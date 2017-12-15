Mehmet Hakan Atilla tanık kürsüsünde: 'Reza Zarrab'dan asla rüşvet istemedim, almadım'
ABD'de görülen İran'a yaptırımların delinmesiyle ilgili davanın tek sanığı eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla ifade verdi. Atilla, "Reza Zarrab'ın aksine FBI'a yalan söylemedim" dedi, Zarrab'dan asla rüşvet istemediğini ve almadığını söyledi. Yargıç Berman ise savcılara Atilla'nın avukatlarının beraat talebine talebine yanıt vermeleri için Pazar günü TSİ 01:00'e dek süre verdi. Gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktardık.
Canlı anlatım
Yazan Öykü Altuntaş
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New York'taki dava Pazartesi günü sürecek
New York'taki davada bugünkü duruşma sona erdi.
Bir sonraki duruşma ise Pazartesi günü.
Böylece biz de canlı anlatım sayfamızın sonuna geldik.
Pazartesi günü bir başka canlı anlatım sayfamızda yeniden beraber olmak umuduyla hoşçakalın.
Gazeteci Klasfield'den bugünkü duruşmanın analizi
Gazeteci Adam Klasfeld izlediği bugünkü duruşmanın analizini Twitter sayfasında yaparken şu ifadeleri kullandı:
"Atilla'nın bu sabahki doğrudan sorgusu onun insancıllaştırılmasına; jüriye onun ailesini, nasıl yetiştirildiğini, kariyerini hatta hobilerini göstermeye yönelikti.
"Ancak öğleden sonraki sorgu başka bir şeydi. Detaylı bir şekilde onun bankacılık kariyerine, sırlarına ve ayrıntılı işlemlerine girildi."
'Zarrab'a asla böyle bir şey söylemedim'
Avukat Fleming: Burada, Sayın Zarrab'a ortaklık yapısına yönelik belgelerde nasıl tahrifat yapılacağını söylediğinize yönelik herhangi bir ifade var mı?
Atilla: Ben Zarrab'a hayatım boyunca hiçbir zaman böyle bir şey söylemedim. Böyle bir şeyi asla söylemedim."
'En bilgili kişi ben değildim'
Reza Zarrab ifadesinde "Mehmet Hakan Atilla, Halkbank'ta yaptırımlar konusunda en bilgili kişiydi" demişti.
Avukatı Cathy Fleming, Atilla'ya bunun doğru olup olmadığını sordu.
Atilla'nın yanıtı, "Hayır, Halkbank'ta bu konuda en fazla bilgi sahibi kişi ben değildim ama bir miktar bilgim vardı" oldu.
'Zarrab'a sistemi sürdürmesinin söylendiği bir toplantıya katılmadım'
Mehmet Hakan Atilla, “Reza Zarrab’ın bulunduğu ve ona sistemi sürdürmesinin söylendiği herhangi bir toplantıya asla katılmadım” dedi.
Atilla: 'Zarrab'ın, Balkan ile ilgili söyledikleri doğru değildi'
Avukatı Cathy Fleming, Mehmet Hakan Atilla'ya, eski Halkbank Genel Müdürü Yardımcısı Levent Balkan'ın görevden mi alındığını, yoksa istifa mı ettiğini sordu.
Atilla, "Onun görevden alınmadığını net bir şekilde biliyorum. Sayın Zarrab'ın onunla ilgili ifadesini dinledim ve çok üzüldüm. Söyledikleri doğru değildi" dedi.
Savcılık makamına beraat talebine yanıt için süre verildi
Yargıç Berman, Mehmet Hakan Atilla'nın avukatlarının beraat talebi konusundaki kararını erteledi.
Berman, savcılık makamına talebe yanıt için Pazar günü TSİ 01:00'e dek süre verdi.
'Savunma avukatlarının görüşü, mantıksız bir komplo teorisi'
Duruşmayı takip eden gazetecilerden Pete Brush'a göre, Yargıç Berman, savunma avukatlarının Hüseyin Korkmaz'ın Türk hükümetine zarar vermeyi amaçlayan bir casus olduğuna yönelik görüşünü beğenmedi.
Berman bunu "mantıksız bir dış komplo teorisi" ve "sınırları aşan ölçüde profesyonel olmayan bir yaklaşım" olarak nitelendirdi.
Yargıç Berman: Korkmaz'ın ifadesi Atilla'ya yardım edici nitelikte
Savunma avukatları, Hüseyin Korkmaz'ın ifadesinin Mehmet Hakan Atilla'ya zarar verici nitelikte olduğunu söyledi.
Yargıç Berman'ın buna yanıtı ise "Durum bunun tam tersi" oldu.
