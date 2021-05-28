Canlı Canlı Türkiye'de günlük Covid-19 vaka sayısı 8.426 oldu, toplam can kaybı 46.970'ye yükseldi

Türkiye'de 27 Mayıs itibariyle son 24 saatte tespit edilen Covid-19 vaka sayısı 8.426 oldu. Ülkede toplam can kaybı 46.970'e çıktı. Türkiye ve dünyadan gelişmeler Canlı Anlatım'da.