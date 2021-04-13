Canlı Canlı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Anadolu Ajansı'nın haberine göre görüşmede Afganistan barış süreci, bu amaçla yapılacak İstanbul toplantısı, Suriye ve Ortadoğu'daki gelişmeler ele alındı. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.