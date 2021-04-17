Edinburgh Dükü Prens Phillip için Kraliyet törenine hazırlanılıyor

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'ineşi Edinburgh Dükü Prens Philip için bugün bir cenaze töreni düzenlenecek. Prens Phillip'in dört çocuğu Prens Charles, Andrew ve Edward ile Prenses Anne cenaze aracının yanında yürüyor olacak.

Türkiye saatiyle 17.00'de Windsor Kalesi'nde bulunan St George's Kilisesi'nde yapılacak olan Kraliyet töreni, televizyondan canlı yayımlanacak.

Törene katılacak 30 kişi Covid-19 önlemleri dahilinde maske takacak ve sosyal medya kurallarına uyacak. Kraliçe tek başına oturuyor olacak.

99 yaşında hayatını kaybeden Prens Phillip'in tabutunu St George Şapeli'ne özel bir Land Rover taşıyacak.

Cenazenin detayları için linke tıklayabilirsiniz