İstanbul'da fırtına yüzünden çatılar uçtu, balkonlar çöktü

İstanbul'da, yaşanan fırtına nedeni ile farklı adreslerde çatılar yollara ve araçların üzerine uçtu. Aynı zamanda şiddetli rüzgar nedeni ile köprüde motosikletlerin düştüğü görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için yapılan fırtına uyarısı, akşam saatlerinden itibaren etkili oldu.

Kentin farklı noktalarında çatılar, yollara savruldu. Kağıthane, Esenler, Avcılar, Küçükçekmece, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Zeytinburnu, Sarıyer, Beşiktaş, Bağcılar'da apartmanların çatıları yol ve araçların üzerine düşerken, hasar meydana geldi.

Sultangazi'de gece saatlerinde şiddetli lodos nedeniyle beş katlı bir binanın çatısı yerinden koparak önce karşı binaya çarptı daha sonra da yere savruldu.

Hem gece olması hem de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken binalarda hasar meydana geldi.

Esenler’de ise şiddetli fırtına nedeni ile iki farklı adreste apartmanların balkonu çöktü.