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Vaka sayısında birinci şehir Çanakkale’de ikiden fazla kişi bir araya gelemeyecek
Çanakkale'nin, koronavirüs vaka sayısıyla Türkiye'de birinci sırada yer alması üzerine İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplanarak yeni tedbirler aldı. Buna göre cenaze töreni ve mezarlık ziyaretinde vatandaşlara HES kodu sorgulaması yapılacak, açık alanda ikiden daha fazla kişi bir araya gelemeyecek. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in yargılandığı hakaret davasındaki beraat kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı itiraz etti
Cumhuriyet gazetesinin haberine göre Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla yargılanan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında verilen beraat kararının gerekçesi tamamlandı.
Anadolu 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nin gerekçeli kararında, Gezen’in katıldığı televizyon programında söylediği “Ya herkesi azarlıyor, herkese parmak sallıyor, herkese ‘haddini bil’ diyor. Bak Recep Tayyip Erdoğan, sen bizim vatanseverliğimizi sınayamazsın, haddini bil” şeklindeki sözlerinin kimsenin onur, şeref ve saygınlığını zedeleyebilecek nitelikte olmadığı belirtildi.
Sarf edilen sözler incelendiğinde Cumhurbaşkanı’na yönelik somut bir fiil isnadı olmadığını aktaran mahkeme, sövmek fiilinin ise sanığın sözlerinde bulunmadığını, suçun maddi unsurunun oluşmadığını aktardı.
Metin Akpınar’ın ise programda söylediği “Bu programdan kurtulmamızın tek yolu demokrasi diye düşünüyorum. Oraya ulaşabilirsek kavga dövüş olmaz. Biz bu işin içinden çıkarız. Ulaşamazsak, her faşizmin karşılığı gibi belki lideri ayağından asarlar, belki mahzende zehirlenerek ölür, belki adı geçen başka liderlerin yaşadığı sonları yaşayabilir. Ama bize yazık olur. Biz harap oluruz” şeklindeki sözlerinde de kimsenin onur, şeref ve saygınlığını zedeleyebilecek nitelikte olmadığı vurgulandı.
Mahkeme, Akpınar’ın sözlerinde Cumhurbaşkanı’nın isminin doğrudan geçmediğini ancak lider sözcüğünden Cumhurbaşkanı’nı kastettiğinin kabul edilmesi halinde dahi faşizm sözcüğünün ağır bir eleştiri olduğunu ve hakaret suçuna sübut vermediğini kaydetti.
Hukuki gerekçelerin sıralandığı beraat kararına ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatları itiraz etti.
İtiraz dilekçesinde iki ismin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı husumet besledikleri iddia edildi. Dilekçede Gezen ve Akpınar’ın iddianame doğrultusunda cezalandırılması istendi.
Gezen ve Akpınar’ın avukatı Celal Ülgen ise istinaf dilekçesine karşı cevap dilekçesi yazdı.
Yerel mahkemenin verdiği kararın hukuka uygun olduğunun belirtildiği dilekçede, ifade özgürlüğünün incitici, endişe verici fikirler için de geçerli olduğu vurgulandı.
Cumhurbaşkanı kararıyla altı üniversiteye rektör atandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararda altı üniversiteye rektör ataması yapıldı.
Kararla birlikte, Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Orhan Uzun, Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Harun Çiftçi, Iğdır Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Atilla Arkan, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper atandı.
Atamaların 2547 sayılı Yüseköğretim Kanununun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereği yapıldığı ifade edildi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Dendias, dürüst ve samimi davranmadı
Habertürk TV'de moderatörlüğünü Mehmet Akif Ersoy'un yaptığı Nedir Ne Değildir programına konuk olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazeteci Afşin Yurdakul ve Çetiner Çetin'in sorularını yanıtladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile canlı yayında girdiği polemiğe ilişkin, "Burada dürüst ve samimi davranmadılar. Yoksa söyledikleri her şeye cevabımız var. Türkiye aleyhine kullandıkları tüm söylemleri burada basın toplantısında kullandı" dedi.
Kabine'de değişiklik: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye ayrıldı, Ticaret Bakanı değişti
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye ayrıldı, yerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kuruldu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da görevden alınarak yerine Mehmet Muş getirildi.Daha fazla bilgi
Vaka sayısında birinci şehir Çanakkale’de ikiden fazla kişi bir araya gelemeyecek
Çanakkale'nin, 10-16 Nisan haftasında 100 bin nüfusta 962,98’e ulaşan koronavirüs vaka sayısıyla Türkiye’de birinci sırada yer alması üzerine İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplanarak yeni tedbirler aldı.
Alınan tedbirler kapsamında salı ve cuma günü kurulan pazarlara kimlik numarasının son rakam grubuna göre katılım sağlanabilecek ve bir kişi aynı hafta iki pazara gidemeyecek.
Ayrıca cenaze töreni ve mezarlık ziyaretinde vatandaşlara HES kodu sorgulaması yapılacak, açık alanda ikiden daha fazla kişi bir araya gelemeyecek.
Çanakkale'de vaka sayıları, 8 Şubat'tan günümüze 26 kat artış gösterdi.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, işyerlerine verilen hizmet dışında ziyaretleri ve ikramları yasakladı.
Yüz yüze eğitim yapmaya devam eden okul öncesi eğitim kurumları ve anasınıflarının uzaktan eğitime devam etmesi kararlaştırıldı.
Kurul, özel sektörde imkanlar ölçüsünde esnek ve uzaktan mesai yapılması yönünde de karar aldı.
Alınan tedbirlere göre ticari yolcu taşımacılığı yapan otobüs ve minibüslerle, personel ve işçi servisi yapan araçlarda ayakta yolcu alınmayacak, oturma kapasitesi yüzde 50 ile sınırlandırılacak, sürücünün ve yolcuların HES kodu sorgulanacak.
Ayrıca vatandaşların ev ziyaretleri ve evlerine konaklamalı misafir kabul etmesi de yasaklandı.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, bir süre önce aldığı kararlarla kentteki sahil bantları ile park ve bahçelerin 17 Mayıs tarihine kadar vatandaşların kullanımına kapatılmasına karar vermişti.