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Kıbrıs yakınlarında 4,3 büyüklüğünde deprem: AFAD olumsuz bir ihbar olmadığını açıkladı

Türkiye saatiyle 06:57 civarında Kıbrıs’ın doğusunda, Alanya ve Gazipaşa’nın hizasında kalan bölgede bir deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 07:30 itibarıyla deprem sonrası olumsuz bir ihbar bulunmadığını aktardı. Gün boyu gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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  1. Kıbrıs yakınlarında 4,3 büyüklüğünde deprem: AFAD olumsuz bir ihbar olmadığını açıkladı

    garita
    Copyright: BBC

    Türkiye saatiyle 06:57 civarında Kıbrıs’ın doğusunda, Alanya ve Gazipaşa’nın hizasında kalan bölgede bir deprem meydana geldi.

    İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 07:30 itibarıyla deprem sonrası olumsuz bir ihbar bulunmadığını aktardı.

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