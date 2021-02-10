İDO ve Şehir Hatları'nın bazı seferleri iptal edildi

Dünya gazetesine konuşan Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) Yönetim Kurulu Başkanı Attila Köksal, Sermaye Piyasası Kurulu’nda (SPK) halka arz edilmek için dosyası bekleyen çok sayıda şirket olduğunu belirtti.

Köksal, yoğun talep nedeniyle şirketlerin denetim firması ve aracı kurum bulmakta da zorlandığını vurguladı.

Gazetenin haberine göre bunun nedeni yerli yatırımcının borsaya yönelmesi.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre yerli yatırımcı sayısı da2 milyon 156 bin 283 kişiye çıktı.

Köksal, yeni yatırımcıların hisse senedi piyasalarına ilgisinin sadece Türkiye’de yaşanmadığını söyleyerek, bunun temel nedeninin piyasalardaki para bolluğu ve düşük faiz oranları olduğunu aktardı.

Her ne kadar 2021 yılı içinde ülkemizde faiz oranları yükselmiş olsa da, bu yükselişin borsaya olan ilgiyi azaltmamış olduğunu kaydetti.

Quote Message: Herkes halka arz furyasına katılmak istiyor. Bunun nedeni de halka arz endeksindeki hareket. Halka arz edilen şirketlerin performansını gösteren bu endeks yılbaşından itibaren yüzde 37 artış gösterdi. Aynı dönemde tüm hisseleri kapsayan BIST-TUM yüzde 6, BIST 100 de yüzde 3 artış gösterdi. 2020 yılı boyunca da halka arz endeksi yüzde 200 artmış, diğer endekslere büyük fark atmıştı. from Attila Köksal Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) Yönetim Kurulu Başkanı Herkes halka arz furyasına katılmak istiyor. Bunun nedeni de halka arz endeksindeki hareket. Halka arz edilen şirketlerin performansını gösteren bu endeks yılbaşından itibaren yüzde 37 artış gösterdi. Aynı dönemde tüm hisseleri kapsayan BIST-TUM yüzde 6, BIST 100 de yüzde 3 artış gösterdi. 2020 yılı boyunca da halka arz endeksi yüzde 200 artmış, diğer endekslere büyük fark atmıştı. Attila Köksal Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) Yönetim Kurulu Başkanı