İsrail ordusu: Gazze'den İsrail'e 1000 roket atıldı

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İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Pazartesi akşam saatlerinden Çarşamba sabah saatlerine dek Gazze’den 1000 roket atıldı.

Ordu sözcüsü Jonathan Conricus, fırlatılan roketlerin 850’sinin ya Demir Kubbe savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiğini ya da İsrail topraklarına düştüğünü söyledi.

Conricus, roketlerin 200’ünün Gazze’ye düştüğünü de kaydetti.

Hamas, Çarşamba günün ilk saatlerinde yaptığı açıklamada, Tel Aviv ve Berşeba kentlerine 210 roket atıldığını duyurdu.