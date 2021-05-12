Canlı

İsrail ordusu: Gazze'den İsrail'e 1000 roket atıldı

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Pazartesi akşam saatlerinden Çarşamba sabah saatlerine dek Gazze'den 1000 roket atıldı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bugün olağanüstü bir toplantı gerçekleştirecek. Gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz.

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Canlı anlatım

time_stated_uk

  1. İsrail ordusu: Gazze'den İsrail'e 1000 roket atıldı

    İsrail'e 1000 roket atıldı
    Copyright: Getty Images

    İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Pazartesi akşam saatlerinden Çarşamba sabah saatlerine dek Gazze’den 1000 roket atıldı.

    Ordu sözcüsü Jonathan Conricus, fırlatılan roketlerin 850’sinin ya Demir Kubbe savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiğini ya da İsrail topraklarına düştüğünü söyledi.

    Conricus, roketlerin 200’ünün Gazze’ye düştüğünü de kaydetti.

    Hamas, Çarşamba günün ilk saatlerinde yaptığı açıklamada, Tel Aviv ve Berşeba kentlerine 210 roket atıldığını duyurdu.

Yukarı dön