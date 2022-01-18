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Kayseri’de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD'a göre saat 02.28'te Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen deprem yüzünden bazı evlerde hasar gerçekleşti; ancak ölen ya da yaralanan birinin olmadığı kaydedildi. Gün boyunca gelişmeler canlı anlatım sayfamızda…
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Merkez Bankası Genel Kurulu olağanüstü toplanacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genel Kurulu olağanüstü toplanacak.
Banka hissedarlarına olağanüstü genel kurulun 3 Şubat Perşembe günü 10:30'da yapılacağı duyuruldu.
Duyuruda genel kurulun gündemleri arasında 2021 yılı dönem kârından avans dağıtılması ve birikmiş ihtiyat akçesinin kâra katılarak dağıtılması konuları yer aldı.
Merkez Bankası'nın yıl sonu analitik bilançosuna göre bankanın yaklaşık 60 milyar TL kâr yazdığı görülmüştü.
Önceki yıl 44 milyar TL'lik transfer yapılmıştı
Bloomberg HT'nin haberine göre TCMB, 2021'de temettü, ihtiyat akçesi ve kurumlar vergisi kalemlerini içeren toplamda 44 milyar TL’lik kaynağı Hazine’ye aktardı.
TCMB'nin 2020'de temettü, ihtiyat akçesi ve vergi olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'na aktardığı toplam kaynak 55,8 milyar TL olmuştu. 2019’da ise rakam 88,9 milyar TL ile rekor kırmıştı.
Son üç yılda TCMB’nin temettü, ihtiyat akçesi ve kurumlar vergisi olarak Hazine’ye aktardığı toplam kaynak yaklaşık 188,8 milyar TL’ye ulaştı.
Kayseri’de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 02.28'te Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin 23,75 kilometre derinlikte olduğu belirlenirken çevre illerden de hissedildi.
İlçedeki bazı evlerde çeşitli büyüklükte çatlakların olduğu, hasar tespit çalışmalarının başlayacağı ifade edildi.
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, "Kıymetli hemşehrilerim, Sarıoğlan ilçemizde meydana gelen deprem sonrası bütün ekiplerimiz sahadadır. Hepimize geçmiş olsun" paylaşımı yaptı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, "Şu an için elimize ulaşan olumsuz bir haber yok" ifadelerini paylaştı.
DHA’ya göre iki kişi panik yaşadığı için Bünyan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, durumlarının iyi olduğu ve olumsuzluk yaşanmadığını kaydedildi.
Sarıoğlan ilçesinin Palas Mahallesinde Hacı Alpaslan’a ait içerisinde 10 büyükbaş hayvanın bulunduğu ahırın bir bölümü çöktü.
Depremi şiddetli hissettiklerini belirten Hacı Alpaslan, “Ahırda 10 büyükbaş hayvan var. Hasar nedeniyle içeriye girmeye korkuyoruz. Sabah itfaiye erleri bakacak. Depremi çok kötü hissettik” dedi.
Palas Mahallesinde yine bazı evlerin girişlerinde ve odalarda hasar meydana geldi.