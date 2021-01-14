Canlı

WHO ekibi, koronavirüs salgınının çıkışını incelemek üzere Wuhan’da

Çin, koronavirüs salgının çıkışını incelemek üzere Dünya Sağlık Örgütü'nün öncülük ettiği bir grup bilim insanının Wuhan'a girmesine izin verdi. Türkiye'den ve dünyadan gelişmeler, gün boyu canlı anlatım sayfamızda.

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Canlı anlatım

time_stated_uk

  1. Dünya Sağlık Örgütü ekibi, koronavirüs salgınının çıkışını incelemek üzere Wuhan’da

    Wuhan
    Copyright: AFP

    Çin, koronavirüs salgının çıkışını incelemek üzere Dünya Sağlık Örgütü’nün öncülük ettiği bir grup bilim insanının Wuhan’a girmesine izin verdi.

    Çin’in devlet yayın kuruluşunun İngilizce yayın yapan kanalı, ekibin Wuhan Havalimanı’na iniş görüntülerini paylaştı.

    Bir süredir Çin’in ekibin girişine izin vermediği haberleri basına yansıyordu.

    Bilim insanları yaklaşık bir ay şehirde kalarak pandeminin çıkış sebeplerini araştıracak.

    Çin, koronavirüsü araştıracak Dünya Sağlık Örgütü ekibine ülkeye giriş izni vermedi

Yukarı dön