Kısa çalışma ödeneğinin süresi 31 Mart'a kadar uzatıldı

Japonya’da Covid 19’un mutasyona uğrayan bir türü şu ana dek 93 vakada tespit edildi.

Ülke salgının üçüncü dalgası ile mücadele ederken bir yandan da Olimpiyat oyunlarını gerçekleştirebilmek için çalışıyor.

Japonya hükümeti, 91 vakanın Kanto bölgesinde tespit edildiğini açıkladı.

Ada ülkesinde şu ana dek 400 binden fazla vaka ile 7,194 kayıp açıklandı.

Ülkede İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya mutasyonlarını taşıtan vakalar tespit edilmişti.

Yeni türün, ülke dışı kaynaklı olduğu sanılıyor.