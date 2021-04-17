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Edinburgh Dükü Prens Phillip için Kraliyet törenine hazırlanılıyor
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip için cenaze töreni düzenleniyor. Prens Phillip'in dört çocuğu Prens Charles, Andrew ve Edward ile Prenses Anne cenaze aracının yanında yürüyecek. Cenaze törenini canlı aktarıyoruz.
Canlı anlatım
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Kraliçe Elizabeth tek başına oturacak
Edinburgh Dükü Prens Philip’in cenazesine silahlı kuvvetlerin 730 personeli katılacak. Cenaze töreninin gerçekleşeceği St George's Kilisesi’ne ise Covid kuralları gereği yalnızca 30 kişi katılacak.
Cenaze töreni öncesi Prens Philip’in tabutu, Windsor Kalesi içindeki şapele taşındı.
St George's Kilisesi’ndeki cenaze töreninde sosyal mesafe kuralları geçerli olacak, kraliyet ailesi üyeleri maske takacak. Kraliçe Elizabeth’in tek başına oturacağı da açıklandı.
Türkiye saati ile 17’de ülke genelinde bir dakika saygı duruşu da yapılacak.
Kraliçe Elizabeth, eşi Prens Philip ile 2003 yılına ait bir fotoğraf paylaştı
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Prens Philip'in cenazesinden saatler önce, eşi ile birlikte doğada oldukları bir anın fotoğrafını paylaştı.
2003 yılına ait olan fotoğraf, İskoçya’daki Aberdeenshire’da çekildi.
Fotoğrafın Prens Edward’ın eşi Sophie tarafından çekildiği de açıklandı.
Fotoğrafın çekildiği bölge, Kraliçe’nin gelenek olarak yaz tatillerini geçirdiği Balmoral mülkü yakınlarında bulunuyor.
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Prens Phillip'in tabutunu St George Şapeli'ne özel bir Land Rover taşıyacak
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'ineşi Edinburgh Dükü Prens Philip için bugün bir cenaze töreni düzenlenecek. Prens Phillip'in dört çocuğu Prens Charles, Andrew ve Edward ile Prenses Anne cenaze aracının yanında yürüyor olacak.
Türkiye saatiyle 17.00'de Windsor Kalesi'nde bulunan St George's Kilisesi'nde yapılacak olan Kraliyet töreni, televizyondan canlı yayımlanacak.
Törene katılacak 30 kişi Covid-19 önlemleri dahilinde maske takacak ve sosyal medya kurallarına uyacak. Kraliçe tek başına oturuyor olacak.
99 yaşında hayatını kaybeden Prens Phillip'in tabutunu St George Şapeli'ne özel bir Land Rover taşıyacak.
Cenazenin detayları için linke tıklayabilirsiniz