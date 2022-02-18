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Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının şirketleri, kur korumalı mevduat sistemine dahil olabilecek
Kur korumalı mevduat sistemine geçişlerin artırılması için programın kapsamı genişletilmeye devam ediyor. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, artık yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının şirketleri de Türkiye'de bankalarda uygulanan sisteme dahil olabilecek. Gün boyu gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Tarkan'ın yeni şarkısı "Geççek" sosyal medyada gündem oldu
Sanatçı Tarkan'ın Perşembe akşamı Youtube üzerinden klibiyle birlikte yayımladığı "Geççek" isimli şarkı, birkaç saat içinde 2,5 milyon kullanıcı tarafından izlendi. Şarkı, kısa süre içinde sosyal medyada da gündem oldu. Önce #geççek ardından da #gitçek etiketiyle tt olan şarkıda geçen "Gitçek gitçek, geldiği gibi gitçek Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek" sözleri, tartışma konusu oldu.
Bazı şarkı sözü yazarı ve şarkıcılar, "Geççek" şarkısının "protest pop" ismini verdikleri yeni bir tarz yarattığını yazdı.
Muhalefet partili milletvekilleri ve bazı parti liderleri, şarkıyı sosyal medya hesabından paylaştı.
DİAYDER davası bugün başlıyor, iddianamede İBB ile ilgili ifadeler de yer alıyor
Din Âlimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) üyesi dokuzu tutuklu 23 sanık, bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak. Sanıkların, "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçlarından 3,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisleri isteniyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan 335 sayfalık iddianamede, Şirinevler'de faaliyet gösteren DİAYDER isimli derneğin "KCK sistematiği doğrultusunda kurularak faaliyet yürüttüğü, illegal olarak açılan denetimsiz mescitlerde siyasi içerikli vaaz ve hutbeler verildiği, legal bir çatı altında örgütün amaç ve hedefleri doğrultusunda faaliyet yürüttükleri hususunda somut deliller elde edildiği" ifade ediliyor.
İddianamede İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle (İBB) ilgili iddialar da yer alıyor. "DİAYDER'in referansı ile İBB'de işe alındığı iddia edilen kişilerin maaşının bir kısmını derneğe verdiği" belirtiliyor. İddianamede, Ramazan ayı nedeniyle "İBB tarafından DİAYDER'e alışveriş kartları verildiği" de ifade ediliyor. "Sanık Mehmet İnan'ın da DİYADER irtibatıyla İBB'de gassal olarak görev yaptığı, dernek başkanı Ekrem Baran ve dernek saymanı sanık Rıza Oğur arasında yapılan görüşmede aldığı maaş üzerinden derneğe düzenli olarak para yardımında bulunduğunu söylediği" belirtiliyor.
DİAYDER: İBB teftişinde adı geçen dernekle ilgili iddianamede neler var?
İndirimli satış yönetmeliği: İndirimden önce uygulanan son 30 gün içindeki en düşük fiyat esas alınacak
Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikte; indirimli malın fiyatının tespit edilmesinde, indirimden önce uygulanan son 30 gün içindeki en düşük fiyatın esas alınacağı belirtildi.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısına göre Ticaret Bakanlığı tarafından 'Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikte; indirimli satılan mal veya hizmetin satış fiyatının belirlenmesinde, indirimden önceki fiyatının, tarife ve fiyat listelerinin etikette gösterileceği ifade edildi.
İndirimli malın, indirimden önceki fiyatının tespitinde son 30 gün içindeki en düşük fiyatın esas alınacağı aktarılan yönetmelikte, meyve ve sebze gibi ürünlerde ise indirim oranı ve miktarının, indirimli fiyattan bir önceki fiyata göre belirleneceği ifade edildi.
Yönetmelikte yapılan değişikliğin, 1 Mart'tan itibaren yürürlüğe gireceği aktarıldı.
Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının şirketleri, kur korumalı mevduat sistemine dahil olabilecek
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Merkez Bankası tarafından yayımlanan karar ile; Yurt Dışında Yaşayan Yerleşik Vatandaşların Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesapları Hakkında Tebliğ'de değişiklik yapıldı. Tebliğ'de yapılan değişiklikte; yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sermayedarı olduğu şirketler, kur korumalı mevduat sistemine dahil olabileceği belirtildi.
Değişiklikle; yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının talep etmesi halinde, sermayedar olduğu şirketler üzerinden, ABD doları, euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri dönüşüm kuru üzerinden TL'ye çevrilerek YUVAM hesabı açabileceği aktarıldı.
Değişikliğin, bugünden itibaren yürürlüğe girdiği ifade edildi.