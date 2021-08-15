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Taliban, Afganistan'da başkent Kabil'e girdi
Afganistan'da Taliban ülkenin tüm büyük kentlerinde kontrolü hızla ele geçirdikten sonra başkent Kabil'e de girdi. Taliban'ın "dört bir yandan" Kabil'e girdiği ve fazla bir direnişle karşılaşmadığı bildiriliyor. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Afganistan'da bakanlar "iktidarın barışçıl transferine hazırlanıyor"
Afganistan'da yerel Tolo TV'de yayımlanan bir videoda Afganistan İçişleri Bakanı, bir geçiş hükümeti için "iktidarın barışçıl transferi" olacağını söyledi.
Bakan, Kabil'e saldırının söz konusu olmayacağını ifade etti.
Associated Press haber ajansına göre, Afgan yetkili, Taliban müzakerecilerinin, iktidarın "devri" için hazırlık amacıyla Cumhurbaşkanlığı sarayına gideceğini söyledi.
Taliban, savaşçılarına Kabil kapılarında beklemeleri yönünde talimat verdiğini açıklamıştı.
Taliban, Afganistan'da nasıl bu kadar hızlı ilerledi?
Afganistan'da Taliban'ın ilerleyişi, deneyimli uzmanları bile şaşırtan bir hızda gerçekleşti. Bölgesel merkezler domino taşları gibi teker teker düştü.
Rüzgar açıkça Taliban'dan yana eserken Afgan hükümeti kontrolü yeniden sağlamak için mücadeleyi sürdürüyor.
Peki bu hızlı ilerleyiş nasıl mümkün oldu?
BBC Savunma Muhabiri Jonathan Beale'nin analizinin tamamını okumak için buraya tıklayın.
Taliban'dan açıklama: Kabil'in güvenlik sorumluluğu şimdilik hükümete ait, iktidarın barışçıl devri için müzakereler sürüyor
Taliban, savaşçılarına başkent Kabil'e giriş noktalarında kalmaları yönünde talimat verdiklerini belirten bir açıklama yaptı.
4,5 milyona yakın nüfusa sahip başkentte sivillerin risk altında olması, gerekçe gösterildi.
Açıklamada, kentin güvenlik sorumluluğunun şimdilik hükümete ait olduğu belirtilerek, iktidarın barışçıl bir şekilde devredilmesi için müzakerelerin sürdüğü kaydedildi.
Taliban, Afgan halkına da ülkede kalmaları çağrısı yaparak, "her kesimden insanın, gelecekteki İslami sistemde herkese hizmet eden ve herkesin kabul edeceği sorumlu bir hükümeti kendilerinin görmelerini" istediklerini vurguladı.
Ancak Kabil'de silah sesleri işitildiği ve Taliban savaşçılarının sokaklarda bayraklarla dolaştığına dair haberler geliyor.
Afgan hükümeti durumun "kontrol altında" olduğunu söyledi
Afganistan'da Taliban'ın başkent Kabil'e girdiği haberlerine rağmen, Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter hesabından yayımlanan bir mesajda, durumun "kontrol altında" olduğu bildirildi.
Mesajda, "Kabil'de aralıklarla silahla ateş ediliyor, Kabil'e saldırılmadı, ülkenin güvenlik ve savunma güçleri, kentin güvenliğini sağlamak için uluslararası ortaklarıyla birlikte çalışıyor, durum kontrol altında" denildi.
Taliban, savaşçılarına Kabil'de şiddetten kaçınmaları talimatı verdi
Kabil'e giren Taliban, savaşçılarına şiddette başvurmamaları yönünde talimat verdi.
Reuters haber ajansı, Doha'da konuşan Taliban liderinin, Kabil'den ayrılmak isteyenlere izin verilmesini söylediğini bildirdi.
Taliban lideri kadınların da koruma altındaki bölgelere götürülmesini istedi.
Taliban başkent Kabil'e girdi
ABD ve NATO birliklerinin Afganistan'dan çekilmeye başlamasının ardından ülkede hızla ilerleyen ve vilayet merkezlerini ele geçiren Taliban güçlerinin başkent Kabil'e "dört bir yandan" girdiği ve fazla bir direnişle karşılaşmadığı bildirildi.