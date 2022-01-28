Canlı Canlı Kıbrıs yakınlarında 4,3 büyüklüğünde deprem: AFAD olumsuz bir ihbar olmadığını açıkladı

Türkiye saatiyle 06:57 civarında Kıbrıs’ın doğusunda, Alanya ve Gazipaşa’nın hizasında kalan bölgede bir deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 07:30 itibarıyla deprem sonrası olumsuz bir ihbar bulunmadığını aktardı. Gün boyu gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.