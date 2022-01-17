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Bursa’da bir fabrikada yangın çıktı

Bursa'da, Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Gün boyunca gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. Bursa’da bir fabrikada yangın çıktı

    Bursa’da, Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir fabrikada yangın çıktı.

    Kimyasal ürünlerin olduğu fabrikada patlamalar meydana geldi.

    DHA’nın haberine göre itfaiye ekiplerinin müdahalesini sürdürdüğü yangın, çevredeki fabrikalara sıçramadan kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

    Fabrikadaki kimyasal maddeler ise forkliftlerle tahliye edildi.

    Bursa’da bir fabrikada yangın çıktı
    Copyright: DHA
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