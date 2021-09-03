Hakkari
Canlı

Kılıçdaroğlu: Saray, gözüm üzerinde; hanelere ne elektrik ne de doğalgaz zammını aklından bile geçirme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sanayi ve elektrik üretimi amaçlı doğalgaz tarifesine yapılan yüzde 15'lik zamma tepki gösterdi. Bunun bir sonraki hamlesinin hane tüketimine yapılacak zam olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, "Saray, gözüm üzerinde; hanelere ne elektrik ne de doğalgaz zammını aklından bile geçirme" dedi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Canlı anlatım

time_stated_uk

  1. Kılıçdaroğlu: Saray, gözüm üzerinde; hanelere ne elektrik ne de doğalgaz zammını aklından bile geçirme

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sanayi ve elektrik üretim amaçlı doğalgaz tarifesine yapılan yüzde 15’lik zamma tepki gösterdi.

    Bunun bir sonraki hamlesinin hane tüketimine yapılacak zam olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, “Saray, gözüm üzerinde; hanelere ne elektrik ne de doğalgaz zammını aklından bile geçirme” dedi.

    View more on twitter

  2. Post update

    BBC Türkçe'den herkese günaydın.

    Türkiye'den öne çıkan gelişmeleri gün boyu canlı anlatım sayfamızda bulabilirsiniz.

Yukarı dön