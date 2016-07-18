Darbe girişiminin 24 saati

AA: Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi kurtarıldı
Anadolu Ajansı, Ankara Akıncı 4.Ana Jet Üssü'nde yürütülen operasyonların sona erdiği haberini geçti.
AA haberinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi'nin de kurtarıldığı ifade ediliyor.
Erdoğan: ABD terörist başını teslim ettiği anda çok şey değişecek
ReutersCopyright: Reuters
Quote Message: Demiştim ya. İnlerine gireceğiz. Şu olay var ya Allah’ın bize büyük bir lütfudur. Çünkü kimin ne olduğu çok güzel ortaya çıktı. Amerikalı dostlarımız da Pennsylvania’daki o terörist başını bize teslim ettiği anda çok şey değişecek. Bizim stratejik müttefikimiğimiz olarak, model ortağımız olarak Amerika’nın bize teslim etmesi lazım." from Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı
Demiştim ya. İnlerine gireceğiz. Şu olay var ya Allah’ın bize büyük bir lütfudur. Çünkü kimin ne olduğu çok güzel ortaya çıktı. Amerikalı dostlarımız da Pennsylvania’daki o terörist başını bize teslim ettiği anda çok şey değişecek. Bizim stratejik müttefikimiğimiz olarak, model ortağımız olarak Amerika’nın bize teslim etmesi lazım."
'Hafta boyu buluşmalarımızı devam ettirmeliyiz'
Quote Message: Hafta boyu biz bu birlikteliğimizi devam ettirmeliyiz. Hafta boyu bu buluşmalarımızı devam ettirmeliyiz. Buradan bir oyuna da gelmeyelim. Şu anda TSK ile milletmizi karşı karşıya getirmek isteyen dış güçler olabilir, içeriden güçler olabilir. Eninde sonunda bu silahlı kuvvetler bizimdir." from Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı
Hafta boyu biz bu birlikteliğimizi devam ettirmeliyiz. Hafta boyu bu buluşmalarımızı devam ettirmeliyiz. Buradan bir oyuna da gelmeyelim. Şu anda TSK ile milletmizi karşı karşıya getirmek isteyen dış güçler olabilir, içeriden güçler olabilir. Eninde sonunda bu silahlı kuvvetler bizimdir."
'Silahlı kuvvetlerimizin içinde bunlar bir urdu'
Quote Message: Ne yazık ki polislerimizden şehitlerimizden oldu sivillerimizden şehitlerimiz oldu. Bini aşkın yaralımız var. Yol arkadaşlarımızdan şehit olanlar oldu. Bu süreç içerisinde gerçekten bu olaylar silahlı kuvvetlerimizin içinde bir azınlığın yapmış olduğu eylemlerdi yoksa silahlı kuvvetlerin kendisinin değil. Silahlı kuvvetlerimizin içinde bunlar bir urdu. Şimdi bu ur, temizleniyor. Silahlı kuvvetlerimiz inşallah kendine yaraşır bir noktaya gelecek." from Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı
Ne yazık ki polislerimizden şehitlerimizden oldu sivillerimizden şehitlerimiz oldu. Bini aşkın yaralımız var. Yol arkadaşlarımızdan şehit olanlar oldu. Bu süreç içerisinde gerçekten bu olaylar silahlı kuvvetlerimizin içinde bir azınlığın yapmış olduğu eylemlerdi yoksa silahlı kuvvetlerin kendisinin değil. Silahlı kuvvetlerimizin içinde bunlar bir urdu. Şimdi bu ur, temizleniyor. Silahlı kuvvetlerimiz inşallah kendine yaraşır bir noktaya gelecek."
Son dakikaErdoğan: ABD'ye sesleniyorum; İade edin
ReutersCopyright: Reuters
Quote Message: Pennsylvania'daki bu zatı artık Türkiye'ye teslim edin. Eğer biz stratejik ortaksak, o zaman ortağınızın bu talebini lütfen yerine getirin diyorum. Amerika'ya sesleniyorum. Siz bizden hangi teröristi istediğyseniz biz sizlere teslim ettik." from Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı
Pennsylvania'daki bu zatı artık Türkiye'ye teslim edin. Eğer biz stratejik ortaksak, o zaman ortağınızın bu talebini lütfen yerine getirin diyorum. Amerika'ya sesleniyorum. Siz bizden hangi teröristi istediğyseniz biz sizlere teslim ettik."
Son dakikaCumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Fikri Işık: 'Darbe tehdidi geçti' demek için erken
Quote Message: Darbe engellenmiştir ancak darbe tehlikesi tamamen geçmiştir demek için erken." from Fikri Işık Milli Savunma Bakanı
Darbe engellenmiştir ancak darbe tehlikesi tamamen geçmiştir demek için erken."
