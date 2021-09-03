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Kılıçdaroğlu: Saray, gözüm üzerinde; hanelere ne elektrik ne de doğalgaz zammını aklından bile geçirme
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sanayi ve elektrik üretimi amaçlı doğalgaz tarifesine yapılan yüzde 15'lik zamma tepki gösterdi. Bunun bir sonraki hamlesinin hane tüketimine yapılacak zam olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, "Saray, gözüm üzerinde; hanelere ne elektrik ne de doğalgaz zammını aklından bile geçirme" dedi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Kılıçdaroğlu: Saray, gözüm üzerinde; hanelere ne elektrik ne de doğalgaz zammını aklından bile geçirme
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sanayi ve elektrik üretim amaçlı doğalgaz tarifesine yapılan yüzde 15’lik zamma tepki gösterdi.
Bunun bir sonraki hamlesinin hane tüketimine yapılacak zam olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, “Saray, gözüm üzerinde; hanelere ne elektrik ne de doğalgaz zammını aklından bile geçirme” dedi.
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