İletişim Başkanı Altun’dan Kuzey Kıbrıs Anayasa Mahkemesi'nin Kuran kurslarını kapatma kararına tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kuzey Kıbrıs Anayasa Mahkemesi'nin, Kuran kurslarının kapatılması kararına tepki gösterdi.

Altun, kararın ideolojik ve dogmatik bir aklın ürünü olduğunu öne sürerek, "Laikliği bu denli sığ ve yanlış bir şekilde yorumlamak temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldırmaya yönelik bir adımdır" ifadesini kullandı.

Altun, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Demokrasinin teminat altına aldığı din ve inanç özgürlüğüne vurulan bu yargı darbesi asla kabul edilemez. Bu kararın zamanlaması manidardır” dedi.

Kuzey Kıbrıs Anayasa Mahkemesi, ülkedeki Kuran kurslarının laiklik ilkesine karşı olduğu gerekçesiyle kapatılmasına karar vermişti.

Hizmet Sendikası (HİZMET-SEN) tarafından devlete açılan dava sonucuna göre, Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Değişiklik Yasası’na yeni eklenen 8B maddesi ile Kuran kursu düzenleme yetkisi kaldırıldı.

Anayasa Mahkemesi'nin aldığı karar doğrultusunda Kuran kurslarının faaliyetleri ülkede resmen durduruldu.