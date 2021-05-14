İsrail'in Gazze'ye havadan ve karadan ağır saldırısı gece boyunca sürdü

İsrail, Gazze Şeridi’ne gece boyunca havadan, karadan ve denizden ağır bir şekilde saldırdı.

İsrail’in kara operasyonu da başlatacağı haberleri üzerine kimi Filistinliler evlerini terk etti.

İsrail ve Filistin arasındaki gerilim beşinci gününe girdi. Pazartesi gününden beri hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 100’ü aştı.

İsrail’de de füze saldırıları yüzünden en az yedi kişi öldü.

Cuma gecesinin başından beri gelen görüntülerde Gazze’de gökyüzünün füze saldırıları nedeniyle turuncuya dönüştüğü görüldü.

Gazze’deki sağlık bakanlığının verilerine göre 27’si çocuk olmak üzere en az 103 kişi hayatını kaybetti, 580 kişi yaralandı.