Taliban, Afganistan'da başkent Kabil'e girdi

Getty Images Copyright: Getty Images Taliban savaşçıları ve bölge sakinleri Lagman vilayetinde Afgan ordusuna ait bir aracın üzerinde Image caption: Taliban savaşçıları ve bölge sakinleri Lagman vilayetinde Afgan ordusuna ait bir aracın üzerinde

Taliban, savaşçılarına başkent Kabil'e giriş noktalarında kalmaları yönünde talimat verdiklerini belirten bir açıklama yaptı.

4,5 milyona yakın nüfusa sahip başkentte sivillerin risk altında olması, gerekçe gösterildi.

Açıklamada, kentin güvenlik sorumluluğunun şimdilik hükümete ait olduğu belirtilerek, iktidarın barışçıl bir şekilde devredilmesi için müzakerelerin sürdüğü kaydedildi.

Taliban, Afgan halkına da ülkede kalmaları çağrısı yaparak, "her kesimden insanın, gelecekteki İslami sistemde herkese hizmet eden ve herkesin kabul edeceği sorumlu bir hükümeti kendilerinin görmelerini" istediklerini vurguladı.

Ancak Kabil'de silah sesleri işitildiği ve Taliban savaşçılarının sokaklarda bayraklarla dolaştığına dair haberler geliyor.