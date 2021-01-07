Canlı Canlı Washington'daki olaylarda can kaybı dörde yükseldi

Washington'da Trump destekçilerinin düzenlediği protesto gösterilerinde dört kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Bir kişi, Kongre binasını işgali sırasında vurularak yaşamını yitirirken, diğer üç kişinin de "farklı tıbbi acil durumlar" sonucu öldüğü belirtildi. Günün önemli gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda.