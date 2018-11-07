Reza Zarrab'a "FBI ile işbirliği" sorgusu: Türkiye'dekilere kızgındınız değil mi?

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Çapraz sorgusunda Zarrab'ın siyasi bağlantıları nedeniyle tuttuğunu söylediği iki avukatı Rudy Giuliani ve Michael Mukasey'in adları, dava sürecinde en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları gizli görüşmeyle gündeme geldi.

Giuliani Türkiye'deki temasları sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da görüştüğünü söyleyerek, uzlaşı için zemin arayışında olduğunu belirtmişti.

Giuliani ve Mukasey'in Zarrab'ın avukatlığını yapmasının çıkar çatışmasına da yol açacağı başsavcılık tarafından gündeme getirilmişti.

Mukasey'in sahibi olduğu hukuk danışmanlığı şirketi, Zarrab'ın faaliyetleri nedeniyle mağdur olduğu iddia edilen sekiz ABD bankasını temsil ediyordu.Giuliani'nin hukuk şirketi Greenberg Traurig'in ise Türkiye adına lobi faaliyetleri yürüttüğü vurgulanıyordu.

Ancak yargıç Berman, iki avukatın Zarrab'ı temsil edebileceğini, çıkar çatışmasına yol açabilecek konuların ise yakından gözlenmesi gerektiğini söylemişti.

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