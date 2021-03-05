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New York’taki ‘Stop Erdoğan’ ilanlarının ardından Saraybosna’da ‘Love Erdoğan’ ilanı
ABD'nin New York şehrindeki bazı caddelerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 'Stop Erdoğan' yazılı ilanların ardından Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da da 'Love Erdogan' ilanı yansıtıldı. Türkiye'den ve dünyadan gelişmeler gün boyu canlı sayfamızda.
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New York’taki ‘Stop Erdoğan’ ilanlarının ardından Saraybosna’da ‘Love Erdoğan’ ilanı
ABD’nin New York şehrindeki bazı caddelerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 'Stop Erdoğan' (Erdoğan’ı durdurun) yazılı ilanların ardından Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da da ‘Love Erdogan’ (Erdoğan’ı sev) ilanı yansıtıldı.
İlan, Saraybosna'nın merkezindeki bir alışveriş merkezinin üstündeki bilboard’ta yer aldı.
New York’taki ilan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.
AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise Twitter'dan konuyla ilgili bir açıklama yapmıştı.