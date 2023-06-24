Rusya'da Wagner isyanı - Putin: Sırtımızdan bıçaklandık

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Kremlin, Rusya lideri Vladimir Putin'in konuşma metninin tamamını yayımladı.

"Rus vatandaşlarına bir çağrı" başlıklı açıklamada, genel olarak ülkenin bütünlüğünün önemi vurgulandı. Hatta Putin, 1917'de yaşananlara da değindi ve kanlı iç savaşta "Rusların Rusları öldürdüğüne" dikkat çekti.

Konuşmasında Rusya'nın neo-Nazi saldırganlığına karşı koyduğu da ifad edildi.

Putin, konuşmasında Wagner'in patronu Yevgeni Prigojin'in adını hiç anmazken, açıklama Prigojin'e doğrudan bir uyarı olarak görülüyor.

Rusya lideri, Wagner'in ele geçirdiğini iddia ettiği Rostov'da "durumu istikrara kavuşturmak için kararlı önlemlerin alınacağını belintti.

Putin ayrıca, Ukrayna'da Rus birliklerinin yanında savaşan ve hayatını kaybeden Wagner üyelerini ise "kahramanlar" diye andı.