Darbe girişiminin 24 saati

Quote Message: Demiştim ya. İnlerine gireceğiz. Şu olay var ya Allah’ın bize büyük bir lütfudur. Çünkü kimin ne olduğu çok güzel ortaya çıktı. Amerikalı dostlarımız da Pennsylvania’daki o terörist başını bize teslim ettiği anda çok şey değişecek. Bizim stratejik müttefikimiğimiz olarak, model ortağımız olarak Amerika’nın bize teslim etmesi lazım." from Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı

Demiştim ya. İnlerine gireceğiz. Şu olay var ya Allah’ın bize büyük bir lütfudur. Çünkü kimin ne olduğu çok güzel ortaya çıktı. Amerikalı dostlarımız da Pennsylvania’daki o terörist başını bize teslim ettiği anda çok şey değişecek. Bizim stratejik müttefikimiğimiz olarak, model ortağımız olarak Amerika’nın bize teslim etmesi lazım."