AFPCopyright: AFP
Başbakan Yıldırım’dan Kızılay’da toplanma çağrısı
Başbakan Binali Yıldırım, TBMM önünde darbe girişimini protesto eden binlerce kişiye hitap etti ve Kızılay’da toplanma çağrısı yaptı.
APCopyright: AP
Quote Message: Bunlar Okyanus ötesine akıllarını satmış alçaklardır. Bu millet ne kadar zorlukları aşa aşa geldi. Demokrasimize, milli iradeye darbe yapmaya kalkanlar darbeyi kendileri yemiştir. İş henüz bitmedi, görev henüz bitmedi. Buradan sonra Kızılay'a iniyoruz, demokrasi nöbetine devam ediyoruz. Hep beraber Kızılay’a yöneleceğiz. Dünyaya, dosta düşmana, Türk milletinin bağımsızlık aşkını tekrar hatırlatacağız. Darbecilere “idam isteriz” sloganları üzerine Yıldırım, “Mesajınızı aldık, gereken neyse yapılacak” dedi." from Binali Yıldırım Başbakan
Bunlar Okyanus ötesine akıllarını satmış alçaklardır. Bu millet ne kadar zorlukları aşa aşa geldi. Demokrasimize, milli iradeye darbe yapmaya kalkanlar darbeyi kendileri yemiştir. İş henüz bitmedi, görev henüz bitmedi. Buradan sonra Kızılay'a iniyoruz, demokrasi nöbetine devam ediyoruz. Hep beraber Kızılay’a yöneleceğiz. Dünyaya, dosta düşmana, Türk milletinin bağımsızlık aşkını tekrar hatırlatacağız. Darbecilere “idam isteriz” sloganları üzerine Yıldırım, “Mesajınızı aldık, gereken neyse yapılacak” dedi."
Darbe girişimi sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 265
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 161'i sivil, toplamda 265 kişinin dün akşam başlayan ve bu sabahın erken saatlerine kadar devam eden darbe girişimi çatışmalarına hayatını kaybettiği belirtildi.
Son dakikaAYM üyesi Alparslan Altan da gözaltında
AFPCopyright: AFP
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın darbe teşebbüsüne ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında yüksek yargıda gözaltılar devam ediyor.
Son olarak Anayasa Mahkemesi üyelerinden Alparslan Altan'ın gözaltına alındığı açıklandı.
Şu ana kadar gözaltına alınan ya da hakkında yakalama kararı olan yüksek yargı üyeleri ise şöyle:
10 Danıştay üyesi gözaltında
38 Danıştay üyesi için ise gözaltı kararı çıkarıldı
140 Yargıtay üyesi hakkında gözaltı kararı var
11 Yargıtay üyesi gözaltında
5 HSYK üyesinden 4'ü gözaltına alındı
6 ildeki elektrik kesintileri Perşembe günü duyurulmuştu
Getty ImagesCopyright: Getty Images
Adana, Mersin, Hatay, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye'nin bazı ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanıyor.
Bögenin elektrik dağıtımını sağlayan Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ, Perşembe günü yaptığı bir açıklamada "bakım ve onarım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak" demişti.
Planlanan elektrik kesintisi saatleri de şirketin internet sitesinden duyurulmuştu.
AA: Orgeneral Huduti ve Tümgeneral Angun gözaltına alındı
Anadolu Ajansı, darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında 2. Ordu Komutanı Adem Huduti ve Malatya Garnizon Komutanı Timgeneral Avni Angun’un gözaltına alındığını bildirdi.
Anadolu Ajansı’nın haberinde, “Operasyonda Orgeneral Huduti ile Tümgenerel Angun'un yanı sıra 2'si Tuğgeneral, 4'ü asker 10 kişi gözaltına alındı, darbeci askerlerden kurmay binbaşı Fatih Kılınç da ölü ele geçirildi” ifadesi yer aldı."
