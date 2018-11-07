Reza Zarrab'a "FBI ile işbirliği" sorgusu: Türkiye'dekilere kızgındınız değil mi?
New York'ta görülen davada sanık Mehmet Hakan Atilla'nın avukatı Reza Zarrab'ı çapraz sorguya aldı. Zarrab Mehmet Hakan Atilla'nın 'çarka çomak sokan biri' olduğunu söyleyerek Süleyman Aslan'ı uyardığını söyledi. Zarrab, Hakan Atilla ile birbirlerini sevmediklerini ve ona rüşvet vermediğini de belirterek, savcılık makamı ile "hükümde hoşgörü" karşılığı anlaşma yaptığını açıkladı.
Canlı anlatım
Yazan Öykü Altuntaş
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Reza Zarrab'ın çapraz sorgusunun ilk günü sona erdi
ABD'nin New York kentinde görülen ve Reza Zarrab'ın ilk kez Hakan Atilla'nın avukatları tarafından sorgulandığı davanın Salı günü yapılan duruşması sonra erdi.
Mahkeme Çarşamba günü TSİ ile 17:15'te yeniden toplanacak.
Zarrab cezaevindeki bir gardiyana 45 bin dolar rüşvet verdiğini kabul etti
Mahkemedeki muhabirlerden Pete Brush, Reza Zarrab'ın bir gardiyana 45 bin dolar rüşvet verdiğini kabul ettiği ifadesini aktarıyor:
Mahkemedeki muhabirlerden Katie Zavadski, cezaevindeki rüşvet ifadeleri ile ilgili şunları paylaşıyor:
Reza Zarrab cezaevinde sentetik esrar içerken yakalandığını kabul etti
Cathy Fleming, Reza Zarrab'ın cezaevinde sentetik esrar içerken yakalandığını söylemesi üzerine:
Fleming, savcılığın "rüşvet ve hayat kadını ayarlamak" suçlarından da Zarrab'ı yargılamamasını irdeledi.
Bunun üzerine savcılık suçlu anlaşmasını paylaşmaktan "mutlu" olacaklarını açıkladı.
Kaynak: Katie Zavadski, Adam Klasfeld
Zarrab'ın çapraz sorgusu aradan sonra yeniden başladı: Savcılık için tuzak kurdunuz mu?
Zarrab'ın çapraz sorgusunun ilk günü verilen öğle arasından sonra yeniden başladı.
Hakan Atilla'nın avukatı Cathy Fleming, Raza Zarrab'ın savcılığın ilgilendiği kişilere "tuzak kurarak" onları tutuklanabilecekleri yerlere getirmeyi önerip önermediğini sordu:
Zarrab "Rejai'ye 14 milyon dolar borçlu olduğunu, bu sayede tuzağa düşürülebileceğini önerdiğini" de doğruladı.
'Zarrab zor sorulara kıvrak cevaplar veriyor ve zorlanmıyor'
Reza Zarrab'ın çapraz sorgusunun ilk gününe verilen arada Youtube üzerinden değerlendirmelerini paylaşan Daily Sabah Washington mubabiri Ragıp Soylu, Zarrab'ın "zor sorulara oldukça kıvrak cevaplar verdiğini ve kesinlikle zorlanmadığını" aktardı.
Giuliani ve Mukasey'in 'siyasi bağlantıları' neler?
Çapraz sorgusunda Zarrab'ın siyasi bağlantıları nedeniyle tuttuğunu söylediği iki avukatı Rudy Giuliani ve Michael Mukasey'in adları, dava sürecinde en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları gizli görüşmeyle gündeme geldi.
Giuliani Türkiye'deki temasları sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da görüştüğünü söyleyerek, uzlaşı için zemin arayışında olduğunu belirtmişti.
Giuliani ve Mukasey'in Zarrab'ın avukatlığını yapmasının çıkar çatışmasına da yol açacağı başsavcılık tarafından gündeme getirilmişti.
Mukasey'in sahibi olduğu hukuk danışmanlığı şirketi, Zarrab'ın faaliyetleri nedeniyle mağdur olduğu iddia edilen sekiz ABD bankasını temsil ediyordu.Giuliani'nin hukuk şirketi Greenberg Traurig'in ise Türkiye adına lobi faaliyetleri yürüttüğü vurgulanıyordu.
Ancak yargıç Berman, iki avukatın Zarrab'ı temsil edebileceğini, çıkar çatışmasına yol açabilecek konuların ise yakından gözlenmesi gerektiğini söylemişti.
Reza Zarrab davasında kilit isimler kimler?
