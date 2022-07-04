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ENAG: Haziran ayında enflasyon yıllık yüzde 175,5'e yükseldi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon rakamlarını bugün açıklayacak. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAGrup) Haziran ayı enflasyonunu yıllık yüzde 175,55 olarak açıkladı. Aylık bazda ise enflasyon yüzde 8,3 olarak gerçekleşti. Reuters anketine göre enflasyonun Haziran ayında yüzde 78'i geçmesi bekleniyor. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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TÜİK'e göre Haziran ayında enflasyon yıllık yüzde 78,62 oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Haziran ayında enflasyon yüzde 78,62'ye yükseldi. Aylık enflasyon ise yüzde 4,95 olarak gerçekleşti.
Bu, enflasyon oranının yüzde 80,4 olduğu 1998'den bu yana görülen en yüksek oran.
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAGrup) Haziran ayı enflasyonunu yıllık yüzde 175,55 olarak açıkladı. Aylık bazda ise enflasyon yüzde 8,3 olarak gerçekleşti.
Reuters anketinde enflasyonun Haziran ayında yıllık yüzde 78'i geçeceği; yıl sonuna kadar yüzde 70'in biraz altına gerileyeceği tahmin ediliyordu.
TÜİK'e göre enflasyon Mayıs ayında yıllık yüzde 73,5'ti.
ENAG: Haziran ayında enflasyon yıllık yüzde 175,5'e yükseldi
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAGrup) Haziran ayı enflasyonunu yıllık yüzde 175,55 olarak açıkladı. Aylık bazda ise enflasyon yüzde 8,3 olarak gerçekleşti.
ENAG'a göre TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en düşük aylık artış yüzde 0,8 ile sağlık en fazla yükseliş ise yüzde 16,51 ile konut kaleminde gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon rakamlarını bugün açıklayacak. Reuters anketine göre enflasyonun Haziran ayında yüzde 78'i geçmesi bekleniyor; enflasyonun yıl sonuna kadar yüzde 70'in biraz altına gerileyeceği tahmin ediliyor.
Bu, enflasyonun yüzde 80,4 olduğu 1998'den bu yana görülen en yüksek oran.
Citigroup tarafından yapılan bir analize göre enflasyon Kasım ayına kadar yıllık yüzde 80 seviyelerinde takip edecek. Yıl sonunda baz etkisiyle yüzde 65'lere gerileyecek.
Günaydın!
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