Yunanistan'a giden askerler iade edilecek
'Çatışma ortamı darbe girişimi için zemin hazırladı'
APCopyright: AP
Quote Message: Darbe girişimini en sert biçimde kınıyoruz. Bu darbe girişiminde ortaya konan pervasız saldırılar sonucu 161 yurttaşımız yaşamını yitirmiş, halkın iradesini temsil eden parlamento bile saldırıya uğramıştır. Böylesi saldırılar ne dün, ne bugün, ne de yarın asla başarıya ulaşamayacaktır. Demokratik siyaseti kesintiye uğratmaya çalışan her girişime karşı HDP kendi misyonunu oynamaya devam edecektir. Barış, demokrasi, insan hakları temelinde her türlü siyasi işbirliğini gerçekleştireceğimizi halkımıza beyan ediyoruz. Çatışma ortamı darbe girişimi için zemin hazırladı. Barış ve demokrasinin tesis edilmediği yerde darbe ihtimali her zaman vardır." from İdris Baluken HDP Meclis Grup Başkanvekili
Darbe girişimini en sert biçimde kınıyoruz. Bu darbe girişiminde ortaya konan pervasız saldırılar sonucu 161 yurttaşımız yaşamını yitirmiş, halkın iradesini temsil eden parlamento bile saldırıya uğramıştır. Böylesi saldırılar ne dün, ne bugün, ne de yarın asla başarıya ulaşamayacaktır. Demokratik siyaseti kesintiye uğratmaya çalışan her girişime karşı HDP kendi misyonunu oynamaya devam edecektir. Barış, demokrasi, insan hakları temelinde her türlü siyasi işbirliğini gerçekleştireceğimizi halkımıza beyan ediyoruz. Çatışma ortamı darbe girişimi için zemin hazırladı. Barış ve demokrasinin tesis edilmediği yerde darbe ihtimali her zaman vardır."
'Dün akşam yaşananlar kalleş bir terör saldırısıdır'
AFPCopyright: AFP
Quote Message: Meclis havadan bombalandı. Bu sözün bittiği noktadır. TBMM'nin bombalanması korkunç ve hepimizi dehşete düşüren bir hainliktir. Türk vatanının işgal yıllarında hiçbir odak buna cüret ve cesaret dahi edememiştir. Meclis'e düşen her bomba milli yüreklerde patlamıştır. Kanı bozuk çevre ve odaklar son kozlarını oynayarak ülkemizi kaosa sürüklemeyi amaçlamıştır. Dün akşam yaşananlar kalleş bir terör saldırısıdır. Demokrasi uçurumdan dönüştür. Türk milletinin ortak geleceği hukuk ve demokrasidir. Hiçbir çete, paralel yapı bu zemini çatlatamayacak, huzur cellatlarının sonu her daim hüsran olacaktır. Parti aidiyetimiz ne olursa olsun, hepimiz Türk milletinin evlatlarıyız." from Devlet Bahçeli MHP Genel Başkanı
Meclis havadan bombalandı. Bu sözün bittiği noktadır. TBMM'nin bombalanması korkunç ve hepimizi dehşete düşüren bir hainliktir. Türk vatanının işgal yıllarında hiçbir odak buna cüret ve cesaret dahi edememiştir. Meclis'e düşen her bomba milli yüreklerde patlamıştır. Kanı bozuk çevre ve odaklar son kozlarını oynayarak ülkemizi kaosa sürüklemeyi amaçlamıştır. Dün akşam yaşananlar kalleş bir terör saldırısıdır. Demokrasi uçurumdan dönüştür. Türk milletinin ortak geleceği hukuk ve demokrasidir. Hiçbir çete, paralel yapı bu zemini çatlatamayacak, huzur cellatlarının sonu her daim hüsran olacaktır. Parti aidiyetimiz ne olursa olsun, hepimiz Türk milletinin evlatlarıyız."
'Darbenin bastırılması parlamenter sistemin olgunluğunu gösteriyor'
AFPCopyright: AFP
Quote Message: Demokrasi adına ağır bedeller hep darbeler sonrasında ödenmiştir. Dün yaşanan doğrudan bir darbe girişimidir. Cumhuriyetimize, demokrasimize, tarihsel birikimimize açık bir saldırıdır. Demokrasimize yapılan bu saldırıyı açıkça lanetliyoruz. Dün halkımız meydanlara çıktı, darbeye karşı direnme hakkını kullandı. Darbenin bastırılması parlamenter sistemin olgunluğunu gösterdi. Demokrasi üzerindeki vesayeti asla kabul etmemeliyiz. Kim olursa olsun, rütbesi, makamı ne olursa olsun demokrasi üzerinde vesayete asla izin verilmemelidir." from Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı
Demokrasi adına ağır bedeller hep darbeler sonrasında ödenmiştir. Dün yaşanan doğrudan bir darbe girişimidir. Cumhuriyetimize, demokrasimize, tarihsel birikimimize açık bir saldırıdır. Demokrasimize yapılan bu saldırıyı açıkça lanetliyoruz. Dün halkımız meydanlara çıktı, darbeye karşı direnme hakkını kullandı. Darbenin bastırılması parlamenter sistemin olgunluğunu gösterdi. Demokrasi üzerindeki vesayeti asla kabul etmemeliyiz. Kim olursa olsun, rütbesi, makamı ne olursa olsun demokrasi üzerinde vesayete asla izin verilmemelidir."
