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Soylu: Diyarbakır’daki uyuşturucu operasyonunda 213 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır’da sekiz aydır yürütülen bir uyuşturucu operasyonu kapsamında bugün 213 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Gelişmeler gün boyu canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. Soylu: Diyarbakır’daki uyuşturucu operasyonunda 213 kişi gözaltına alındı

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır’da sekiz aydır yürütülen bir uyuşturucu operasyonu kapsamında bugün 213 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

    Operasyonun adını "Kökünü Kurutma" olarak açıklayan Soylu, "Bu operasyonda 292 hedef söz konusuydu. Sabah 04.00 itibariyle arkadaşlarımız, 4 bin 200 polis arkadaşımız ve jandarmalarımız, 400 araç, 20 narkotik köpeği; 05.00 itibariyle evlere girilmek suretiyle şu ana kadar 213 gözaltı yapıldı" dedi.

    Quote Message: Baronlar ve baroniçelerin hepsi başarılı bir şekilde gözaltına alınmışlardır. Esrar, eroin, kokain her ne varsa hepsine yönelik gerçekleştirilen bu operasyonla, gerçekleşmesini sağlayan arkadaşlarımıza; Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne, narkotik daire başkanlığımıza huzurunuzda çok teşekkür ediyorum.

  2. Günaydın

    BBC Türkçe'den herkese selamlar.

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