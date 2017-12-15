Mehmet Hakan Atilla tanık kürsüsünde: 'Reza Zarrab'dan asla rüşvet istemedim, almadım'

Avukat Fleming: Burada, Sayın Zarrab'a ortaklık yapısına yönelik belgelerde nasıl tahrifat yapılacağını söylediğinize yönelik herhangi bir ifade var mı?

Atilla: Ben Zarrab'a hayatım boyunca hiçbir zaman böyle bir şey söylemedim. Böyle bir şeyi asla söylemedim."