Post update
BBCCopyright: BBC
Son dakikaGenelkurmay Başkanı Hulusi Akar Meclis'te alkışlarla karşılandı
'Milli iradeyi teslim almak isteyenlere izin verilmedi'
AFPCopyright: AFP
Quote Message: Milli iradeyi teslim almak isteyenler karşısında, sokağı teslim alan aziz milletimi bu Meclis'in çatısı altından yürükten selamlıyor, böyle kahraman bir milletin evladı olmaktan büyük gurur duyuyorum. Cumhurbaşkanımızi başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'a dirayetli duruşundan dolayı teşekkür ediyorum. TSK'nın vatanını, milletini, bayrağını seven, demokrasiye gönülden bağlı her üyesini alınlarından öpüyorum. Darbe karşısında dünyaya örnek olacak bir duruş sergileyen basın yayın kurullarına teşekkür ediyoruz." from Binali Yıldırım Başbakan
Milli iradeyi teslim almak isteyenler karşısında, sokağı teslim alan aziz milletimi bu Meclis'in çatısı altından yürükten selamlıyor, böyle kahraman bir milletin evladı olmaktan büyük gurur duyuyorum. Cumhurbaşkanımızi başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'a dirayetli duruşundan dolayı teşekkür ediyorum. TSK'nın vatanını, milletini, bayrağını seven, demokrasiye gönülden bağlı her üyesini alınlarından öpüyorum. Darbe karşısında dünyaya örnek olacak bir duruş sergileyen basın yayın kurullarına teşekkür ediyoruz."
Son dakikaBinali Yıldırım Meclis konuşmasına başladı
Canlı anlatım
time_stated_uk
AA: Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi kurtarıldı
Anadolu Ajansı, Ankara Akıncı 4.Ana Jet Üssü'nde yürütülen operasyonların sona erdiği haberini geçti.
AA haberinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi'nin de kurtarıldığı ifade ediliyor.
Erdoğan: ABD terörist başını teslim ettiği anda çok şey değişecek
'Hafta boyu buluşmalarımızı devam ettirmeliyiz'
'Silahlı kuvvetlerimizin içinde bunlar bir urdu'
Son dakikaErdoğan: ABD'ye sesleniyorum; İade edin
Son dakikaCumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Fikri Işık: 'Darbe tehdidi geçti' demek için erken
Başbakan Yıldırım’dan Kızılay’da toplanma çağrısı
Başbakan Binali Yıldırım, TBMM önünde darbe girişimini protesto eden binlerce kişiye hitap etti ve Kızılay’da toplanma çağrısı yaptı.
Darbe girişimi sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 265
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 161'i sivil, toplamda 265 kişinin dün akşam başlayan ve bu sabahın erken saatlerine kadar devam eden darbe girişimi çatışmalarına hayatını kaybettiği belirtildi.
Son dakikaAYM üyesi Alparslan Altan da gözaltında
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın darbe teşebbüsüne ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında yüksek yargıda gözaltılar devam ediyor.
Son olarak Anayasa Mahkemesi üyelerinden Alparslan Altan'ın gözaltına alındığı açıklandı.
Şu ana kadar gözaltına alınan ya da hakkında yakalama kararı olan yüksek yargı üyeleri ise şöyle:
6 ildeki elektrik kesintileri Perşembe günü duyurulmuştu
Adana, Mersin, Hatay, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye'nin bazı ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanıyor.
Bögenin elektrik dağıtımını sağlayan Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ, Perşembe günü yaptığı bir açıklamada "bakım ve onarım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak" demişti.
Planlanan elektrik kesintisi saatleri de şirketin internet sitesinden duyurulmuştu.
Toroslar EDAŞ elektrik kesintisi planlaması için tıklayın.
AA: Orgeneral Huduti ve Tümgeneral Angun gözaltına alındı
Anadolu Ajansı, darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında 2. Ordu Komutanı Adem Huduti ve Malatya Garnizon Komutanı Timgeneral Avni Angun’un gözaltına alındığını bildirdi.
Anadolu Ajansı’nın haberinde, “Operasyonda Orgeneral Huduti ile Tümgenerel Angun'un yanı sıra 2'si Tuğgeneral, 4'ü asker 10 kişi gözaltına alındı, darbeci askerlerden kurmay binbaşı Fatih Kılınç da ölü ele geçirildi” ifadesi yer aldı."
Yunanistan'a giden askerler iade edilecek
'Çatışma ortamı darbe girişimi için zemin hazırladı'
'Dün akşam yaşananlar kalleş bir terör saldırısıdır'
'Darbenin bastırılması parlamenter sistemin olgunluğunu gösteriyor'
Post update
Son dakikaGenelkurmay Başkanı Hulusi Akar Meclis'te alkışlarla karşılandı
'Milli iradeyi teslim almak isteyenlere izin verilmedi'
Son dakikaBinali Yıldırım Meclis konuşmasına başladı