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Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesine Prens William'ın çocukları Prens George ve Prenses Charlotte da katılacak
Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesi, bugün İngiltere'nin neredeyse 60 yıldır görmediği çapta büyük bir devlet töreniyle bugün kaldırılıyor. Cenazeyle ilgili son gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
Canlı anlatım
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Kraliçe’nin torunu Galler Prensi William’ın iki çocuğu da törene katılacak
Galler Prensi William'ın üç çocuğundan ikisi, dokuz yaşındaki Prens George ve yedi yaşındaki Prenses Charlotte da Westminster Kilisesi’nde 2.000’den fazla kişinin katılacağı cenaze töreninin konukları arasında.
Kraliçe’nin tabutu günlerdir ziyaretçilere açık olan Westminster Salonu’ndan Westminster Kilisesi’ne götürülürken Prens George ve Prenses Charlotte da Kraliyet ailesi üyeleriyle birlikte tabutu takip edecek.
96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe’nin hayatını anmak için tören başlamadan önce 96 dakika boyunca her dakika başında çan çalınacak.
Törene Kral 3. Charles ve eşi Kraliçe Camilla liderlik edecek.
Tabuta eşlik etmek için çiftin ardından Galler Prensi ve Prensesi William ve Kate yürüyecek. Çocukları Prens George ve Prenses Charlotte da onların arkasından yürüyecek.
Arkalarında da Sussex Dükü ve Düşesi Harry ve Meghan Markle yürüyecek.
Tahta geçme sıralamasında ikinci sırada olan William’ın en küçük oğlu 4 yaşındaki Louis törene katılmayacak.
Kraliçe'nin cenazesi halkın ziyaretine kapatıldı
Çarşamba gününden beri Westminster Salonu'nda halkın ziyaretine açık olan Kraliçe'nin cenazesi bu sabah ziyaretlere kapatıldı.
Kraliçe'ye saygı duruşunda bulunmak için yüz binlerce kişi zaman zaman 12 kilometreyi bulan kuyrukta beklemişti.
Bu sabah yerel saatle 08.00'de (TSİ 10.00) önce Westminster Kilisesi'ne götürülecek olan Kraliçe için, 2000 kişinin katılımıyla bir dini tören düzenlenecek.
Ardından Windsor Sarayı’nda daha küçük çaplı bir tören düzenlenecek. Ardından yine burada Nisan 2021’de hayatını kaybeden eşi Prens Philip’in yanına özel bir aile töreniyle defnedilecek.
Yaklaşık 500 devlet başkanı ve farklı ülkelerin kraliyet ailesi mensuplarına davetiyeler gönderildi.
Kraliçe'nin ailesi, yakın arkadaşları ve kendisi için çalışan görevliler de törene katılacak.
Kraliçe 2. Elizabeth büyük bir törenle son yolculuğuna uğurlanacak
Kraliçe 2. Elizabeth bugün düzenlenecek büyük bir törenle son yolculuğuna uğurlanacak.
Törene Kraliyet ailesinin yanı sıra çok sayıda devlet başkanı ve ülke temsilcisi de katılacak.
Sokaklarda da yüz binlerce kişinin töreni izlemesi bekleniyor.
Güzergah boyunca geniş güvenlik önlemleri alındı.
Gün boyu cenaze töreniyle ilgili gelişmeleri canlı sayfamızdan takip edebilirsiniz.