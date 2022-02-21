Canlı
Putin'in tanıma kararnamesi, Rus askerlerinin 'barış gücü' görevi görebilmesini de öngörüyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Luhansk ve Donetsk’i tanıma kararı kararnamesi aynı zamanda, Rus askeri güçlerinin bu bölgede “barış gücü faaliyetleri” uygulayabileceğini de öngörüyor. Gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz.
Canlı anlatım
time_stated_uk
Türkiye: Rusya’nın sözkonusu kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ı "bağımsız ülkeler olarak tanıma kararını" reddettiklerini duyurdu.
Yapılan yazılı açıklamada kararın Minsk Anlaşmaları’na aykırı olduğu ve Ukrayna’nın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali anlamına geldiği vurgulandı.
Taraflara sağduyu ve uluslararası hukuka riayet çağrısı yapan Dışişleri Bakanlığı, "Bu vesileyle Ukrayna’nın siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına bağlılığımızı vurguluyoruz" ifadelerini kullandı.
Putin'in tanıma kararnamesi, Rus askerlerinin 'barış gücü' görevi görebilmesini de öngörüyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Luhansk ve Donetsk’i tanıma kararı kararnamesi aynı zamanda, Rus askeri güçlerinin bu bölgede “barış gücü faaliyetleri” uygulayabileceğini de öngörüyor.
Kararnamede bunun ayrıntılarına girmese de Rus ve Ukraynalı uzmanlar bunun, Putin’in resmen Donbas bölgesine asker göndermesi anlamına gelebileceğini değerlendiriyor.
Moskova uzun süredir, Ukrayna ve Batı iddialarının aksine bu bölgede askeri olduğu iddialarını reddediyordu.