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Sağlık Bakanlığı: Omicron 6 ilde görüldü
Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün Omicron varyantının şimdiye kadar 6 ilde görüldüğünü açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, tespit edilen 42 Omicron varyantı vakasının 30'unun İstanbul'da, 6'sının İzmir'de, 2'şer tanesinin Isparta ve Kütahya'da, birer tanesinin ise Şırnak ve Diyarbakır'da olduğu belirtildi. Gelişmeler gün boyu canlı anlatım sayfamızda.
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İçişleri Bakanlığı'ndan İBB'ye özel teftiş: Soylu ve İmamoğlu ne diyor?
İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) çalışan yüzlerce personelin "terör örgütleri ile iltisaklı veya irtibatlı olduğu yönündeki ihbar ve tespitler üzerine" özel teftiş başlatıldığını duyurdu. Bakan Soylu, "Bu konu siyasi değil, bir güvenlik meselesi" dedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise belediyede çalışan 86 bin personelin yanında olduğunu söyledi, Soylu'yu görevini yerine getirmemekle suçlayarak istifaya çağırdı.Daha fazla bilgi
BDDK, 26 kişi ve hesap hakkında suç duyurusunda bulundu
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) sosyal medyada kur hareketlerini manipüle etmeye yönelik paylaşımlar yaptıkları iddiasıyla aralarında TCMB'nin eski başkanı Rüşdü Saraçoğlu'nun da yer aldığı 26 kişi ve hesap hakkında suç duyurusunda bulundu.
'Piyasayı nasıl etkilerim bilmiyorum'
Hakkında suç duyurusunda bulunulan isimler arasında yer alan Rüşdü Saraçoğlu, 1993'te TCMB'den ayrıldığını, 1999'da ise emekli olduğunu belirttiği sosyal medye paylaşımında, "Piyasayı nasıl etkilerim bilmiyorum" dedi.
Uludağ ve Sönmez de suç duyurusunda bulunacak
İktisatçı ve yazar Mustafa Sönmez de, konuya ilişkin kendisinin de bir suç duyurusunda bulunacağını söyledi.
DW Türkçe muhabiri Alican Uludağ da hakkında açılan suç duyurusuyla ilgili Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "BDDK'nın yaptığı masumiyet karinesinin ihlalidir. Bu da yetmiyormuş gibi isimlerimizi sosyal medyada açıkça paylaşarak hedef göstermesi suçtur. Bu konuda suç duyurusunda bulunacağım" dedi.
Sağlık Bakanlığı: Omicron 6 ilde görüldü
Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün Omicron varyantının şimdiye kadar 6 ilde görüldüğünü açıkladı.
Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, tespit edilen 42 Omicron varyantı vakasının 30’unun İstanbul’da, 6’sının İzmir’de, 2’şer tanesinin Isparta ve Kütahya’da, birer tanesinin ise Şırnak ve Diyarbakır’da olduğu belirtildi.
Açıklamada ayrıca Türkiye'de görülen koronavirüs vakalarının yüzde 42'sinin Omicron varyantı olduğuna yönelik haberlerle ilgili de açıklamada yapıldı.
Söz konusu haberlerin 'https://covariants.org/per-country' internet sitesindeki grafikler referans alınarak hazırlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: