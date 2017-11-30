Zarrab: Erdoğan ve Babacan İran ile altın ticaretinin başlatılması talimatı verdi

Quote Message: Alacacı kârdan Zafer Çağlayan'a pay verdiğimi de biliyordu, ücretimin onundan daha çok olduğunu da. [...] Kimseye ödeme yapmadığı için pazara bizimkinden çok daha düşük bir fiyat koyuyordu."

Alacacı kârdan Zafer Çağlayan'a pay verdiğimi de biliyordu, ücretimin onundan daha çok olduğunu da. [...] Kimseye ödeme yapmadığı için pazara bizimkinden çok daha düşük bir fiyat koyuyordu."