Dolar/TL, Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi 15’i aştı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü resmi gazetede yayımlanan kararlarıyla ekonomi yönetimine üst düzey atamalar yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda Bakan Yardımcıları Şakir Ercan Gül ve Hamdi Yıldırım görevden alınırken yerlerine Mahmut Gürcan ve Yunus Elitaş atandı.

Bakanlık altında bulunan Kamu Finansmanı Genel Müdürü Abdullah Bayazıt ile Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürü Ahmet Yalçın Yalçınkaya da görevden alınırken yerlerine kimse atanmadı.

Son olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nda ikinci başkanlığa Yakup Asarkaya, üyeliğe de Mustafa Balcı ve Olcay Turan Atandı.