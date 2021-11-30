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İzmir Urla açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD yaşanan depremi, "Ege Denizi'nde İzmir'in Urla ilçesi açıklarında saat 07.00'da 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi" şeklinde duyurdu. Gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz.
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İzmir Urla açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD yaşanan depremi, "Ege Denizi'nde İzmir'in Urla ilçesi açıklarında saat 07.00'da 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi" şeklinde duyurdu.
AFAD, 07.09'da 4.3 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı yaşadığını da aktarıyor.
Depremin İzmir'de de şiddetli hissedildiğine ilişkin sosyal medyada paylaşımlar yapılıuyor.
DHA, depremin merkez üssünün Urla'ya 56.2 kilometre uzaklıkta ve yerin 3.97 kilometre altında olduğunu bildiriyor.
AFAD'dan yapılan son açıklamada, "olumsuz bir ihbarın" bulunmadığı bilgisi verildi.