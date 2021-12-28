Sağlık Bakanlığı: Omicron 6 ilde görüldü

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Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün Omicron varyantının şimdiye kadar 6 ilde görüldüğünü açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, tespit edilen 42 Omicron varyantı vakasının 30’unun İstanbul’da, 6’sının İzmir’de, 2’şer tanesinin Isparta ve Kütahya’da, birer tanesinin ise Şırnak ve Diyarbakır’da olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca Türkiye'de görülen koronavirüs vakalarının yüzde 42'sinin Omicron varyantı olduğuna yönelik haberlerle ilgili de açıklamada yapıldı.

Söz konusu haberlerin 'https://covariants.org/per-country' internet sitesindeki grafikler referans alınarak hazırlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: