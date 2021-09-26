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Almanya'da oy verme işlemi TSİ 19:00'da sona erecek, sandık çıkış anketinin sonuçları merakla bekleniyor
16 yıllık Angela Merkel dönemini bitirecek seçimde oy verme işlemi TSİ 19:00'a kadar sürecek. Oy verme işleminin son bulmasıyla sandık çıkış anketi sonuçları açıklanacak. Sonuçlar merakla bekleniyor.
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Merkel’in 16 yıllık yönetiminde Türkiye’nin Almanya ve AB'yle ilişkilerinde neler değişti?
Almanya Federal Cumhuriyeti'ni 16 sene aralıksız yöneterek hem ülke hem de dünya siyasetine güçlü bir iz bırakan Angela Merkel, bu dönemde Türkiye'nin Avrupa ile ilişkilerinin seyri açısından kritik bir rol oynadı.
Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine kategorik olarak karşı çıkan ancak hem mülteci hem de güvenlik politikalarında Türkiyesiz bir denklem olmayacağını gören Merkel, iktidarının son yıllarında yaşanan derin Türkiye-AB geriliminin soğutulmasına katkıda bulundu ve ilişkilere yeni bir çerçeve oluşturulmasını sağladı.
Merkel 16 yılda Türkiye’nin AB'yle ilişkilerinin seyrinde nasıl kritik rol oynadı?
Almanya'da genç Türkiye kökenli seçmenlerin tercihleri nasıl değişti?
Almanya'da, Türkiye kökenlilerin hangi partiye yöneleceği tartışma konusu.
Seçimlerde Türklerin eğilimi, Türkiye siyasetindeki kutuplaşmadan etkilendiği gibi, kuşaklara göre de değişebiliyor.
Türkiye kökenlilerin ağırlıklı olarak Sosyal Demokrat Parti (SPD) lehine oy kullandığı bilinse de, hem Almanya'daki güncel politik gelişmeler hem de kuşaklar arasındaki farklılıklar oy tercihlerini etkileyebiliyor.
BBC Türkçe'den Engin Karaman'ın haberi.
Almanya seçimleri ve Türkiye kökenli seçmenler: Genç kuşağın tercihleri nasıl değişti?
CDU-CSU'nun başbakan adayı Armin Laschet oy pusulasını ters katlayarak yeni bir gafa imza attı
Almanya'daki seçimlerde muhafazakâr CDU-CSU'nun başbakan adayı Armin Laschet, oyunu kullanırken kuralları ihlal ederek yeni bir gafa imza attı.
Armin Laschet, seçim bölgesi Aachen'de oy kullanırken pusulayı ters katladı.
Böylece Laschet'in oyu görünmüş oldu.
Almanya'da seçim yasalarına göre, seçmenler oy kullanma merkezlerinden çıkana kadar kime oy verdiklerini gizli tutmak zorunda.
Tercihlerini diğer seçmenleri etkileyecek şekilde ifşa edenlerin oyları da geçersiz sayılıyor.
Ancak Almanya Seçim Komisyonu, Laschet'in kendi partisine oy verdiğini, bu nedenle oyunun geçersiz sayılmayacağını açıkladı.
Açıklamada, "Bu durum, oylamayı etkileme anlamına gelmiyor" denildi.
Laschet'in seçim kampanyası sırasında sel felaketinden etkilenen bir bölgede yerel yetkililerle kahkaha atarken görüntülenmesi de tepki çekmişti.
Almanya seçimleri hakkında bilinmesi gerekenler
Almanya'da yeterli sayıda milletvekili çıkararak koalisyon hükümeti kurabileceklerini ve ülkenin bundan sonraki başbakanını belirleyebileceklerini düşünen üç parti ya da ittifak var.
Seçimler hakkında merak edilen soruları yanıtladık.
7 soruda Almanya'da Merkel devrini kapatacak seçim
Almanya'da oy verme işlemi TSİ 19:00'da sona erecek
Almanya'da 60 milyondan fazla seçmen, Angela Merkel dönemini noktalayacak genel seçim için sandık başına gitti.
Sandıklar yerel saatle 08:00'de (TSİ 09:00) açıldı.
Oy verme işlemi yerel saatle 19:00'da (TSİ 18:00) son bulacak ve sandık çıkış anketinin sonuçları açıklanacak.
Seçimin sonucu merakla bekleniyor.
Allensbach Enstitüsü'nün son kamuoyu araştırmasına göre Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 26 oyla ilk sıradaydı. Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ile Bavyera eyaletindeki kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ise SPD'yle farkı bir puana indirmişti.
SPD'nin başbakan adayı Maliye Bakanı Olaf Scholz.
CDU-CSU'nun başbakan adayı ise Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet.
Seçimin sonuçlarını BBC Türkçe'nin canlı anlatım sayfasında izleyebilirsiniz