Berman, "İşin garip yanı, Korkmaz'ın ifadesi Sayın Atilla’nın savunmasına yardım edici nitelikte görünüyor" diye konuştu.
Berman: Korkmaz denetlediği soruşturmalara dair bilgi verdi
Yargıç Berman, eski Komiser Yardımcısı Hüseyin Korkmaz’ın ifadelerinin geçerli sayılması gerektiğini söyledi.
Berman, “Korkmaz, denetlediği bir polis soruşturmasına dair ilk elden bilgileri verdi” dedi.
Yargıç Berman'dan Atilla'nın avukatlarının talebine ret
Yargıç Richard Berman, Mehmet Hakan Atilla'nın avukatlarının, Hüseyin Korkmaz’ın ifadeleri nedeniyle davanın düşürülmesi talebini reddetti.
'Atilla'nın avukatları dava daha jüriye gitmeden beraat istedi'
Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın ifade verdiği oturuma öğle arası verildi.
Davayı takip eden Gazeteci Benjamin Weiser'ın savunma cephesiyle ilgili notları:
"Mehmet Hakan Atilla'nın avukatları dava daha jüriye gitmeden müvekillerinin beraatini istedi."
"Avukatlar, Hakan Atilla'nın Reza Zarrab'ın ABD bağlantılarından haberdar olduğuna ilişkin savcının 'kanıt gösteremediğini' söylediler."
Zarrab'dan asla rüşvet istemedim ve almadım
Avukat: Reza Zarrab'dan rüşvet aldınız mı?
Atilla: Hayır.
Avukat: Hiç rüşvet istediniz mi?
Atilla: Asla.
Davanın 6 Aralık'taki duruşmasında da Reza Zarrab, tanık olarak kürsüye geldiğinde "Hakan Atilla benden hiç rüşvet istemedi" demişti.
Post update
Atilla tutukluluğunun ilk günlerinden bu yana 1500 - 2000 kadar kaydı dinlediğini ve okuduğunu, Reza Zarrab ile Zarrab'ın şirketlerinde çalışan Abdullah Happani arasında geçen telefon konuşmasından ise daha önce haberi olmadığını söyledi.
Atilla Zarrab ile Süleyman Aslan arasında WhatsApp yazışmalarını da tutuklanması sonrası gördüğünü ifadesinde belirtti.
'ABD'nin İran'a yaptırımları konusunda uzman değilim'
Mehmet Hakan Atilla, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları konusunda "ana hatlarıyla" bilgi sahibi olduğunu söyledi.
Ancak Atilla, "Bu konuda uzman değilim" dedi.
'269 gündür eşimi görmedim'
Atilla ifadesinde 269 gündür eşini görmediğini, oğlunu ise sadece bir kez, iki saat için görebildiğini söyledi.
'Eşimin ne kadar kazandığını bilmiyorum ama sorabilirim'
Yılda yaklaşık 100 bin dolar kazandığını söyleyen Atilla, eşine ne kadar kazandığını şu ana dek hiç sormadığını ama sorabileceğini belirtti.
Gazeteci Adam Klasfeld ilgili tweet'inde 'Kibar bir davranış' yorumunu yaptı.
Post update
Ara son erdi ve Mehmet Hakan Atilla yeniden ifadesine başladı.
Atilla'ya Halkbank'ın Türkiye ve diğer ülkelerdeki diğer bankalarla olan ilişkisi soruldu.
Kaynak: Adam Klasfeld (@KlasfeldReports)
Atilla: Zarrab'a veya şirketlerine asla sahte belge hazırlamayı öğretmedim
İran yaptırımlarıyla ilgili ambargo davasının bugünkü oturumuna kısa bir ara verildi.
Atilla ifadesinde yaptırımları deldiği ya da bankaları dolandırarak yasaları ihlal ettiği iddialarını reddetti.
Duruşmayı izleyen gazetecilerden Benjamin Weiser'ın aktardığı ifadeler:
Avukat: Zarrab'a ya da onun şirketlerindekilere nasıl sahte belge hazırlayacaklarını öğrettin mi?
Atilla: Asla
Reina saldırısı: 8 sanığa tahliye
Zanlı Abdulkadir Masharipov dahil 43 sanığın tutukluluk hali devam edecek
İstanbul Ortaköy'de bulunan Reina gece kulübünde yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili davada savcı, 8 sanığın tahliyesini talep etti.
Zanlı Abdulkadir Masharipov'un da aralarında bulunduğu 43 sanığın tutukluluk halinin devamı istendi.
Reina saldırısı hakkında neler biliniyor?