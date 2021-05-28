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Türkiye'de günlük Covid-19 vaka sayısı 8.426 oldu, toplam can kaybı 46.970'ye yükseldi
Türkiye'de 27 Mayıs itibariyle son 24 saatte tespit edilen Covid-19 vaka sayısı 8.426 oldu. Ülkede toplam can kaybı 46.970'e çıktı. Türkiye ve dünyadan gelişmeler Canlı Anlatım'da.
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Türkiye'de illere göre koronavirüs vaka sayısında son durum ne?
Sağlık Bakanlığı, 13-19 Mart haftasına ait il bazında her 100 bin kişiye düşen haftalık koronavirüs vaka sayısını açıkladı. BBC Türkçe'nin interaktif haritasında illerin üzerine tıkladığınızda en güncel verilere ulaşabilirsiniz.Daha fazla bilgi
Türkiye'de günlük Covid-19 vakası 8.426 oldu
Türkiye’de 27 Mayıs tarihi Covid-19 tablosuna göre son 24 saatte 8.426 vaka, 673 hasta tespit edildi.
Yaşamını yitiren 183 kişi ile toplam can kaybı 46.970’e yükseldi.
Haftalık yatak doluluk oranı %49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı %61,9, solunum cihazına bağlı doluluk oranı %29,9 oldu.