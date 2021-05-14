Uzaydan Gazze

İsrail'in Gazze'ye havadan ve karadan ağır saldırısı gece boyunca sürdü

İsrail, Gazze Şeridi'ne gece boyunca havadan, karadan ve denizden ağır şekilde saldırdı. BBC Türkçe'ye Gazze'deki evinden konuşan Doktor Muhammed abu Rayya, kentteki durumun korkunç olduğunu, denizden, karadan ve havadan saldırı altında olduklarını söyledi. Pazartesi'den beri hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 100'ü aştı. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Canlı anlatım

time_stated_uk

  1. İsrail'in Gazze'ye havadan ve karadan ağır saldırısı gece boyunca sürdü

    İsrail, Gazze Şeridi’ne gece boyunca havadan, karadan ve denizden ağır bir şekilde saldırdı.

    İsrail’in kara operasyonu da başlatacağı haberleri üzerine kimi Filistinliler evlerini terk etti.

    İsrail ve Filistin arasındaki gerilim beşinci gününe girdi. Pazartesi gününden beri hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 100’ü aştı.

    İsrail’de de füze saldırıları yüzünden en az yedi kişi öldü.

    Cuma gecesinin başından beri gelen görüntülerde Gazze’de gökyüzünün füze saldırıları nedeniyle turuncuya dönüştüğü görüldü.

    Gazze’deki sağlık bakanlığının verilerine göre 27’si çocuk olmak üzere en az 103 kişi hayatını kaybetti, 580 kişi yaralandı.

    View more on twitter
Yukarı dön