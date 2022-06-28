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Baykar, Ukrayna’ya 3 adet TB2 model SİHA hibe edildiğini duyurdu
Türkiye'nin özel sektör drone üreticisi olan Baykar, Ukrayna'ya 3 adet silahlı insansız hava aracı hibe edildiğini açıkladı. Baykar'dan yapılan açıklamada, hibe kararının, Ukrayna halkının drone alımı için kampanya yaptığının öğrenilmesi sonrası verildiği duyuruldu. Gelişmeleri canlı sayfamıda aktarıyoruz.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Haziran'da NATO zirvesi dönüşü asgari ücretteki artışın duyurulacağını söyledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretin yeniden değerlendirileceğini açıkladı.
Kabine Toplantısı'nın ardından konuşan Erdoğan, enflasyondaki yükselişe değinerek Ocak ayındaki zammın yetersiz kaldığının söyledi.
Cumhurbaşkanı yapılacak artışın “NATO görüşmelerinden döner dönmez paylaşılacağını” da ekledi.
Erdoğan, temmuz ayı memur maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz'da zamlı haliyle ödeneceğini de söyledi.
Cumhurbaşkanı’nın açıklamaları şöyle:
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla 29 Haziran Çarşamba günü toplanacak.
Mevcut asgari ücret net 4 bin 253 lira
Baykar, Ukrayna’ya 3 adet TB2 model SİHA hibe edildiğini duyurdu
Türkiye’nin özel sektör drone üreticisi olan Baykar, Ukrayna’ya 3 adet silahlı insansız hava aracı hibe edildiğini açıkladı. Baykar’dan yapılan açıklamada, hibe kararının, Ukrayna halkının drone alımı için kampanya yaptığının öğrenilmesi sonrası verildiği duyuruldu.
Hibe edilen silahlı dronelar TB2 türü.
Baykar'ın ürettiği Bayraktar TB2 adlı SİHA, sektörün en iyilerinden biri olarak tanımlanıyor.
Baykar adına yapılan açıklamada, toplanan bağışların Ukrayna halkı için kullanılması istendi.
AFP haber ajansı konu ile ilgili haberinde, bu hibe işleminin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayı olmadan gerçekleşemeyeceği görüşüne de yer verdi.
Baykar Teknik Müdürü (CTO) Selçuk Bayraktar, Erdoğan’ın damadı.