Zarrab'a FBI ile işbirliği sorgusu: Türkiye'deki insanlara kızgındınız değil mi?
Mehmet Hakan Atilla'nın avukatı Cathy Fleming, Reza Zarrab'ı, FBI ile işbirliği yapmaya başlamasına kadar geçen süreç konusunda sorguladı:
Cathy Fleming, bu cevap sonrası FBI ile işbirliği noktasını sorgulamaya başladı:
Zarrab bunun doğru olmadığını söylese de, Flemming Ağustos 2017 tarihindeki buluşma üzerinde Reza Zarrab'ı sıkıştırdı.
Zarrab görüşmeyi kabul etti ve devamında FBI ile görüştüğünü kabul etti. Zarrab 26 Ekim'de suçlu anlaşması yaptığını kabul etmişti.
Reza Zarrab işbirliği anlaşmasından önce ilki Ağustos 2016'da olmak üzere 12 kez, işbirliği sonrasında ise hemen hemen her gün savcılık yetkilileri ile buluştuğunu kabul etti.
Kaynak: Katie Zavadski, Benjamin Weiser
Duruşma bu sorgu sonrası öğle arasına girdi
Zarrab siyasi bağlantıları olan Guiliani ve Mukasey'i serbest kalmak için tuttuğunu kabul etti
Reza Zarrab'ın avukatlarından birisi, eski New York Belediye Başkanı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasındaki önemli destekçilerinden Rudy Giuliani, diğeri ABD'nin eski Adalet Bakanı Michael Mukasey'di.
Fleming'in sorgusu şöyle devam etti:
Soru: Avukatlarınız siyasi aracıları kullanarak bırakılmanızı garantilemeye çalıştı mı?
Yani Rudy Giuliani ve Michael Mukasey?
Yanıt: Hukuka uygun olarak, bazı çabalarda bulundukları doğru.
Bu diyaloğun ardından avukat, Giuliani ve Mukasey üzerinden "kendini sağlama alma" çabalarının başarısız olması sonucu Zarrab'ın "öfkelendiğini" savundu.
Avukat Fleming Zarrab'ı savcılıkla yaptığı anlaşmayla ilgili sıkıştırıyor
Avukat Fleming, Zarrab'ı kefalet için savcılıkla yaptığı anlaşmayla ilgili sorularla sıkıştırıyor:
Soru: Bundan sonra hiçbir suç işlememeniz gerekecek
Yanıt: Evet
Soru: Bunun karşılığında işlediğiniz tüm suçları itiraf edecek, ABD hükümetine yardım edeceksiniz. (...)
Ama anlaşmanıza göre bundan çok daha fazlasını yapmanız gerekecek. Soruşturmaya "diğerleriyle" ilgili somut bilgilerle destek vermeniz gerekecek
Size yıllarca yıllarca hapiste yatabileceğiniz söylendi. Doğru mu?
Yanıt: Evet hanımefendi, doğru
Zarrab: Davadan sonra kefaletle serbest kalmam için başvuru yapabilirim
Zarrab ve savcılık arasındaki anlaşmanın detayları geliyor. Zarrab davadan sonraki herhangi bir aşamada yeni bir kefaletle serbest kalma başvurusu yapılabileceğini söyledi.
Kaynak: Adam Klasfeld
Zarrab "İşbirliği yapmak ABD'de hapisten çıkmak için en hızlı yöntemdi" sözlerini kabul etti
Zarrab çapraz sorguda, avukatın işbirliği yapmanın ABD'de cezaevinden çıkmanın en hızlı yöntemi olduğu yönünde sözler sarf edip etmediğiyle ilgili sorusu üzerine 'evet' yanıtını verdi.
Mahkemeden bildiren gazetecilerden Adam Klasfeld, ilk etapta Twitter üzerinden attığı mesajda, bu diyalogu Zarrab'ın "yalan söylemenin cezaevinden çıkmanın en hızlı yolu olduğu yönündeki sözlerini" kabul etmesi olarak tanımlamıştı.
Ancak Klasfeld, ilerleyen saatlerde hata yaptığını söyledi ve Twitter'dan yazdığı düzeltme notunda avukatın soruyu "yalan söylemek" ifadesiyle değil, "işbirliği" kelimesini kullanarak sorduğunu, Zarrab'ın da buna göre yanıt verdiğini belirtti.
Zarrab: İran'a gitmememin nedeni hayat tarzım
Zarrab Fleming'in sorusu üzerine İran'a girişinin yasaklandığına dair bir bilgisi olmadığını, ülkeye gitmemesinin nedenininse "hayat tarzı" olduğunu söyledi.
