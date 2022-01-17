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Bursa’da bir fabrikada yangın çıktı
Bursa'da, Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Gün boyunca gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
Bursa'da, Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Gün boyunca gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Bursa’da bir fabrikada yangın çıktı
Bursa’da, Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir fabrikada yangın çıktı.
Kimyasal ürünlerin olduğu fabrikada patlamalar meydana geldi.
DHA’nın haberine göre itfaiye ekiplerinin müdahalesini sürdürdüğü yangın, çevredeki fabrikalara sıçramadan kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.
Fabrikadaki kimyasal maddeler ise forkliftlerle tahliye edildi.