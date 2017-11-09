Bursa Nilüfer Belediyesi'nden 'eşcinsel kotası' açıklaması - Türkiye'de Bugün
Türkiye'de Bugün sayfasında, gün boyu yaşanan gelişmeleri, basında ve sosyal medyada konuşulanları, Türkiye'nin gündemini oluşturan başlıkları aktarıyoruz.
Türkiye'de Bugün sayfasında, gün boyu yaşanan gelişmeleri, basında ve sosyal medyada konuşulanları, Türkiye'nin gündemini oluşturan başlıkları aktarıyoruz.
Canlı anlatım
Yazan Çağıl Kasapoğlu
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'Eşcinsel kotası' sosyal medyanın da gündeminde
Bursa Nilüfer Belediyesi'nin eşcinseller dahil dezavantajlı grupların meclis komitelerinde karar sürecine katılımı sağlamak için başlattığı başvuru durumunda kota uygulaması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li Nilüfer Belediyesi'ne bu uygulaması nedeniyle yönelttiği eleştiri sosyal medyanın da gündeminde.
Uygulamaya karşı çıkanlar da var, destekleyenler de.
Bursa Nilüfer Belediyesi'nden 'eşcinsel kotası' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mahalle komitelerine 'eşcinsel kotası' getirildiği için eleştirdiği CHP'li Nilüfer Belediyesi, BBC Türkçe'ye açıklamasında "dezavantalı grupların hepsinin karar sürecine katılımı için talep doğrultusunda kota uygulanır" dedi.
Nilüfer Belediyesi'nin açıklamasında, "Mahalle Komiteleri, Nilüferliler olarak Türkiye'ye örnek olduğumuz, toplumun tüm kesimlerinin temsil edildiği bir demokrasi platformudur" dendi ve şu ifadelere yer verildi:
"Muhtarlar, Mahalle Komiteleri’nin doğal başkanlarıdır. O mahallede bulunan tüm STK’lar, kadın derneklerinin başkanları, cami derneklerinin başkanları, okul aile birliği başkanları, okul öğrenci başkanları, aile hekimlikleri, sendikalar, spor kulübü başkanları vs. de Mahalle Komitelerinin doğal üyesi olarak temsil edilir."
'Tüm dezavantajlı gruplara başvuru halinde kota uygulanmaktadır'
"(...) Bizim yürüttüğümüz eşitlikçi çalışmalar sonucunda, dezavantajlı grupların yani kadın, genç, engelli ve LGBTİ bireylerin çekimserliğini yenmek, mahalledeki kararlara onların da katılımını sağlamak için başvuru olduğu takdirde mahalle bazında kota uygulanmaktadır."
"Mahalle Komiteleri, bu kentin sivil bir oluşumu, kente yönelik hizmetlere ve karar süreçlerine dahil olan bir yapıdır. Nasıl ki Nilüfer Belediye Meclisi’nde ilk söz hakkı vatandaşın ise, Mahalle Komiteleri de Nilüfer Belediyesi’nin tüm karar süreçlerine dahil edilmektedir. Yani Mahalle Komiteleri, Nilüfer’de hak temelli, insan odaklı, kimseyi ötekileştirmeden hizmet üreten bir platformdur."
AKP'li Ünal: Seçim barajıyla ilgili görüşlerimiz kamuoyu ile paylaşılacak
Seçim barajı tartışmalarıyla ilgili bir açıklama da AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal'dan geldi.
DHA'nın haberine göre Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekilleri ile toplantısı sonrası açıklamasında, şöyle konuştu:
“Özel olan bir konunun öncelikli olarak tartışılması, bu meseleyi karşılıklı olarak tartışmaları ve uz, genel başkana sunulacak. Bizim bu konudaki görüşümüz de kamuoyu ile paylaşılacak."
"Siyasi partiler de konuşacak ve bir nihai karara varacaklardır. Bu bizim için yeni bir konu değil. Biz 2012 yılında bir çağrıda bulunduk, bunu müzakere edelim diye çağrıda bulunduk. O gün herhangi bir karşılık bulmadı çağrımız. Hepsiyle ilgili çalışmalar şu anda yürütülüyor. Biz de AK Parti olarak düşüncelerimiz sonuçlandığında kamuoyu ile paylaşacağız."
CHP'li Özgür Özel: Sayın Bahçeli, Türkiye için yüzde 10 baraj ne zamandır ağırdır?
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Devlet Bahçeli'nin seçim barajına ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.
Özel, "Sayın Bahçeli Türkiye için yüzde 10 baraj ne zamandır ağırdır? MHP anketlerde barajın altına indiğinden beri mi ağırdır? Diyorsunuz ki 'baraj 5'de olabilir 7'de bakmak düşünmek lazım.' Nereye bakacaksınız? Baraj 0 olmalıdır. Yüzde 1'i geçen her parti bu mecliste temsil edilmelidir" dedi.
TBMM'deki basın toplantısında Özel, "Elbette kalksın varsın. Türkiye için bu baraj ağırdır diyen Bahçeli'ye şunu söylüyoruz; siyaset bu kadar çelişkiyi, tutarsızlığı taşıyamaz. Allah hiçbir partiyi MHP'nin düştüğü bu tarihi tutarsızlık çelişki ve gelinen çaresizlik durumuna düşürmesin" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye 'eşcinsel kotası' eleştirisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de bir araya geldiği muhtarlara CHP'yi de eleştirdi.
Erdoğan, "Ana muhalefet partisi sıfatını taşıyan bir partinin milletimizden o kadar ayrıldı ki şuan CHP İlçe Belediyeli Mahalle Komiteleri'nde yapılacak seçimde 5'te bir oranında eşcinsel kotası koyuyorlar. Allah şaşırtmasın. Bir partide ölçü kalmayınca işte böyle nereye savrulacağı belli olmuyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazıları FETÖ meselesini şahsi hesaplaşma olarak görüyor
41. Muhtarlar Buluşması'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi ve Fethullah Gülen Cemaati'yle ilgili açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
"Bazıları FETÖ meselesini ısrarla bizim şahsi hesaplaşmamız olarak görüyor. Peki soruyorum 15 Temmuz’da Türkiye bunların eline geçseydi halimiz nice olurdu? Sevr’de başaramadıklarını burada başaramayacaklar mıydı? 15 Temmuz gecesi kimin kimi sevinçle aradığını biz biliyoruz ama şimdilik televizyonlarda bunu paylaşmıyoruz ama uluslararası toplantılarda birileriyle paylaşıyoruz. Gerçekler bu kadar açıkça ortadayken biz nasıl sessiz kalabilirdik."
""Feto denilen alçağın arkasından giden kulları, onlar neredeler? İşte bir kısmı şu anda cezaevinde, bir kısmı yurt dışına kaçtı öyle veya böyle. Ama Pensilvanya'daki oradan ayrılamıyor. O nereye sığındı? O da Amerika'ya sığındı."
"1999 yılından beri kendisine ayrılmış olan bir yerde, 400 dönümlük arazide, orada adeta köleleriyle beraber yaşıyor. Nereye kadar yaşayacaksın? Er veya geç hak yerini bulacaktır. Çünkü çok mazlumun ahını aldın. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Bu çıkacak. Seninle beraber bu zulme ortak olanlar da bunun hesabını verecekler."
Enis Berberoğlu: Tahliyemi talep edebileceğim bir mahkemem bile yok
CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu istinaf mahkemesinin hakkında verilen kararı bozmasının ardından avukatı aracıyla şu açıklamayı yaptı:
"İstinaf yani üst mahkeme, beni hapse atan yerel mahkemenin kararını ve cezamı bozdu, 'Yeniden yargılayın' dedi. Ama yerel mahkeme istinafa, 'Çok biliyorsan gel sen karar ver' restini çekerek, dosyamı aynen iade etti. Tahliyemi talep edebileceğim bir mahkemem bile yok."
Berberoğlu hakkında verilen 25 yılık hapis cezasına ilişkin hükmü bozan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nin kararı, 'Usul ve yasaya aykırı olduğu' gerekçesiyle yerel mahkeme tarafından iade edilmişti.
'Adressiz Açık Mektup' başlıklı açıklamada Berberoğlu, "Bu cezanın hukuki olmasa da tek canlı kanıtı, benim hala cezaevinde bulunmamdır ki sadece bu kadarı bile, benim için küçük ve fakat ileri demokrasimiz (!) için dev bir adımdır" dedi.
Binali Yıldırım: Yüzde 10 barajının esprisi, yönetimde istikrar
Başbakan Binali Yıldırım, ABD ziyaretinde seçim barajı tartışmalarıyla ilgili konuştu.
Kaldığı otelden Thomas Jefferson Anıtı'na yürüyüşü sırasında basın mensuplarına açıklama yapan Başbakan Yıldırım, "Barajın yüzde 10 olarak muhafaza edilmesinin esprisi ne, yönetimde istikrar. Yönetimde istikrar açısından barajın yüzde 10 olarak devam etmesi düşünülebilir. Ancak temsilde adalet noktasında seçim sistemi topyekün değiştirilecekse, o zaman bütün bu meselelerin birlikte ele alınması gerekir. Bu konular diğer partiler tarafından gündeme getirilirse biz de gayet tabii ki her türlü öneriyi birlikte oturur, değerlendiririz" dedi.
Seçim barajı tartışmalarında MHP'den yeni açıklama
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yüzde 10 seçim barajının Türkiye için çok ağır olduğunu ve uzlaşma ile yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtmesinin ardından partinin genel başkan yardımcısı Semih Yalçın'dan da yeni bir açıklama geldi.
Bahçeli, "Bu yüzde 5 mi olur Batı demokrasilerindeki gibi, yüzde 7 mi olur yoksa yüzde 10'da kalıp böyle mi devam etmesi gerekir, bunları görmek lazım" demişti.
Genel Başkan Yardımcısı Yalçın bugünkü açıklamasında, MHP'nin ortak akla göre hareket edeceğini ifade edip "Sayın Genel Başkanımız 5 mi, 7 mi olur, yoksa 10'da mı kalır derken işte bu tartışmaya işaret ediyordu. Söylemeye çalıştığımız bu. Yoksa direk yüzde 10 barajı düşsün şekliyle bir yaklaşım biçimi yok. Ama ona sıcak bakma var, doğru. Fakat yüzde 10'nun devamına da sıcak bakma var. Ortak akıl nerede oluşuyorsa ona göre hareket etmek istiyoruz. Yüzde 10'un acısını en fazla çeken bir siyasi partiyiz biz" diye konuştu.
Basketbolun 'Batur Abi'si Mehmet Baturalp hayatını kaybetti
Basketbolun 'Batur Abi'si eski milli oyuncu ve milli takım antrenörü Mehmet Baturalp hayatını kaybetti.
Baturalp, kalp rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu.
Mehmet Baturalp kimdir?
Darüşşafaka Lisesi'nde okurken basketbola başladı ve bu lisenin takımında parladı. 1954 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu ve bu takımın 1954-55 sezonunda tarihinde ilk kez İstanbul Basketbol Ligi şampiyonu olmasında pay sahibi oldu. 1967 yılına kadar sarı-lacivertli formayı giyen ve basketbolu bu takımda bırakan Baturalp, çok sayıda Türkiye şampiyonluğu ve İstanbul şampiyonlukları elde etti. 1957, 1959 ve 1963 yıllarında Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ay-yıldızlı formayla mücadele etti.
Baturalp 10 Ocak 1968 günü Fenerbahçe'nin Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda Fransız Kupa şampiyonu Asvel'i 68-61 yendiği maçta aktif basketbolculuk yaşamını noktaladı. Antrenörlüğe 1965-1966 sezonunda Fenerbahçe'de oyuncu-antrenör olarak başladı ve İstanbul şampiyonluğu yaşadı.
1990-92 döneminde millî takım antrenörlüğünü son kez Murat Didin ile birlikte üstlenen Baturalp, aktif basketbol yaşantısını sonlandırdıktan sonra basketbol yorumculuğu yapıyordu.
Elon Musk Anıtkabir'de
'Dünyanın en güçlü 21. kişisi' Elon Musk, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi sonrası Anıtkabir'i ziyaret etti. Musk'ın Instagram hesabından paylaştığı Anıtkabir fotoğrafı, sosyal medyanın en çok konuşulan konularından oldu. Beğeni sayısı da ilk 15 saat içinde 700 bini geçti.
Instagram yorumları:
sevalaltutass: Teşekkürler Elon MUSK sonsuz saygılar size, neden büyük olduğunuzu bir kez daha gösterdiniz #MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
erhantufenk: İşimdekim gücümdeyim gençler. Çok da büyütmeyelim açıkçası
sertansaglams: Adamsın
Ankara ve Bursa'da IŞİD operasyonu
Ankara'da IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı olan 245 şüpheliden 101'i gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi'nin yürüttüğü operasyona 1500 polis katıldı. Operasyon kapsamında Ankara'da merkez ilçeler ile Sincan, Etimesgut ve Çubuk'ta 250 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre aralarında IŞİD'i destekleyen ve 'Tatlıbal grubu' olarak bilinen örgütün üyelerinin de olduğu zanlıların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.
Bursa'da da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri'nin IŞİD'e düzenledikleri operasyonda aralarında Suriye uyruklu kişilerin de bulunduğu 27 kişi gözaltına alındı.
Paradise Papers önergesi TBMM'de reddedildi
Dünya’nın en güçlü ve zengin isimlerinin vergi cennetlerindeki yatırımlarına ilişkin sırları açığa çıkaran Paradise Papers (Cennet Belgeleri) dosyalarında yer alan ‘off shore’ şirketlerin araştırılması önergesi Meclis’te reddedildi.
Belgelerde, Başbakan Binali Yıldırım’ın çocukları ve akrabalarının da adı geçiyor. TBMM Genel Kurulu’nda Paradise Papers belgelerinin soruşturulması talebi, HDP tarafından yapılmış, HDP’nin ardından CHP de araştırılması için önerge sunmuştu.
Önerge dün, AKP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.
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