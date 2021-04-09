Prens Philip’in ölümünün ardından Kraliçe’ye taziye mesajları

Kraliçe’nin eşi Edinburgh Dükü için protokole uygun olarak devlet töreni yerine kraliyet cenaze töreni düzenlenmesi bekleniyor.

Devlet törenleri daha çok kral ya da kraliçeler için düzenleniyor.

Prens Philip’in cenazesinin Windsor’daki St George Kilisesi’nde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Uzun bir süre önce üzerinde çalışılan düzenlemeler, koronavirüs pandemisi ışığında değiştirildi.

Kraliyet usulü cenaze törenleri aynı zamanda tahtın varisi ve üst düzey askeri rütbesi bulunan kraliyet ailesi üyeleri için de gerçekleştiriliyor. 2002 yılında İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in annesi Ana Kraliçe Elizabeth için de bir kraliyet töreni düzenlenmişti.

Devlet törenleri ise çok nadir olarak kral ya da kraliçenin izniyle ya da Parlamento’nun fon sağlamak için oylamaya gitmesiyle düzenleniyor. Daha önce kral ve kraliçe olmayan isimler olarak Lord Nelson ve eski başbakan Winston Churchill için de devlet töreni düzenlenmişti.

İki törende de İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in annesi Ana Kraliçe Elizabeth için olduğu gibi halkın tabuta saygı sunması için bir merasim düzenlenmesi söz konusu olabiliyor; ancak Prens Philip için böyle bir durum gerçekleşmeyecek.

Yine iki törende de askeri geçit söz konusu olabiliyor.