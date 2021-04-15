TCMB’nin yeni başkanı Kavcıoğlu yönetiminde ilk faiz kararı bugün alınacak

Restoran ve kafelerde iflas oranı yüzde 25’e dayandı
Türkiye’de sayısı 120 bini bulan restoran ve kafeler ile bu sektörde istihdam edilen 2 milyona yakın çalışan salgından en fazla etkilenen kesimlerin başında geliyor.
Dünya gazetesinin haberine göre pandemi döneminin başlangıcından bu yana işletmelerin yüzde 20’sinin iflas ettiğini dile getirenTurizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, geçen sene başlayan kısmi kapatmaların bu sene de devam ettiğine dikkat çekti, bunun sektörde iflas ve kapanmaları artıracağını söyledi.
Ramazan ayı ve bayram sürecinde kapalı kalınmasının halihazırda yüzde 20’ye ulaşan iflas ve kapanmaları yüzde 25 bandının üzerine çıkacağı tahmininde bulunan Demirer, Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) iptali ile çalışanların zorunlu ücretsiz izne çıkmış olmasının da önemli sorunlar arasında olduğunu söyledi.
Quote Message: Günlük 50 TL’lik geçim desteğinin yetersizliği nedeniyle bu arkadaşlar ileriye iyimser bakamayıp sektörü terk ediyorlar. Özellikle 3 bin 600 gün sayısını dolduranlar işyerleri ile ilişkilerini koparıyor. Bu durum da şu anda büyük nakit sıkıntısı çeken işletmeleri çok zor durumda bırakıyor. from Kaya Demirer Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı
Günlük 50 TL’lik geçim desteğinin yetersizliği nedeniyle bu arkadaşlar ileriye iyimser bakamayıp sektörü terk ediyorlar. Özellikle 3 bin 600 gün sayısını dolduranlar işyerleri ile ilişkilerini koparıyor. Bu durum da şu anda büyük nakit sıkıntısı çeken işletmeleri çok zor durumda bırakıyor.
Quote Message: Bayramdan sonra tamamen açılmayı bekliyoruz. Açılmazsa inanılmaz sıkıntıya girecek sektör. Bu süreçte de bizim sektöre özel bir teşvik lazım. Çalışanların 1.500 TL ile geçinmesi çok zor. Çalışanların yarısı bekliyor şu an. Yasaktan sonra destek gelmezse en az 300 bin kişi işiz kalabilir. from Ramazan Bingöl Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı
Bayramdan sonra tamamen açılmayı bekliyoruz. Açılmazsa inanılmaz sıkıntıya girecek sektör. Bu süreçte de bizim sektöre özel bir teşvik lazım. Çalışanların 1.500 TL ile geçinmesi çok zor. Çalışanların yarısı bekliyor şu an. Yasaktan sonra destek gelmezse en az 300 bin kişi işiz kalabilir.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
TCMB’nin yeni başkanı Kavcıoğlu yönetiminde ilk faiz kararı bugün alınacak
Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 20 Mart’ta göreve gelen yeni başkanı Şahap
Kavcıoğlu yönetiminde ilk faiz kararı bugün alınacak.
Resmi Gazete'de
20 Mart'ta yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile TCMB’nin önceki başkanı Naci
Ağbal görevden alınmış, yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu getirilmişti.
Bu görev
değişikliği, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun politika faizini 200 baz
puan artırarak yüzde 19'a çıkarmasının hemen ardından gerçekleşmişti.
Bloomberg HT’nin
haberine göre piyasa, bu toplantıda faizde herhangi bir değişiklik beklemiyor;
bunda Kavcıoğlu’ndan bu yönde gelen ilk açıklamalar etkili oldu.
Reuters’ın
anketine katılan 19 ekonomistten 17’si faizin sabit kalacağını öngördü.
Yabancı kurumlar da TCMB'nin bu toplantıda faizi sabit tutacağını yönünde
görüş beyan etti.
Deutsche Bank, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde
19 seviyesinde sabit tutacağını tahmin etti.
Canlı anlatım
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Restoran ve kafelerde iflas oranı yüzde 25’e dayandı
Türkiye’de sayısı 120 bini bulan restoran ve kafeler ile bu sektörde istihdam edilen 2 milyona yakın çalışan salgından en fazla etkilenen kesimlerin başında geliyor.
Dünya gazetesinin haberine göre pandemi döneminin başlangıcından bu yana işletmelerin yüzde 20’sinin iflas ettiğini dile getirenTurizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, geçen sene başlayan kısmi kapatmaların bu sene de devam ettiğine dikkat çekti, bunun sektörde iflas ve kapanmaları artıracağını söyledi.
Ramazan ayı ve bayram sürecinde kapalı kalınmasının halihazırda yüzde 20’ye ulaşan iflas ve kapanmaları yüzde 25 bandının üzerine çıkacağı tahmininde bulunan Demirer, Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) iptali ile çalışanların zorunlu ücretsiz izne çıkmış olmasının da önemli sorunlar arasında olduğunu söyledi.
TCMB’nin yeni başkanı Kavcıoğlu yönetiminde ilk faiz kararı bugün alınacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 20 Mart’ta göreve gelen yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu yönetiminde ilk faiz kararı bugün alınacak.
Resmi Gazete'de 20 Mart'ta yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile TCMB’nin önceki başkanı Naci Ağbal görevden alınmış, yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu getirilmişti.
Bu görev değişikliği, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 19'a çıkarmasının hemen ardından gerçekleşmişti.
Bloomberg HT’nin haberine göre piyasa, bu toplantıda faizde herhangi bir değişiklik beklemiyor; bunda Kavcıoğlu’ndan bu yönde gelen ilk açıklamalar etkili oldu.
Reuters’ın anketine katılan 19 ekonomistten 17’si faizin sabit kalacağını öngördü.
Yabancı kurumlar da TCMB'nin bu toplantıda faizi sabit tutacağını yönünde görüş beyan etti.
Deutsche Bank, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 19 seviyesinde sabit tutacağını tahmin etti.
Kavcıoğlu, göreve geldikten sonra Bloomberg’e verdiği röportajında, “Faizin hemen indirileceği yönündekiönyargılı yaklaşımı doğru bulmuyorum” demişti.