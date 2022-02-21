Putin'in tanıma kararnamesi, Rus askerlerinin 'barış gücü' görevi görebilmesini de öngörüyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Luhansk ve Donetsk’i tanıma kararı kararnamesi aynı zamanda, Rus askeri güçlerinin bu bölgede “barış gücü faaliyetleri” uygulayabileceğini de öngörüyor.

Kararnamede bunun ayrıntılarına girmese de Rus ve Ukraynalı uzmanlar bunun, Putin’in resmen Donbas bölgesine asker göndermesi anlamına gelebileceğini değerlendiriyor.

Moskova uzun süredir, Ukrayna ve Batı iddialarının aksine bu bölgede askeri olduğu iddialarını reddediyordu.