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Sosyal Güvenlik Kurumu'na kayıtlı tüm çalışanlar için aşı randevuları açılıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) kayıtlı tüm çalışanların Covid-19 aşı randevularının açıldığını duyurdu. Pazartesi günü Türkiye'de 800 binden fazla kişiye aşı yapıldı. Gün boyu gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu bugün ilk kez toplanıyor
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde ortaya çıkan ve Karadeniz'le Ege Denizi'nin bazı bölümlerine de yayılan deniz salyasını (müsilaj) temizlemek için oluşturulan Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'nun ilk toplantısını yapacağını açıkladı.
Toplantı Türkiye saati ile 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapılacak.
Kurum, toplantıya "Bakan yardımcıları, valiler, belediye başkanları, ilgili kurum temsilcileri ve bilim insanlarının" katılacağını duyurdu:
"Müsilaj temizliğinde geldiğimiz son durumu değerlendirecek, yol haritamızı istişare edeceğiz. Marmara'yı kurtarmak için el birliği ile çalışmaya devam edeceğiz."
Sosyal Güvenlik Kurumu'na kayıtlı tüm çalışanlar için aşı randevuları açılıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) kayıtlı tüm çalışanların Covid-19 aşı randevularının açıldığını duyurdu.
Pazartesi günü Türkiye'de 842 bin 494 kişiye aşı yapıldı. Meslek gruplarından bağımsız olarak aşılanma yaşı da bu hafta başında 40'a indi.