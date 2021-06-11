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Kafe, lokanta ve restoran çalışanları, kuaförler ve avukatların aşılanmasına bugün başlanıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünden itibaren yaşlarına bakılmaksızın randevularını alabileceği belirtilen meslek grupları arasına kafe, lokanta ve restoran çalışanları, kuaförler ve avukatların da eklendiğini açıkladı. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. Kafe, lokanta ve restoran çalışanları, kuaförler ve avukatlara aşı sırası geldi

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dün, Cuma gününden itibaren gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanlarının da aşılama programına dahil edildiğini açıkladı.

    Bugünden itibaren yaşlarına bakılmaksızın randevularını alabileceği belirtilen meslek grupları arasında berber ve kuaförler ile avukatlar da bulunuyor.

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