AFP: İsrail ordusu askerinin Gazze’ye girmediğini açıkladı

Hamas'ın askeri sözcüsü, İsrail ordusunun kara operasyonu açıklaması sonrası,“Gazze Şeridi’ne yapılacak bir kara operasyonu, Allah’ın izniyle, düşmanın ölülerini ve mahkumlarını artırmak için bize fırsat verecek. Allah’ın izniyle onlara ağır bir ders vermek için hazırız” mesajını yayımladı.

Gazze’de bulunan BBC muhabiri Rushdi Abualouf, kentin hücumbotlar, helikopterler ve savaş uçakları tarafından ateş altına alındığını bildiriyor.

Gazze’de Pazartesi gününden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 100’ü aştı. İsrail’de ise en az 7 kişi roket saldırılarında öldü.