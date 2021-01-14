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WHO ekibi, koronavirüs salgınının çıkışını incelemek üzere Wuhan’da
Çin, koronavirüs salgının çıkışını incelemek üzere Dünya Sağlık Örgütü'nün öncülük ettiği bir grup bilim insanının Wuhan'a girmesine izin verdi. Türkiye'den ve dünyadan gelişmeler, gün boyu canlı anlatım sayfamızda.
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Dünya Sağlık Örgütü ekibi, koronavirüs salgınının çıkışını incelemek üzere Wuhan’da
Çin, koronavirüs salgının çıkışını incelemek üzere Dünya Sağlık Örgütü’nün öncülük ettiği bir grup bilim insanının Wuhan’a girmesine izin verdi.
Çin’in devlet yayın kuruluşunun İngilizce yayın yapan kanalı, ekibin Wuhan Havalimanı’na iniş görüntülerini paylaştı.
Bir süredir Çin’in ekibin girişine izin vermediği haberleri basına yansıyordu.
Bilim insanları yaklaşık bir ay şehirde kalarak pandeminin çıkış sebeplerini araştıracak.
Çin, koronavirüsü araştıracak Dünya Sağlık Örgütü ekibine ülkeye giriş izni vermedi