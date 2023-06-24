Rusya'da Wagner isyanı - Putin: Sırtımızdan bıçaklandık

Kremlin, Rusya lideri Vladimir Putin'in konuşma metninin tamamını yayımladı.
"Rus vatandaşlarına bir çağrı" başlıklı açıklamada, genel olarak ülkenin bütünlüğünün önemi vurgulandı. Hatta Putin, 1917'de yaşananlara da değindi ve kanlı iç savaşta "Rusların Rusları öldürdüğüne" dikkat çekti.
Konuşmasında Rusya'nın neo-Nazi saldırganlığına karşı koyduğu da ifad edildi.
Putin, konuşmasında Wagner'in patronu Yevgeni Prigojin'in adını hiç anmazken, açıklama Prigojin'e doğrudan bir uyarı olarak görülüyor.
Rusya lideri, Wagner'in ele geçirdiğini iddia ettiği Rostov'da "durumu istikrara kavuşturmak için kararlı önlemlerin alınacağını belintti.
Putin ayrıca, Ukrayna'da Rus birliklerinin yanında savaşan ve hayatını kaybeden Wagner üyelerini ise "kahramanlar" diye andı.
Fotoğraflarla Rostov'daki Wagner güçleri
Reuters Haber ajansı, Wagner'in patronu Yevgeni Prigojin'in ele geçirdiklerini söylediği Rusya'nın güneyindeki Rostov kentindeki Wagner güçlerinin fotoğraflarını yayımladı.
reutersCopyright: reuters
ReutersCopyright: Reuters
ReutersCopyright: Reuters
ReutersCopyright: Reuters
St Peterburg'daki Wagner ofisine baskın
Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Wagner şirketine ait ofise baskın yapıldığı bildiriliyor.
Fontanka sitesinin haberinde, "Kolluk güçleri St. Petersburg'un Zolnaya caddesindeki ofisine baskın yaptı" denildi.
Haberde, iki otobüs dolusu polis ve ulusal muhafızla birlikte sivil giyimli kişilerin binaya girdiği bildirildi.
Fontanka, "otomatik tüfekli ve maskeli kişilerin kentteki Blagoveşinski Köprüsü'nün yanına konuşlandığını belirtti. Burada Wagner'in patronu Yevgeni Prigojin ile bağlantılı bir otel ve bir restoran bulunduğu belirtiliyor.
Rusya lideri Putin: Sırtımızdan bıçaklandık
Getty ImagesCopyright: Getty Images
Rusya'da Wagner Grubu'nun sahibi Yevgeni Prigojin orduya karşı isyan çağrısı yapar ve Wagner güçleri ülkenin güneyindeki Rostov-on-Don kentini ele geçirirken, Rusya lideri Vladimir Putin beklenen açıklamasını yaptı.
Rusya'nın geleceğinin söz konusu olduğunu söyleyen Putin, isyancıların yaptıklarını "sırtından bıçaklamak" diye tanımladı.
Putin Prigojin ve Wagner'in adını anmadığı açıklamasında, bazılarının "hırslarının ihanete yol açtığını" belirtti.
Putin ayrıca, Rus toplumunu bölenlerin "kaçınılmaz bir cezaya" çarptırılacağı uyarısı yaparken, başkent Moskova ve bazı başka bölgelerde terörle mücadele önlemlerinin alındığını söyledi.
Canlı anlatım
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İsyan başlatan Wagner Grubu hakkında neler biliniyor?
Resmi adı PMC Wagner olan paralı asker grubu kendisini "özel askeri şirket" diye tanımlıyor.
İlk olarak 2014'te, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı güçlere destek verirken tespit edildiler. Grup, o günden bu yana kayda değer bir şekilde büyüdü.
İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya'nın düzenli ordusuna asker bulmakta zorlanması üzerine Wagner'in 2022'de büyük miktarlarda adam alımı yaptı.
ABD Ulusal Güvenlik Konseyi, Wagner birliklerinin yüzde 80'inin hapishanelerden geldiğini açıklamıştı.
Ukrayna'da Wagner birlikleri, Bahmut kentinin Ukrayna güçlerinden alınması için yoğun ve kanlı bir savaş vermişti.
Wagner ile ilgili kapsamlı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Rus paralı asker grubu Wagner nasıl 'dünyanın en deneyimli ordusuna' dönüştü?
Putin, isyan sonrası açıklamasında neler söyledi?
Kremlin, Rusya lideri Vladimir Putin'in konuşma metninin tamamını yayımladı.
"Rus vatandaşlarına bir çağrı" başlıklı açıklamada, genel olarak ülkenin bütünlüğünün önemi vurgulandı. Hatta Putin, 1917'de yaşananlara da değindi ve kanlı iç savaşta "Rusların Rusları öldürdüğüne" dikkat çekti.
Konuşmasında Rusya'nın neo-Nazi saldırganlığına karşı koyduğu da ifad edildi.
Putin, konuşmasında Wagner'in patronu Yevgeni Prigojin'in adını hiç anmazken, açıklama Prigojin'e doğrudan bir uyarı olarak görülüyor.
Rusya lideri, Wagner'in ele geçirdiğini iddia ettiği Rostov'da "durumu istikrara kavuşturmak için kararlı önlemlerin alınacağını belintti.
Putin ayrıca, Ukrayna'da Rus birliklerinin yanında savaşan ve hayatını kaybeden Wagner üyelerini ise "kahramanlar" diye andı.
Fotoğraflarla Rostov'daki Wagner güçleri
Reuters Haber ajansı, Wagner'in patronu Yevgeni Prigojin'in ele geçirdiklerini söylediği Rusya'nın güneyindeki Rostov kentindeki Wagner güçlerinin fotoğraflarını yayımladı.
St Peterburg'daki Wagner ofisine baskın
Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Wagner şirketine ait ofise baskın yapıldığı bildiriliyor.
Fontanka sitesinin haberinde, "Kolluk güçleri St. Petersburg'un Zolnaya caddesindeki ofisine baskın yaptı" denildi.
Haberde, iki otobüs dolusu polis ve ulusal muhafızla birlikte sivil giyimli kişilerin binaya girdiği bildirildi.
Fontanka, "otomatik tüfekli ve maskeli kişilerin kentteki Blagoveşinski Köprüsü'nün yanına konuşlandığını belirtti. Burada Wagner'in patronu Yevgeni Prigojin ile bağlantılı bir otel ve bir restoran bulunduğu belirtiliyor.
Rusya lideri Putin: Sırtımızdan bıçaklandık
Rusya'da Wagner Grubu'nun sahibi Yevgeni Prigojin orduya karşı isyan çağrısı yapar ve Wagner güçleri ülkenin güneyindeki Rostov-on-Don kentini ele geçirirken, Rusya lideri Vladimir Putin beklenen açıklamasını yaptı.
Rusya'nın geleceğinin söz konusu olduğunu söyleyen Putin, isyancıların yaptıklarını "sırtından bıçaklamak" diye tanımladı.
Putin Prigojin ve Wagner'in adını anmadığı açıklamasında, bazılarının "hırslarının ihanete yol açtığını" belirtti.
Putin ayrıca, Rus toplumunu bölenlerin "kaçınılmaz bir cezaya" çarptırılacağı uyarısı yaparken, başkent Moskova ve bazı başka bölgelerde terörle mücadele önlemlerinin alındığını söyledi.