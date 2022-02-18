Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının şirketleri, kur korumalı mevduat sistemine dahil olabilecek

Sanatçı Tarkan'ın Perşembe akşamı Youtube üzerinden klibiyle birlikte yayımladığı "Geççek" isimli şarkı, birkaç saat içinde 2,5 milyon kullanıcı tarafından izlendi. Şarkı, kısa süre içinde sosyal medyada da gündem oldu. Önce #geççek ardından da #gitçek etiketiyle tt olan şarkıda geçen "Gitçek gitçek, geldiği gibi gitçek Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek" sözleri, tartışma konusu oldu.

Bazı şarkı sözü yazarı ve şarkıcılar, "Geççek" şarkısının "protest pop" ismini verdikleri yeni bir tarz yarattığını yazdı.

Muhalefet partili milletvekilleri ve bazı parti liderleri, şarkıyı sosyal medya hesabından paylaştı.