Sosyal Güvenlik Kurumu'na kayıtlı tüm çalışanlar için aşı randevuları açılıyor

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde ortaya çıkan ve Karadeniz'le Ege Denizi'nin bazı bölümlerine de yayılan deniz salyasını (müsilaj) temizlemek için oluşturulan Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'nun ilk toplantısını yapacağını açıkladı.

Toplantı Türkiye saati ile 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapılacak.

Kurum, toplantıya "Bakan yardımcıları, valiler, belediye başkanları, ilgili kurum temsilcileri ve bilim insanlarının" katılacağını duyurdu:

"Müsilaj temizliğinde geldiğimiz son durumu değerlendirecek, yol haritamızı istişare edeceğiz. Marmara'yı kurtarmak için el birliği ile çalışmaya devam edeceğiz."