Canlı
Washington'daki olaylarda can kaybı dörde yükseldi
Washington'da Trump destekçilerinin düzenlediği protesto gösterilerinde dört kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Bir kişi, Kongre binasını işgali sırasında vurularak yaşamını yitirirken, diğer üç kişinin de "farklı tıbbi acil durumlar" sonucu öldüğü belirtildi. Günün önemli gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda.
Canlı anlatım
time_stated_uk
Washington'daki olaylarda can kaybı dörde yükseldi
Washington Emniyet Müdürü Robert Contee, Trump destekçilerinin düzenlediği protesto gösterilerinde dört kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Contee, göstericilerin Kongre binasını işgali sırasında açılan ateş sonucu bir kişinin vurularak yaşamını yitirdiğini belirtti.
Contee, biri kadın, üç kişinin de "farklı tıbbi acil durumlar" nedeniyle öldüğünü aktardı.
Ayrıca olaylar nedeniyle 30'dan fazla kişinin gözaltına alındığı vurgulandı.