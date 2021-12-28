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Sağlık Bakanlığı: Omicron 6 ilde görüldü

Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün Omicron varyantının şimdiye kadar 6 ilde görüldüğünü açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, tespit edilen 42 Omicron varyantı vakasının 30'unun İstanbul'da, 6'sının İzmir'de, 2'şer tanesinin Isparta ve Kütahya'da, birer tanesinin ise Şırnak ve Diyarbakır'da olduğu belirtildi. Gelişmeler gün boyu canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. İçişleri Bakanlığı'ndan İBB'ye özel teftiş: Soylu ve İmamoğlu ne diyor?

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    İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) çalışan yüzlerce personelin "terör örgütleri ile iltisaklı veya irtibatlı olduğu yönündeki ihbar ve tespitler üzerine" özel teftiş başlatıldığını duyurdu. Bakan Soylu, "Bu konu siyasi değil, bir güvenlik meselesi" dedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise belediyede çalışan 86 bin personelin yanında olduğunu söyledi, Soylu'yu görevini yerine getirmemekle suçlayarak istifaya çağırdı.

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  2. BDDK, 26 kişi ve hesap hakkında suç duyurusunda bulundu

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) sosyal medyada kur hareketlerini manipüle etmeye yönelik paylaşımlar yaptıkları iddiasıyla aralarında TCMB'nin eski başkanı Rüşdü Saraçoğlu'nun da yer aldığı 26 kişi ve hesap hakkında suç duyurusunda bulundu.

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    'Piyasayı nasıl etkilerim bilmiyorum'

    Hakkında suç duyurusunda bulunulan isimler arasında yer alan Rüşdü Saraçoğlu, 1993'te TCMB'den ayrıldığını, 1999'da ise emekli olduğunu belirttiği sosyal medye paylaşımında, "Piyasayı nasıl etkilerim bilmiyorum" dedi.

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    Uludağ ve Sönmez de suç duyurusunda bulunacak

    İktisatçı ve yazar Mustafa Sönmez de, konuya ilişkin kendisinin de bir suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

    DW Türkçe muhabiri Alican Uludağ da hakkında açılan suç duyurusuyla ilgili Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "BDDK'nın yaptığı masumiyet karinesinin ihlalidir. Bu da yetmiyormuş gibi isimlerimizi sosyal medyada açıkça paylaşarak hedef göstermesi suçtur. Bu konuda suç duyurusunda bulunacağım" dedi.

  3. Sağlık Bakanlığı: Omicron 6 ilde görüldü

    Covid
    Copyright: Reuters

    Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün Omicron varyantının şimdiye kadar 6 ilde görüldüğünü açıkladı.

    Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, tespit edilen 42 Omicron varyantı vakasının 30’unun İstanbul’da, 6’sının İzmir’de, 2’şer tanesinin Isparta ve Kütahya’da, birer tanesinin ise Şırnak ve Diyarbakır’da olduğu belirtildi.

    Açıklamada ayrıca Türkiye'de görülen koronavirüs vakalarının yüzde 42'sinin Omicron varyantı olduğuna yönelik haberlerle ilgili de açıklamada yapıldı.

    Söz konusu haberlerin 'https://covariants.org/per-country' internet sitesindeki grafikler referans alınarak hazırlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    Quote Message: İlgili haberler üzerine Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz, söz konusu internet sitesinin yöneticileri ile irtibata geçmiştir. Site yöneticileri verilerin GISAID sisteminden çekilmesinde sorunlar yaşandığı bildirilmiş ve güncel durum teyit edilerek web sitesinin güncelleneceğini tarafımıza bildirmiştir. Bugün söz konusu sitede yapılan güncelleme ile 247 girişin 220’sinin Delta, 27’sinin Omicron olduğu teyit edilerek yanlışlık düzeltilmiş ve güncel durum yayınlanmıştır. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz tarafından Omicron varyantının Avrupa kıtasında görülmeye başlandığı zamandan itibaren 17 merkezimizde Omicron varyantı için gerçek zamanlı PCR tabanlı bir tarama başlatılmıştır. 8 Aralık’tan itibaren tarama yapılan 150 bin örnek arasında, Omicron varyantı olduğu düşünülen örnekler gen sekanslaması çalışılarak doğrulanmak üzere Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda incelemeye alınmıştır
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