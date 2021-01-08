kongre binasının içi
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Trump: Şiddet eylemlerine karışanlar bedelini ödeyecek

ABD Başkanı Donald Trump, taraftarlarının Kongre binasını basmasının ardından yaşananları ilk kez 'çirkin saldırı' olarak niteledi ve olaylara karışanların cezalandırılacağını söyledi. Trump 20 Ocak'ta görevi sorunsuz şekilde devredeceğini de belirtti. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. Trump: Şiddet eyleminde bulunanlar ülkemizi temsil etmiyor

    ABD Başkanı Donald Trump, taraftarlarının Kongre binasını basmasının ardından yaşananları ilk kez 'çirkin saldırı' olarak niteledi ve olaylara karışanların cezalandırılacağını söyledi.

    Trump, Twitter'daki 12 saatlik paylaşım engelinin kalkmasının ardından videolu bir mesaj yayınladı.

    "Şiddet eyleminde bulunanlar ülkemizi temsil etmiyor ve yaptıklarının bedelini ödeyecekler" diyen Trump, 20 Ocak'ta görevi sorunsuz şekilde Joe Biden'a devredeceğini de ifade etti.

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