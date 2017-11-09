Bursa Nilüfer Belediyesi'nden 'eşcinsel kotası' açıklaması - Türkiye'de Bugün

Bursa Nilüfer Belediyesi Copyright: Bursa Nilüfer Belediyesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mahalle komitelerine 'eşcinsel kotası' getirildiği için eleştirdiği CHP'li Nilüfer Belediyesi, BBC Türkçe'ye açıklamasında "dezavantalı grupların hepsinin karar sürecine katılımı için talep doğrultusunda kota uygulanır" dedi.

Nilüfer Belediyesi'nin açıklamasında, "Mahalle Komiteleri, Nilüferliler olarak Türkiye'ye örnek olduğumuz, toplumun tüm kesimlerinin temsil edildiği bir demokrasi platformudur" dendi ve şu ifadelere yer verildi:

"Muhtarlar, Mahalle Komiteleri’nin doğal başkanlarıdır. O mahallede bulunan tüm STK’lar, kadın derneklerinin başkanları, cami derneklerinin başkanları, okul aile birliği başkanları, okul öğrenci başkanları, aile hekimlikleri, sendikalar, spor kulübü başkanları vs. de Mahalle Komitelerinin doğal üyesi olarak temsil edilir."

'Tüm dezavantajlı gruplara başvuru halinde kota uygulanmaktadır'

"(...) Bizim yürüttüğümüz eşitlikçi çalışmalar sonucunda, dezavantajlı grupların yani kadın, genç, engelli ve LGBTİ bireylerin çekimserliğini yenmek, mahalledeki kararlara onların da katılımını sağlamak için başvuru olduğu takdirde mahalle bazında kota uygulanmaktadır."

"Mahalle Komiteleri, bu kentin sivil bir oluşumu, kente yönelik hizmetlere ve karar süreçlerine dahil olan bir yapıdır. Nasıl ki Nilüfer Belediye Meclisi’nde ilk söz hakkı vatandaşın ise, Mahalle Komiteleri de Nilüfer Belediyesi’nin tüm karar süreçlerine dahil edilmektedir. Yani Mahalle Komiteleri, Nilüfer’de hak temelli, insan odaklı, kimseyi ötekileştirmeden hizmet üreten bir platformdur."