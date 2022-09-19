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Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesine Prens William'ın çocukları Prens George ve Prenses Charlotte da katılacak
Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesi, bugün İngiltere'nin neredeyse 60 yıldır görmediği çapta büyük bir devlet töreniyle bugün kaldırılıyor. Cenazeyle ilgili son gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
Canlı anlatım
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Kraliçe’nin torunu Galler Prensi William’ın iki çocuğu da törene katılacak
Dokuz yaşındaki Prens George ve yedi yaşındaki Prenses Charlotte, Westminster Katedrali’nde 2.000’den fazla kişinin katılacağı cenaze töreninin konukları arasında.
Kraliçe’nin tabutu günlerdir ziyaretçilere açık olan Westminster Salonu’ndan Westminster Katedrali’ne götürülürken Prens George ve Prenses Charlotte da Kraliyet ailesi üyeleriyle birlikte tabutu takip edecek.
96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe’nin hayatını anmak için tören başlamadan önce 96 dakika boyunca her dakika başında çan çalınacak.
Törene Kral 3. Charles ve eşi Konsort Kraliçe Camilla liderlik edecek.
Tabuta eşlik etmek için çiftin ardından Galler Prensi ve Prensesi William ve Kate yürüyecek. Çocukları Prens George ve Prenses Charlotte da onların arkasından yürüyecek.
Arkalarında da Sussex Dükü ve Düşesi Harry ve Meghan Markle yürüyecek.
Tahta geçme sıralamasında ikinci sırada olan William’ın en küçük oğlu 4 yaşındaki Louis törene katılmayacak.
Kraliçe'nin cenazesi büyük bir törenle son yolculuğuna uğurlanacak
Kraliçe'nin Pazartesi günü düzenlenecek olan cenaze töreni, birçok Kraliyet ailesinin ve devlet başkanının bir araya geleceği; İngiltere'nin on yıllardır ev sahipliği yapmadığı şekilde büyük bir tören olacak.
Pazartesi sabah saatlerinde büyük bir devlet töreni için önce Westminster Katedrali’ne götürülecek olan Kraliçe için, binlerce kişinin katılımıyla bir dini tören düzenlenecek.
Ardından Windsor Sarayı’nda daha küçük çaplı bir tören düzenlenecek. Ardından yine burada Nisan 2021’de hayatını kaybeden eşi Prens Philip’in yanına özel bir aile töreniyle defnedilecek.
Yaklaşık 500 devlet başkanı ve farklı ülkelerin kraliyet ailesi mensuplarına davetiyeler gönderildi.
Kraliçe'nin ailesi, yakın arkadaşları ve kendisi için çalışan görevliler de törene katılacak.
Gün boyu cenaze töreniyle ilgili gelişmeleri canlı sayfamızdan takip edebilirsiniz.