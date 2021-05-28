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Türkiye'de günlük Covid-19 vaka sayısı 8.426 oldu, toplam can kaybı 46.970'ye yükseldi

Türkiye'de 27 Mayıs itibariyle son 24 saatte tespit edilen Covid-19 vaka sayısı 8.426 oldu. Ülkede toplam can kaybı 46.970'e çıktı. Türkiye ve dünyadan gelişmeler Canlı Anlatım'da.

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Canlı anlatım

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  2. Türkiye'de günlük Covid-19 vakası 8.426 oldu

    Türkiye’de 27 Mayıs tarihi Covid-19 tablosuna göre son 24 saatte 8.426 vaka, 673 hasta tespit edildi.

    Yaşamını yitiren 183 kişi ile toplam can kaybı 46.970’e yükseldi.

    Haftalık yatak doluluk oranı %49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı %61,9, solunum cihazına bağlı doluluk oranı %29,9 oldu.

    Covid-19 tablosu
    Copyright: Sağlık Bakanlığı
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