Canlı Canlı New York’taki ‘Stop Erdoğan’ ilanlarının ardından Saraybosna’da ‘Love Erdoğan’ ilanı

ABD'nin New York şehrindeki bazı caddelerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 'Stop Erdoğan' yazılı ilanların ardından Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da da 'Love Erdogan' ilanı yansıtıldı. Türkiye'den ve dünyadan gelişmeler gün boyu canlı sayfamızda.