ENAG: Haziran ayında enflasyon yıllık yüzde 175,5'e yükseldi

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAGrup) Haziran ayı enflasyonunu yıllık yüzde 175,55 olarak açıkladı. Aylık bazda ise enflasyon yüzde 8,3 olarak gerçekleşti.

ENAG'a göre TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en düşük aylık artış yüzde 0,8 ile sağlık en fazla yükseliş ise yüzde 16,51 ile konut kaleminde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon rakamlarını bugün açıklayacak. Reuters anketine göre enflasyonun Haziran ayında yüzde 78'i geçmesi bekleniyor; enflasyonun yıl sonuna kadar yüzde 70'in biraz altına gerileyeceği tahmin ediliyor.

Bu, enflasyonun yüzde 80,4 olduğu 1998'den bu yana görülen en yüksek oran.

Citigroup tarafından yapılan bir analize göre enflasyon Kasım ayına kadar yıllık yüzde 80 seviyelerinde takip edecek. Yıl sonunda baz etkisiyle yüzde 65'lere gerileyecek.