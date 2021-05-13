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AFP: İsrail ordusu askerinin Gazze’ye girmediğini açıkladı
Son birkaç saatte basına yapılan farklı açıklamaların ardından İsrail ordusu, askerlerinin Gazze Şeridi'ne girmediğini açıkladı. AFP haber ajansı, geçtiği son dakika haberinde İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne girmediğine yönelik açıklamasına yer verdi. Daha önce AFP'ye konuşan İsrail Ordu Sözcüsü Jonathan Conricus ise kaç kişi olduklarını belirtmeden askerlerinin Gazze'ye girdiğini söylemişti. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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AFP: İsrail ordusu Gazze’ye girmediğini açıkladı
Son birkaç saatte basına yapılan farklı açıklamaların ardından İsrail ordusu, askerlerinin Gazze Şeridi’ne girmediğini açıkladı.
AFP haber ajansı, geçtiği son dakika haberinde İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne girmediğine yönelik açıklamasına yer verdi.
Daha önce AFP’ye konuşan İsrail Ordu Sözcüsü Jonathan Conricus ise kaç kişi olduğunu belirtmeden askerlerinin Gazze’ye girdiğini söylemişti.
Reuters haber ajansı ise İsrail askeri güçlerine dayandırdığı haberinde Gazze’ye askerin girmediğini, askerlerin sınırın İsrail tarafından silah ateşlediğini belirtmişti.
Haaretz ve Economist için çalışan gazeteci Anshel Pfeffer, “Son birkaç saatte birbiriyle çelişen açıklamaların ardından İsrail ordusunun şu anki duruşu Gazze Şeridi’nin içinde askerlerinin olmadığına dair” dedi.
Gazze’de yaşayan gazeteci: “Binalar çok güçlü bir şekilde sarsıldı”
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "İsrail’in hukuk dışı ve işgalci tavrına karşı tüm dünyayı acilen sorumluluk almaya davet ediyoruz"
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail ve Gazze'deki durumu konuşmak için Pazar günü bir araya gelecek
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail ve Gazze'deki durumu konuşmak için Pazar günü bir toplantı düzenleyecek.
ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, toplantının düzenlenceğini aktardığı tweetinde ABD'nin gerilimi sona erdirmek için en üst düzeyde temaslarına devam edeceğini belirtti.
Hamas: Allah’ın yardımıyla onlara ağır bir ders vermek için hazırız
Hamas'ın askeri sözcüsü, İsrail ordusunun kara operasyonu açıklaması sonrası,“Gazze Şeridi’ne yapılacak bir kara operasyonu, Allah’ın izniyle, düşmanın ölülerini ve mahkumlarını artırmak için bize fırsat verecek. Allah’ın izniyle onlara ağır bir ders vermek için hazırız” mesajını yayımladı.
Gazze’de bulunan BBC muhabiri Rushdi Abualouf, kentin hücumbotlar, helikopterler ve savaş uçakları tarafından ateş altına alındığını bildiriyor.
Gazze’de Pazartesi gününden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 100’ü aştı. İsrail’de ise en az 7 kişi roket saldırılarında öldü.
İsrail hava ve kara operasyonuna başladı
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze’ye yönelik kara ve hava operasyonuna başladıklarını duyurdu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yaptığı açıklamada operasyonun ‘devam etmesi gerektiği kadar süreceğini’ belirtti.
Netanyahu, “Hamas’ın ağır bir bedel ödeyeceğini söylemiştim. Bunu yaptık ve ağır bir şekilde de yapmaya devam edeceğiz. Son söz henüz söylenmedi ve bu operasyon sürmesi gerektiği kadar devam edecek” dedi.