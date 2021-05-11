Dünya Sağlık Örgütü, Hindistan mutasyonunu 'kaygı veren mutasyon' kategorisine yükseltti

Dünya Sağlık Örgütü, Hindistan’da ortaya çıkan koronavirüs mutasyonunun, “dünyayı kaygılandıran mutasyon” olarak niteledi. Örgüt, B.1.617 olarak listelenen mutasyonun diğer mutasyonlara göre daha hızlı bulaştığını açıkladı. Gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz.

DSÖ’nün verilerine göre, Hindistan mutasyonu şu ana kadar 30 ülkede tespit edildi.

Daha önce İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya mutasyonları da benzer kategoriye alınmıştı

Bir mutasyonun, “kaygı” seviyesine çıkarılması için bazı kriterleri doğrulaması gerekiyor. Bunların arasında kolay bulaş, daha ağır hastalık ve antikora karşı direnç gibi özellikler yer alıyor.

Hindistan mutasyonunun, ülkede şu an yaşanan vaka ve ölüm artışlarının sebebi olup olmadığı üzerine araştırmalar yürütülüyor.

Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesinde, Pazartesi günü 366,161 yeni vaka ve 3 bin 754 ölüm açıklandı.