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Baykar, Ukrayna’ya 3 adet TB2 model SİHA hibe edildiğini duyurdu

Türkiye'nin özel sektör drone üreticisi olan Baykar, Ukrayna'ya 3 adet silahlı insansız hava aracı hibe edildiğini açıkladı. Baykar'dan yapılan açıklamada, hibe kararının, Ukrayna halkının drone alımı için kampanya yaptığının öğrenilmesi sonrası verildiği duyuruldu. Gelişmeleri canlı sayfamıda aktarıyoruz.

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Canlı anlatım

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  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Haziran'da NATO zirvesi dönüşü asgari ücretteki artışın duyurulacağını söyledi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretin yeniden değerlendirileceğini açıkladı.

    Kabine Toplantısı'nın ardından konuşan Erdoğan, enflasyondaki yükselişe değinerek Ocak ayındaki zammın yetersiz kaldığının söyledi.

    Cumhurbaşkanı yapılacak artışın “NATO görüşmelerinden döner dönmez paylaşılacağını” da ekledi.

    Erdoğan, temmuz ayı memur maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz'da zamlı haliyle ödeneceğini de söyledi.

    Cumhurbaşkanı’nın açıklamaları şöyle:

    Cumhurbaşkanı Erdoğan
    Copyright: TCCB
    Quote Message: "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Asgari ücret artışı yapılırken bakanlığımız özellikle belli sayıya kadar personel çalıştıran işverenleri gözetecek bir yöntem de geliştirecektir. Böylece yapılan artışın istihdamda herhangi bir olumsuz etkiye yol açmasına da meydan verilmeyecektir. İnşallah en kısa sürede bu konuda müjdeli bir haberi işçilerimizle emekçilerimizle paylaşmayı umut ediyoruz. Kamu çalışanlarına ve emeklilerimize enflasyon farklarını zaten vereceğiz. Bu düzenlemenin kamu çalışanları ve emekçileri yanında 13,7 milyon emeklimizin tamamını kapsadığının altını özellikle çizmek istiyorum. Amacımız enflasyon oranı kaç olursa olsun hiçbir çalışanımızın ve emeklimizin hayat pahalılığının altında ezilmesine müsaade etmemektir.

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla 29 Haziran Çarşamba günü toplanacak.

    Mevcut asgari ücret net 4 bin 253 lira

  2. Baykar, Ukrayna’ya 3 adet TB2 model SİHA hibe edildiğini duyurdu

    Türkiye’nin özel sektör drone üreticisi olan Baykar, Ukrayna’ya 3 adet silahlı insansız hava aracı hibe edildiğini açıkladı. Baykar’dan yapılan açıklamada, hibe kararının, Ukrayna halkının drone alımı için kampanya yaptığının öğrenilmesi sonrası verildiği duyuruldu.

    Hibe edilen silahlı dronelar TB2 türü.

    Baykar'ın ürettiği Bayraktar TB2 adlı SİHA, sektörün en iyilerinden biri olarak tanımlanıyor.

    Baykar adına yapılan açıklamada, toplanan bağışların Ukrayna halkı için kullanılması istendi.

    AFP haber ajansı konu ile ilgili haberinde, bu hibe işleminin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayı olmadan gerçekleşemeyeceği görüşüne de yer verdi.

    Baykar Teknik Müdürü (CTO) Selçuk Bayraktar, Erdoğan’ın damadı.

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