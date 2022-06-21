Soylu: Diyarbakır’daki uyuşturucu operasyonunda 213 kişi gözaltına alındı

Quote Message: Baronlar ve baroniçelerin hepsi başarılı bir şekilde gözaltına alınmışlardır. Esrar, eroin, kokain her ne varsa hepsine yönelik gerçekleştirilen bu operasyonla, gerçekleşmesini sağlayan arkadaşlarımıza; Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne, narkotik daire başkanlığımıza huzurunuzda çok teşekkür ediyorum.

Baronlar ve baroniçelerin hepsi başarılı bir şekilde gözaltına alınmışlardır. Esrar, eroin, kokain her ne varsa hepsine yönelik gerçekleştirilen bu operasyonla, gerçekleşmesini sağlayan arkadaşlarımıza; Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne, narkotik daire başkanlığımıza huzurunuzda çok teşekkür ediyorum.