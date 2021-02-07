Alaattin Çakıcı, mektubunda Melih Bulu'ya istifa etmemesi çağrısında bulundu

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş olan Alaattin Çakıcı, Twitter hesabından Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanan Melih Bulu’ya istifa etmemesi yönünde çağrı yaptı.

Çakıcı mektubunda, "Lütfen! Sakın istifa etmeyiniz. İstifa ederseniz bu terörist eylemcilerin önünü açarsınız. Bu kutlu ittifakta gedik açmaya hakkınız yok” dedi.

Twitter hesabından 2 sayfalık bir mektup paylaşan Çakıcı, “muhalefet, HDP, PKK ve DHKP-C sempatizanlarının, devletin kurumları ve Cumhur İttifakı'na zarar vermek için Bulu'ya istifa etmesi yönünde çağrı yaptığını” öne sürdü.

Mektupta ayırca, "Arkanızda Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve aziz milletimizin olduğunu unutmayınız. Devletine, aziz milletine gönül vermiş tüm duyarlı Türk vatandaşları, devletinin ve Cumhur İttifakı'nın yanında olmalıdır" ifadeleri yer aldı.