Zarrab şoförünün 15 milyon dolarla sınırda durdurulduğu iddiasını reddetti
Hakan Atilla'nın avukatı Cathy Fleming, Zarrab'ın Rusya'daki işlemlerine ait 15 milyor dolar nakit parayla Türkiye sınırında durdurulduğunu iddia etti.
Zarrab bu iddiayı reddetti.
Kaynak: Adam Klasfeld
'Zarrab'ın FBI'ya verdiği ifade ile tanık kürsüsünde verdiği ifade çelişiyor'
Atilla'nın avukatı Fleming, Zarrab'a WhatsApp konuşmalarının dökümlerini sordu.
Atilla ve Zarrab arasında hiç mesajlaşma olmadığı belirtiliyor.
Zarrab Atilla ile dört kez telefonda görüştüklerini hatırladığını söylerken, Fleming "Bu kayıtlı konuşmaları bir kez bile dinlemeden mi suçunuzu itiraf ettiniz?" diye sordu.
Fleming sorgusunda Ekim 2012'de İran'la yapılan bir iş toplantısına ile devam etti.
Zarrab, bu toplantıda Atilla'nın da olduğunu ifadesinde belirtmişti.
Fleming ise, Zarrab'ın FBI'ya verdiği ifade ile tanık kürsüsünde verdiği ifadenin çeliştiğini savundu.
'Atilla'nın avukatlarıyla görüşmeyi reddettiğim doğru'
Çapraz sorgu için sanık Mehmet Hakan Atilla'nın avukatı Cathy Fleming Zarrab'ın karşısında.
Fleming, Zarrab'a daha önce karşılaştıklarını söyledi.
Zarrab, Atilla'nın avukatlarıyla görüşmeyi reddettiğini doğruladı.
Zarrab: Hakan Atilla benden hiç rüşvet istemedi, Aslan'a 'çarka çomak sokuyor' dedim
Mehmet Hakan Atilla'nın avukatı Cathy Fleming'in çapraz sorgusunda Zarrab'la geçen diyalog:
Soru: Atilla'ya hiç rüşvet vermediniz, değil mi?
Yanıt: Hayır, Atilla'ya hiç rüşvet vermedim.
Soru Ve Atilla sizden hiç para istemedi?
Yanıt: Doğru, Atilla benden hiç para istemedi.
Soru: Sizden hiç bir zaman hoşlanmadığının farkında mıydınız?
Yanıt: Evet, doğru.
Soru: Ve Halkbank ile iş yaptığınız dönemde, Atilla'yı Süleyman Aslan'a şikayet ettiniz.
Yanıt: Bazen efendim.
Duruşmada ayrıca Zarrab'ın Süleyman Aslan'la bir telefon konuşmasında Atilla için "çarka çomak sokan biri" dediği belirtiliyor.
Kaynak: Katie Zavadski
Tavuk but ve zeytinyağı 'hayali ticaretine' ilişkin belgeler
Zarrab'ın Royal Maritime şirketi üzerinden dondurulmuş tavuk but ve zeytinyağı satışlarına ilişkin faturalar düzenlediği anlaşıldı.
Zarrab'ın ifadesine göre, 745 ton dondurulmuş tavuk göğüs için 5.1 milyon euroluk ve 1011 ton zeytinyağı için de 5 milyon eurodan fazla satış yapıldığı gösterilen belgeler düzenlendi.
Düzeltme: Doğrudan sorgu henüz bitmedi
Gazeteci Klasfeld düzeltme yaptı:
Zarrab'ın doğrudan sorgusu bitmiş değil.
Mahkeme salonundakiler heyecanla çapraz sorguyu bekliyor.
Zarrab'a soru: Dondurulmuş tavuk but ticaretine girdin mi?
5.1 milyon euroluk tavuk but satışına ilişkin bir belgeden bahsediliyor. Zarrab'ın bir başka "hayali ticaretine" ilişkin deliller olduğu anlaşılıyor.
Soru: Şu ana dek dondurulmuş tavuk but ticaretine girdin mi?
Zarrab: Tavuk ticareti hiç yapmadım efendim
Zarrab 'siyasi bağlantıları' olan avukatıyla mesajlaşmalarını okudu
Tarafların mutabık kaldığı şartnameler okundu.
Reza Zarrab, kimliği belirsiz bazı "siyasi bağlantıları" olan avukatıyla 2014 yılına ait mesajlaşmaları okudu.
Bu belgeler de delil olarak dosyaya girdi.