Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesine Prens William'ın çocukları Prens George ve Prenses Charlotte da katılacak

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Galler Prensi William'ın üç çocuğundan ikisi, dokuz yaşındaki Prens George ve yedi yaşındaki Prenses Charlotte da Westminster Kilisesi’nde 2.000’den fazla kişinin katılacağı cenaze töreninin konukları arasında.

Kraliçe’nin tabutu günlerdir ziyaretçilere açık olan Westminster Salonu’ndan Westminster Kilisesi’ne götürülürken Prens George ve Prenses Charlotte da Kraliyet ailesi üyeleriyle birlikte tabutu takip edecek.

96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe’nin hayatını anmak için tören başlamadan önce 96 dakika boyunca her dakika başında çan çalınacak.

Törene Kral 3. Charles ve eşi Kraliçe Camilla liderlik edecek.

Tabuta eşlik etmek için çiftin ardından Galler Prensi ve Prensesi William ve Kate yürüyecek. Çocukları Prens George ve Prenses Charlotte da onların arkasından yürüyecek.

Arkalarında da Sussex Dükü ve Düşesi Harry ve Meghan Markle yürüyecek.

Tahta geçme sıralamasında ikinci sırada olan William’ın en küçük oğlu 4 yaşındaki Louis törene katılmayacak.