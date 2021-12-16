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Dolar/TL, Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi 15’i aştı
Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi Dolar/TL kuru ilk kez 15'i aştı ve 15,23e kadar yükseldi. Euro/TL kuru 17'nin üzerinde. Sterlin/TL kuru da ilk kez 20'yi geçti. Gün boyu gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Gram altın tarihi zirveyle 875 TL'nin üzerine çıktı
Dolar, Euro ve Sterlin Türk Lirası karşısında rekor tazelerken, gram altın da tarihin en yüksek seviyesini gördü ve 875 TL'nin üzerine çıktı.
Piyasaların açılmasının ardından 860 TL seviyelerine kadar düşen gram altın, 10.15'te yine 875 TL seviyesine yaklaştı.
Çeyrek altın 1.434 TL, cumhuriyet altını da 5.726 TL ile rekor seviyeden satıldı.
Türkiye'de Covid aşılarında hatırlatma dozu için bekleme süresi 3 aya indirildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 aşılarında hatırlatma dozu için belirlenen sürenin altı aydan üç aya indirildiğini açıkladı. Bunun Omicron varyantı nedeniyle yapıldığını duyuran Koca, yeni varyantın yakın gelecekte Türkiye'de baskın varyant haline gelebileceğini ekledi.Daha fazla bilgi
TL güne kayıpla başladı: Dolar/TL ilk defa 15’i, sterlin/TL 20’yi geçti
Türk Lirası güne değer kaybıyla başladı.
ABD doları, TL karşısında yüzde 2,6’dan fazla değer kazanarak 15,28’i aştı.
Sterlin/TL ise 20,24’ü geçti.
Euro/TL kuru da 17’nin üzerinde seyrediyor.
ABD Merkez Bankası (Fed) dün akşamki kararında faizi değiştirmemiş fakat varlık alımlarını azaltma hızının aylık 15 milyar dolardan 30 milyar dolara çıkarılmasını kararlaştırmıştı.
Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da faiz kararı açıklanacak.
Ekonomistlerin büyük bir kısmı 100 baz puanlık indirim bekliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ekonomi yönetimine üst düzey atamalar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü resmi gazetede yayımlanan kararlarıyla ekonomi yönetimine üst düzey atamalar yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda Bakan Yardımcıları Şakir Ercan Gül ve Hamdi Yıldırım görevden alınırken yerlerine Mahmut Gürcan ve Yunus Elitaş atandı.
Bakanlık altında bulunan Kamu Finansmanı Genel Müdürü Abdullah Bayazıt ile Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürü Ahmet Yalçın Yalçınkaya da görevden alınırken yerlerine kimse atanmadı.
Son olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nda ikinci başkanlığa Yakup Asarkaya, üyeliğe de Mustafa Balcı ve Olcay Turan Atandı.