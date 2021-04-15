TCMB’nin yeni başkanı Kavcıoğlu yönetiminde ilk faiz kararı bugün alınacak

Türkiye’de sayısı 120 bini bulan restoran ve kafeler ile bu sektörde istihdam edilen 2 milyona yakın çalışan salgından en fazla etkilenen kesimlerin başında geliyor.

Dünya gazetesinin haberine göre pandemi döneminin başlangıcından bu yana işletmelerin yüzde 20’sinin iflas ettiğini dile getirenTurizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, geçen sene başlayan kısmi kapatmaların bu sene de devam ettiğine dikkat çekti, bunun sektörde iflas ve kapanmaları artıracağını söyledi.

Ramazan ayı ve bayram sürecinde kapalı kalınmasının halihazırda yüzde 20’ye ulaşan iflas ve kapanmaları yüzde 25 bandının üzerine çıkacağı tahmininde bulunan Demirer, Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) iptali ile çalışanların zorunlu ücretsiz izne çıkmış olmasının da önemli sorunlar arasında olduğunu söyledi.

Quote Message: Günlük 50 TL’lik geçim desteğinin yetersizliği nedeniyle bu arkadaşlar ileriye iyimser bakamayıp sektörü terk ediyorlar. Özellikle 3 bin 600 gün sayısını dolduranlar işyerleri ile ilişkilerini koparıyor. Bu durum da şu anda büyük nakit sıkıntısı çeken işletmeleri çok zor durumda bırakıyor. from Kaya Demirer Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Günlük 50 TL’lik geçim desteğinin yetersizliği nedeniyle bu arkadaşlar ileriye iyimser bakamayıp sektörü terk ediyorlar. Özellikle 3 bin 600 gün sayısını dolduranlar işyerleri ile ilişkilerini koparıyor. Bu durum da şu anda büyük nakit sıkıntısı çeken işletmeleri çok zor durumda bırakıyor. Kaya Demirer Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı

Quote Message: Bayramdan sonra tamamen açılmayı bekliyoruz. Açılmazsa inanılmaz sıkıntıya girecek sektör. Bu süreçte de bizim sektöre özel bir teşvik lazım. Çalışanların 1.500 TL ile geçinmesi çok zor. Çalışanların yarısı bekliyor şu an. Yasaktan sonra destek gelmezse en az 300 bin kişi işiz kalabilir. from Ramazan Bingöl Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Bayramdan sonra tamamen açılmayı bekliyoruz. Açılmazsa inanılmaz sıkıntıya girecek sektör. Bu süreçte de bizim sektöre özel bir teşvik lazım. Çalışanların 1.500 TL ile geçinmesi çok zor. Çalışanların yarısı bekliyor şu an. Yasaktan sonra destek gelmezse en az 300 bin kişi işiz kalabilir. Ramazan Bingöl Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı