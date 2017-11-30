Zarrab: Erdoğan ve Babacan İran ile altın ticaretinin başlatılması talimatı verdi
ABD'de devam eden İran'a yönelik yaptırımların yasa dışı yollarla delinmesi davasında Reza Zarrab yeniden tanık kürsüsüne çıktı. Zarrab, "Erdoğan ve Babacan İran ile altın ticaretinin başlatılması talimatı verdi. Ziraat Bankası ve VakıfBank'a, benim ile ilgili işlemlerime yardımcı olmaları için de talimat verdiler" dedi.
Canlı anlatım
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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 1,5 milyon liralık tazminat davası
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınları vergi cenneti Man Adası'na milyonlarca dolar gönderdiklerini iddia eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 1,5 milyon liralık tazminat davası açtı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, oğlu Ahmet Burak Erdoğan, eniştesi Ziya İlgen, kardeşi Mustafa Erdoğan, dünürü Osman Ketenci ve işadamı Mustafa Gündoğan'ın avukatları tarafından hazırlanan dilekçe, İstanbul Anadolu nöbetçi asliye hukuk mahkemesine sunuldu.
Dilekçede, "Kılıçdaroğlu'nun 28 Kasım'da partisinin grup toplantısındaki konuşmasında, Erdoğan ve adı geçenleri hedef alan, küçük düşürücü, aşağılayıcı, gerçek dışı ithamlar isnat ederek ağır hakaretlerde bulunarak, müvekkillerin toplumun kin ve nefret duygularına maruz bırakılmasına sebep olduğu" denildi.
Zarrab tanık kürsüsünde: Neler yaşandı, neler tartışıldı?
Reza Zarrab'ın tanık olarak dinlendiği duruşmaların ikinci gününde yaşananları canlı sayfamızda aktardık.
Zarrab yarın tanık kürsüsüne geri dönene kadar, BBC Türkçe'nin derlediği haber ve analizlere göz atın:
Yarın tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
'Atilla'nın bu büyük oyunun fikir babası değil piyonu olduğu anlaşılıyor'
Zarrab bugünkü ifadesine son verirken, Mehmet Hakan Atilla'nın süreçteki rolüyle ilgili açıklamaları soru işaretleri yarattı.
Duruşmayı izleyen gazetecilerden Katie Zavadski, "Zarrab'ın ifadelerinden Süleyman Aslan'ın Atilla'yı yanına çağırarak bu işi yapmasını istediği ve Atilla'nın fikir babasından çok bu büyük oyunda bir piyon olduğu anlaşılıyor" ifadelerini kullandı.
Atilla, savcıların hamlesi sonrası davanın tek sanığı olmuştu.
Zarrab kayıtları erişime açılacak mı?
Perşembe günkü oturum sona ererken, tartışılan bir konu da Zarrab'ın dinletilen ses kayıtları ve WhatsApp mesajlaşmalarıydı.
Duruşmayı izleyen gazeteciler, kayıtların Türkçe olması nedeniyle çevirilerin tamamına erişebilmiş değil.
Savcı ve avukatların dökümler ve ibraz edilen belgelerin kamuya açık hale getirilmesine yanaşmadığı ifade edildi.
Yargıç Berman ise, "Bence ibraz edilen belgeler erişime açık olmalı" dedi.
Kaynak: Adam Klasfeld
Post update
Zarrab duruşmaların ikinci gününde ifadesini tamamladı. Çapraz sorgu da önümüzdeki günlerde yapılacak.
Duruşmayı izleyen gazeteci Klasfeld, Zarrab'ın ifadesinin tahmin edilenden daha çok zaman alabileceğini söyledi.
Klasfeld tweetinde, "Cuma günü Zarrab'ın kürsüdeki ifadesinin sonlanacağı belirtiliyordu ama öyle olacağını sanmıyorum" ifadelerini kullandı.
Savcı da, Zarrab'ın yarınki oturum boyunca ve belki daha sonrasında da ifade vermeyi sürdüreceği beklentisini dile getirdi.
Oturum sona erdi
Savcı bugünkü oturumu sonlandırdı.
Cuma günkü oturumunsa yarım gün, TSİ 17.30 ila 22.00 arasında yapılacağını söyledi.
'Alacacı kârdan Zafer Çağlayan'a pay verdiğimi de biliyordu'
Zarrab kuyumcu Ahmet Alacacı'yla rekabete dönüşen ilişkisini anlatıyor:
Zarrab: Atilla'ya gıdanın altın ticaretinden farklı olacağını anlatmaya çalıştım
Mehmet Hakan Atilla ile telefon görüşmesinin ses kaydı dinletildi.
Zarrab'ın kayıtlarda Atilla'ya "Gıda işi altından biraz farklı" dediği duyuluyor.
Zarrab kayda ilişkin şunları söyledi:
'Sevgili müdürüm, gıda ticaretine bugün başladım'
Zarrab ile Süleyman Aslan arasında geçen WhatsApp mesajlaşmalarından:
"Sevgili müdürüm, gıdayı (gıda ticaretini) bugün başlattım."
Zarrab-Happani telefon görüşmesi
Zarrab'ın şirketlerinde çalışan Abdullah Happani'yle telefon görüşmesi kaydı da delil olarak dosyaya konulmak istendi.
Kayıtlara göre Happani Zarrab'a gıda alım satım işlemlerinden bahsediyor:
"İstersen (Zarrab'a ait) şirket üzerinden hemen başlayalım şu işe"
Ancak Zarrab, bunu hayata geçirmediğini söyledi.
'Altın ticareti sonlanınca yeni bir yöntem bulmamız gerekti'
Zarrab'ın ifadesine göre altın ticareti ABD'nin müdahalesiyle sonlandı.
Zarrab ve Süleyman Aslan "gıda ticareti" gibi yollarla transferleri sürdürmek gibi başka yolları tartışmaya başladı.
"Peki ondan sonra ne yapmaya karar verdiniz?" sorusuna Zarrab şöyle yanıt verdi:
Reza Zarrab'ın anlattığı İran'la altın ticareti mekanizması nasıl işliyordu?
'Altın ticareti sonlanınca yeni bir yöntem bulmamız gerekti'
Zarrab'ın ifadesine göre altın ticareti ABD'nin müdahalesiyle sonlandı.
Zarrab ve Süleyman Aslan "gıda ticareti" gibi yollarla transferleri sürdürmek gibi başka yolları tartışmaya başladı.
"Peki ondan sonra ne yapmaya karar verdiniz?" sorusuna Zarrab şöyle yanıt verdi:
Zarrab: Hakan Atilla ile birbirimize ulaşmamız gereken birçok durum oldu
Zarrab Mehmet Hakan Atilla'yla ilgili ifadesinden:
Atilla ve Zarrab arasındaki konuşmanın ses kaydı dinletildi
Savcılar, Zarrab ve sanık Mehmet Hakan Atilla arasında geçen ve İran'la para ticaretinin konuşulduğu belirtilen bir görüşmenin ses kaydını dinletti.
Türkçe dinletilen metnin tercümesine itiraz edildi.
Atilla'nın avukatından itiraz, duruşmaya 5 dakika ara
Hakan Atilla'nın avukatı Whatsapp görüşmelerinin delil olarak sunulmasına itiraz etti.
Duruşmaya beş dakika ara verildi.
Zarrab-Süleyman Aslan whatsapp kayıtları: 'Hassas meseleleri, özel konuları konuşuyorduk'
Duruşmanın seyri yeniden Süleyman Aslan - Zarrab bağlantısına döndü.
İkili arasındaki Whatsapp görüşmelerinin kayıtları, delil olarak sunuluyor.
Zarrab, Süleyman Aslan'la neler konuştukları sorulduğunda "Hassas konular, özel konular, önemli meseleler" dedi.
Atilla'nın avukatından belgelere itiraz
Zarrab'ın ifadesi yeni belge ve telefon kaydı dökümleriyle sürüyor.
Bu sırada, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın avukatı, bu belgelerin kanıt olarak dosyaya girmesine itiraz etti.
'Aldığımız miktara denk altın ihracatını gerçekleştirmeliydik'
Zarrab'ın 'Royal Maritime' isimli şirketiyle devam edildi.
Zarrab, "Aldığımız paradaki miktara denk altın ihracatını gerçekleştirmeliydik. İsterseniz şemada çizerek gösterebilirim" dedi ancak yargıç reddetti.
İfadesi devam ediyor.
Kaynak: Adam Klasfeld
'Çin İran bağlantısını fark ettiğinde işlemleri durdurdu'
Zarrab'ın ifadesi, Rüçhan Bayar ile yaptığı telefon görüşmesinin kayıtlarıyla devam etti
Bayar Zarrab'ın sağ kolu olarak da biliniyordu.
17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Rüçhan Bayar daha sonra tahliye edimişti.
İş adamının ifadesine göre, Bayar Çin bankalarındaki bağlantılarının "Halkbank'ta yapılan ticareti Çin'de yapamayacaklarını" söylediğini, Zarrab'a iletti.
İran'la olan para transferlerinin benzerini Çin'de yapmayı başaramayacaklarını anladıklarında, (Eski Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan) gibi yönetici pozisyonundaki Çinli bir yetkiliye rüşvet vermenin tek yol olduğuna kanaat getirdiler.
Zarrab, "Çinlilerin para ticaretinin İran'la ilgili olduğunu anladığındaysa işlemleri durduğunu" belirtti.
Kaynak: Adam Klasfeld
'Muammer Güler'in oğlundan yardım istedim'
Çin'deki şirketi üzerinden yaptığı transflerin İran’la bağlantısından endişe ettiklerini söyleyen Zarrab, dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güler’in oğlu Barış Güler’den yardım istediğini söyledi.
Güler'in bir dönem kendi şirketi için çalıştığını ifade etti.
Barış Güler ile Whatsapp üzerinden telefonlaştığını ve mesajlaştığını, aynı zamanda yüz yüze buluştuklarını da sözlerine ekledi.