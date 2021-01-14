Canlı Canlı WHO ekibi, koronavirüs salgınının çıkışını incelemek üzere Wuhan’da

Çin, koronavirüs salgının çıkışını incelemek üzere Dünya Sağlık Örgütü'nün öncülük ettiği bir grup bilim insanının Wuhan'a girmesine izin verdi. Türkiye'den ve dünyadan gelişmeler, gün boyu canlı anlatım sayfamızda.