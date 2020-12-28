Türkiye genelinde 56 saat süren sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşının gerekliliğini bilim insanlarımızla toplumumuza anlatarak ikna etme çabası içinde olacağız. Bunun dışında bir uygulama söz konusu olmayacak" dedi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aşıların zorunlu olmayacağına ilişkin daha önce yaptığı açıklamaları anımsattı ve "Aşılama programımız hazır. Vatandaşımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak. Aşının gerekliliğini bilim insanlarımızla toplumumuza anlatarak ikna etme çabası içinde olacağız. Bunun dışında bir uygulama söz konusu olmayacak" diye konuştu.

Koca daha önce yine Twitter'dan yaptığı açıklamada ise, , "Pekin'deki Covid-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen Covid-19 vakası sebebiyle aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir" demişti.