Covid-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen Covid-19 vakası sebebiyle aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir" demişti.
Türkiye'de 56 saat süren sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Türkiye genelinde hafta sonu 56 saatlik kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncüsü bu hafta gerçekleşti.
Bu kapsamda, 25 Aralık Cuma saat 21.00'de başlayan ve hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.
81 ilde görevliler dışında kalan milyonlarca kişi, hafta sonunu evinde geçirdi.
Haftasonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması önümüzdeki hafta içi yılbaşı akşamını da kapsayacak şekilde 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar uygulanacak.